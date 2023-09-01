Песков заявил, что не знает с какими цветами Путин в детстве пошел на 1 сентября

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В пятницу, 1 сентября, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов задал вопросы официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову «по теме дня».

…- Дмитрий Сергеевич, обычно президент в День знаний не только проводит множество мероприятий, посвященных школе. Но и звонит Вере Дмитриевне Гуревич, своему классному руководителю, которая в Санкт-Петербурге, она ему и немецкий язык преподавала. Не всегда вы нам об этом рассказываете, не каждый раз эту традицию как-то афишируете. Сегодня будет такой звонок Владимира Путина Вере Дмитриевне?

- Я не могу вам сказать, - ответил Песков, - я не знаю.

- И еще вопрос. Вера Дмитриевна книжку очень интересную выпустила, мне ее в Питере подарил губернатор Беглов. И там она вспоминает, что Володя Путин 1 сентября в первый класс понес в школу вместо букета - цветочный горшочек с геранью. Ну, родители так отправили. А про это вы что-нибудь знаете? Может быть, расскажете? Может, Владимир Владимирович делился с вами?

- Нет, вы знаете, не делился, - сказал пресс-секретарь, - , поэтому я не знаю, с какими именно цветами он пошел на 1 сентября.

Но, очевидно, что с цветами, и цветы в горшочках очень многие, кстати, носят.

- А пресс-секретарь президента с какими цветами пошел в 1 класс?

- Я не помню.

- Если вспомните, скажете?

- Обязательно.

- Спасибо огромное.