В Польше растет число заболевших «болезнью легионеров» Фото: Shutterstock

…- Геннадий Григорьевич, сегодня в топе новостей информация о том, что в Польше растет число заболевших "болезнью легионеров". Чем это может нам грозить? Летальность от этой болезни до 20% доходит. Напомню, что мы прошли пандемию коронавируса и она (речь о летальности) была средняя по миру - около 2%. А тут аж 20%!

И на нее - эту болезнь - обратили внимание военные микробиологи, для того, чтобы использовать как биологическое оружие, вернее, как боевые биологические рецепторы.

- Вернёмся в Польшу.

- Что касается Польши, я внимательно слежу за складывающейся оперативной обстановкой. И там мой коллега дает комментарии и объясняет, что палочка легионеллы попала в воду, прежде всего, в горячую, но и в холодную тоже.

И тут две вещи настораживают.

Первое – логистический центр Жешув в Польше. Это место, куда со всей Европы свозится оружие, а потом передается Зеленскому.

И второй момент – это то, о чем мы очень долго и много говорили – о тех модернизированных и приспособленных под военные задачи лаборатории на территории Украины.

Между тем число заболевших легионеллой в Польше достигло…

- Около 200.

- И умерших - порядка двух десятков там от этого заболевания. Поэтому я не исключаю, что Пентагон сейчас, понимая, что этот клоун, скоморох пролетает по всем показателям – и политическим, и экономическим, и военным… Они как бы запускают уже в общественное сознание мысли о том, что…

А может ли быть организована какая-то такая значимая вспышку этой болезни? Чтобы - отвлечь внимание и запросить тогда помощи всего мирового сообщества. Потому что, в отличие от других видов биооружия, довольно трудно определить, когда и как она была применена. Потому что следов нет и в этом ее преимущество.

А американцы, судя по тем документам, которые вышли, а это было в октябре 2022 года, - пересмотрели стратегию биологической безопасности. И вот буквально на прошлой неделе они опубликовали доклад Пентагона о биологическом оружии, где пишут: нам нужно готовить более серьезно этот вопрос.

То есть - речь идёт об использовании этого вида оружия. Это - официальный доклад военного ведомства США.

- То есть, они могут на Украине его применить?

- А почему нет?

- А мы можем как-то противостоять этому?

- Мы можем и должны сейчас, мне кажется, от имени Минздрава поставить этот вопрос перед ВОЗ. (Всемирная организация здравоохранения. - А.Г.)

Что мы не только опасаемся, что Соединенные Штаты готовятся к использованию биооружия. (А они, кстати, так и не свернули свои военные наступательные программы в области биологии.)

И уже имеется факт – вспышка, которая имеет признаки боевого применения или преднамеренного, пока так назовем, преднамеренного применения биологической рецептуры.

И еще я могу параллель провести. Мы с вами очень остро реагировали на применение боеприпасов с обедненным ураном…

- Это отдельная тема.

- Это не отдельная тема. Вот эти два явления имеют общую природу. А именно - приучать общество к тому, что, ну, подумаешь, обедненный уран… Так и здесь. Вот я абсолютно уверен, что если сегодня это появилось в Жешуве, завтра появится где-нибудь поближе к линии противостояния.

А там, глядишь, все привыкнут к тому, что – ну что ж, применяют так применяют биологическое оружие. Вот почему этому надо относиться серьезно.

Во-первых, как бы поляки сейчас ни пыжились и ни пытались быть святее Папы Римского, но простое население Польши-то не виновато в этом, что у них такое бездарное руководство. Поэтому мы можем предложить свою помощь им, чтобы разобраться в этой вспышке, потому что у нас есть наработки в этом плане, как защититься от появления легионеллы.

А на уровне официальном надо высказать свою озабоченность о том, что в данном случае в этом явлении есть признаки боевого применения, преднамеренного применения боевых биологических рецептур.