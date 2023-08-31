Ракетчиками и артиллеристами будут командовать дети участников СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил России генерал армии Олег Салюков проинспектировал Михайловскую военную артиллерийскую академию в городе Санкт-Петербурге. В преддверии начала учебного года он пообщался с курсантами-первокурсниками, зачисленными в 2023 году в прославленный вуз для обучения по специальностям ракетных войск и артиллерии.

Салюков поблагодарил курсантов-участников СВО за исключительный героизм, личное мужество и отвагу и поставил им задачу - оказывать всестороннюю помощь в обучении курсантам, которые не успели отслужить в армии.

В Минобороны России отметили, что с начала проведения специальной военной операции (СВО) особое внимание уделяется абитуриентам из семей участников СВО, а также военнослужащим – участникам СВО, изъявившим желание поступить в военный вуз, – на эту категорию граждан распространяется определенная квота.

Фото: Министерство обороны РФ

Так же преимущественным правом на поступление имеют лица, отмеченные государственными наградами Российской Федерации, медалями Минобороны России и участники боевых действий.

Выходит, что через несколько лет будущими ракетчиками и артиллеристами будут командовать участники СВО, а также их дети, которые окончили военное училище и получили звание офицера. Отличное кадровое решение.

Фото: Министерство обороны РФ

Главнокомандующий Сухопутными войсками пожелал курсантскому корпусу в совершенстве овладеть избранными военными специальностями, а начальнику академии генерал-лейтенанту Сергею Баканееву и профессорско-преподавательскому составу успехов в наставническом деле и новых достижений.