Шойгу заявил о подготовке офицеров в трех новых военных вузах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил слушателей, курсантов, профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений и воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации с Днем Знаний и началом учебного года.

В своем поздравлении Сергей Шойгу сообщил о подготовке курсантов в трех новых вузах: «Начинаются занятия в военных вузах и других образовательных учреждениях Министерства обороны. В этом году в их состав вошли Военно-инженерная ордена Кутузова академия имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева, Донецкое высшее общевойсковое командное училище и Иркутское суворовское военное училище. В новом, самостоятельном статусе будет готовить специалистов Балтийское высшее военно-морское училище имени Адмирала Федора Федоровича Ушакова в Калининграде».

Министр обратил внимание, что в условиях продолжающейся специальной военной операции основные усилия курсантам необходимо сосредоточить на изучении боевого опыта, способов ведения боевых действий, анализе данных о применении нового вооружения, военной и специальной техники.

«Будущие офицеры должны уметь быстро и четко оценивать обстановку, принимать нестандартные и эффективные решения», – отметил глава российского военного ведомства.

По словам главы военного ведомства в новую программу общеобразовательных организаций включены курсы тактической медицины, армейской тактической стрельбы и управления беспилотными летательными аппаратами.

Также важная роль отводится воспитанию у юношей и девушек любви к Родине и готовности ее защищать.