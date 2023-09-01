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Звезды1 сентября 2023 15:40

Сын Владимира Шаинского раскрыл секрет мемориальной доски в честь великого композитора

В Москве открыли мемориальную доску композитору Владимиру Шаинскому
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Младший сын композитора Вячеслав Шаинский на церемонии открытия мемориальной доски.

Младший сын композитора Вячеслав Шаинский на церемонии открытия мемориальной доски.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С инициативой увековечить в граните имя великого композитора выступили жители дома № 24/30 стр. 1 по улице Земляной вал. Это напротив Курского вокзала. В этом доме Владимир Яковлевич жил и работал в течение 6 лет, с 2000 по 2006 годы. Жители дома до сих пор помнят своего знаменитого соседа и под настроение поют его песни.

Мемориальную доску из белого карельского гранита с бронзовым барельефом композитора выполнил уже хорошо известный скульптор Филипп Трушин. До этого он сделал мемориальные доски Владимиру Этушу и Олегу Далю. Они теперь украшают фасады домов, где жили актеры. Филипп Трушин – автор скульптурной композиции народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, что стоит у входа на Симоновскую сцену театра им. Вахтангова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В композиции в честь Шаинского изображен скрипичный ключ и ноты. В этой инсталляции зашифрована строка из одной из самых известных и любимых песен Шаинского. Какой?

Расшифровал секрет младший сын Шаинского - Вячеслав.

Вячеслав Шаинский.

Вячеслав Шаинский.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это строчка из песни крокодила Гены - «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…», - рассказал нам Вячеслав Шаинский. – Пожалуй, это самая известная детская песня, музыку к которой написал мой отец. Она суперпопулярна. Я благодарен инициаторам сегодняшнего праздника - жителям дома, в котором когда-то жила наша семья. Очень красивая мемориальная доска. Все наши бывшие соседи вспоминают папу очень тепло.

Мы в этом доме прожили шесть лет и переехали в квартиру на Войковской. На Садовом кольце напротив Курского вокзала было слишком шумно. А потом папа уехал работать в Америку, перерабатывал там свою музыку для мюзиклов по заказу одного американского продюсера.

В честь события прохожим бесплатно дарили эскимо. Как в песенке.

В честь события прохожим бесплатно дарили эскимо. Как в песенке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Трогательным было выступление Большого детского хора им. Попова, ребята пели песни Шаинского на станции метро «Курская». В честь 1-го сентября исполнили «Первоклашку». А потом переместились к дому, где жил Шаинский. Кульминацией праздника стала бесплатная раздача мороженого - 500 эскимо, как в песне, где прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И подарит пятьсот эскимо. Инициаторами раздачи мороженого выступили муниципальные депутаты. Бесплатное мороженое безусловно создало атмосферу беззаботного счастливого детства. Праздник удался.

- Идея мемориальной доски принадлежит жителям дома, они же собрали деньги, - рассказал нам скульптор Филипп Трушин. - Хорошо, что выбрали гранит - он не впитывает влагу. Он вечный, как и бронза. Многие отметили: Шаинский в граните очень похож на Шаинского в жизни. Такой же вечный, как и его песни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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