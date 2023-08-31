Военная подготовка, трудовое воспитание, новая история: 10 новшеств, которые вводятся в школах с 1 сентября

Военнослужащий РФ во время занятия по начальной военной подготовке на уроке основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Столько перемен разом наша школа, кажется, еще не знала. В Минпросвещения говорят: в образование возвращается системность, а еще воспитательные программы, которых очень не хватало. Теперь главное, чтобы все добрые начинания вписались в школьную жизнь без накладок и пошли на благо и детям, и учителям, и родителям.

1. В ПРОГРАММАХ - ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

С 1 сентября дети начнут учиться по федеральной основной общеобразовательной программе (ФООП) – единой для всех. То есть везде одинаковый материал и одинаковые учебники. Так будет по шести предметам: русскому языку, литературе, географии, истории, обществознанию и ОБЖ. А в началке – по русскому языку, чтению и окружающему миру. По остальным предметам единые программы тоже готовы или готовятся, но с ними не так строго – школы могут работать и по собственным наработкам, если они не ниже уровня ФООП.

Какая польза от единого стандарта? Педагогам будет проще работать. Школьникам — проще переходить из одной школы в другую. Уйдет проблема разных трактовок событий на уроках, как было раньше, когда школам можно было работать по разным программам и учебникам. На экзаменах задания будут только по тем темам, которые дети прошли. А родителям не придется тратиться на репетиторов.

2. ШЕСТЬ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ И “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”

По литературе вернули в план «Как закалялась сталь» Островского, «Молодую гвардию» Фадеева и еще некоторые произведения советского периода и добавили зарубежных авторов (Умберто Эко, например). В естественно-научных дисциплинах усилили практическую составляющую – чтобы дети учились применять знания. И акцент на экологию и мониторинг окружающей среды. В 5-9 классах стало больше часов по математике – до 6 уроков в неделю. В 7-11 ввели дополнительный практический курс «Вероятность и статистика». По физике добавили современные темы: нанотехнологии, квантовые технологии, сотовая связь, исследования космоса. А по биологии будут изучать био- и генетические технологии. Кроме того, новые стандарты позволяют изучать углубленно ряд предметов (физику, биологию, математику, информатику, химию). На уроках истории, обществознания, литературы затронут вопросы противодействия коррупции.

3. СТРОЕВЫМ ШАГОМ - МАРШ!

Курс начальной военной подготовки ввели в старших классах — модулем «Основ безопасности жизнедеятельности». Старшеклассников обучат азам воинского дела и воинской службы, стрельбе и обращению с оружием, строевой подготовке, основам применения беспилотников и оказания первой помощи. Вести занятия будут преимущественно учителя ОБЖ, которые пройдут переподготовку, также привлекут участники СВО. «Будет современно и интересно», обещают в Минпросе.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

ОБЖ, к слову, уже решено переименовать в ОБЗР - «Основы безопасности и защиты Родины». Новый курс, расширенный и дополненный, запустят с 1 сентября 2024 года.

УЧЕБНИКИ

10-11 классы будут учиться по новым учебникам истории. В них - цитируем министра Сергея Кравцова - во главу угла, в том числе мировой истории, поставили историю нашей страны, избавились от европоцентризма, добавили события Крымской весны и спецоперации. Кроме того, в книжках разместили QR-коды со ссылками на источники. В течение пяти лет новые единые учебники появятся по всем предметам.

4. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Вступает в силу новая норма об обязательном трудовом воспитании, и теперь педагоги могут привлекать детвору к общественным работам без согласия их родителей, как было раньше. Красить потолки никто никого не станет просить, конечно. Закон обязывает детей соблюдать чистоту и порядок в школе, бережно относиться к имуществу, уважать чужой труд. Прибраться в классе, подежурить в столовой, помочь в библиотеке, посадить деревья или цветы возле школы, оформить школьную площадку к мероприятию. При этом задания будут сообразно возрасту и состоянию здоровья ребенка.

5. А ПО ЧЕТВЕРГАМ У НАС - ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Один раз в неделю запланированы занятия «Россия – мои горизонты», на которых ученикам 6-11 классов станут рассказывать о профессиях, устраивать экскурсии на производства и встречи со специалистами. В общем, помогать понять, кем хочешь стать. Вводится понятие профориентационный минимум и три уровня его реализации: базовый, основной либо продвинутый. На каждый отведено разное количество часов. По какому уровню заниматься, решают школы.

6. СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Хорошистов решили поддержать, вернув советское серебро. Называется медаль «За особые успехи в учении» II степени, такую будут вручать выпускникам 11 классов, у которых в аттестате одна или две оценки «хорошо» и остальные «отлично». Бонус – дополнительные баллы при поступлении. За «золото» вузам разрешили добавлять абитуриентам до пяти баллов, за «серебро» - до трех.

7. НОВОЕ В ЭКЗАМЕНАХ

Новые редакции вышли и у правил государственной итоговой аттестации – как после 9-го, так и после 11 класса. Поправок под два десятка. Выпускникам, в частности, разрешили подавать заявление об участии в ГИА дистанционно, менять уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, менять или дополнять перечень предметов, указанных в заявлении. Уточнили сроки обработки и проверки экзаменационных работ и даты проведения итогового сочинения (изложения)

В Москве продолжат проект по усиленной подготовке к ЕГЭ во втором полугодии 11 класса, который стартовал в прошлом году и показал высокие результаты. А еще запускают новый проект для 9-классников: ребят, плохо сдавших диагностики по математике и русскому, объединят в отдельные потоковые группы.

А вот минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы не меняли – оставили прошлогодние.

8. НА ФИЗКУЛЬТУРУ – ПО СПРАВКЕ

Допуск – только после профосмотра и по разрешению врача. Увы, на уроках физкультуры нередки случаи, когда детям становилось плохо из-за проблем со здоровьем, случались и трагедии. Теперь все строго. Родителей тоже обязали уведомлять школу, если для обучения ребенка нужны особые условия. А педагогическим работникам разрешили оказывать первую помощь детям.

9. ПСИХОЛОГ ОНЛАЙН

В концу 2023 году обещают запустить портал психологической помощи школьникам, чтобы дети могли в закрытом режиме получить профессиональную консультацию онлайн. Проект разрабатывают совместно с Московским психолого-педагогическим университетом.

10. ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

Ученики начальных классов всех школ страны, включая новые территории, обеспечиваются горячим питанием за счет средств федерального бюджета.