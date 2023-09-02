"Алеши не стало": Мама актера Алексея Янина подтвердила смерть сына

Алексей Янин. Фото: кадр из фильма «Весной расцветает любовь» (2015)

Совсем недавно мы писали о том, что 40-летнего Алексея Янина отправили на реабилитацию в новый лечебный центр в Малаховке недалеко от дома его мамы, в котором актер жил последние восемь лет. А сегодня стало известно о том, что Алексей Янин скончался. Об этом KP.RU сообщила мама актера Ольга Янина.

Последние восемь лет актер жил в доме мамы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Да, это правда. Алеши не стало…» — еле сдерживая слезы, сказала Ольга Андреевна.

Напомним, что 21 августа Ольга Янина отвезла сына на реабилитацию в новый лечебно-реабилитационный центр премиум-класса, недавно открывшийся в поселке Малаховка. Средства в размере 500 тысяч рублей помогли собрать ведущая Яны Чурикова и жена Алексея Дарья Янина.

Однако уже тогда, чуть больше 10 дней, Ольга Андреевна рассказала KP.RU, что у Алексея дела обстоят не очень хорошо.

Алексей Янин перенес инсульт в 2015 году. Фото: РАМТ

«Были проблемы со здоровьем. Он плохо спал. Но сейчас Алеша чувствует себя более-менее», — поделилась с KP.RU Ольга Янина.

Напомним, что в 2015 году актер Алексей Янин перенес инсульт, после которого так и не смог восстановиться. По словам близких, они до сих пор не знают точную причину. Но вспоминают, что последний год перед случившимися актер работал буквально на износ.

«У него была предрасположенность сосудов, и он в какой-то момент упустил и не поддерживал себя таблетками, — рассказывала в интервью Яне Чуриковой Дарья Янина. — В последний месяц он постоянно снимался в Одессе, и снимался так, что мог летать по 25 раз в месяц».