«Силиконовые тылы не долговечны»: Пластический хирург предостерег звезд от имплантов Ким Кардашьян

Алана Мамаева Фото: социальные сети

Скандал с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым привлёк внимание к звездным переделкам. Многие вслед за певицей Славой, которая осталась недовольна пластикой груди, заговорили о неудачных операциях. Так, к примеру, Люба Успенская рассказала, что ей не понравилось, как Хайдаров сделал ей ягодицы. Недавно пожаловалась на пластику ягодиц и бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана. Правда девушку в свое время оперировал другой хирург.

Около шести лет назад Алана поставила в ягодицы импланты, но в этом году блогер сильно похудела и протезы сдвинулись с места. Одна половина ягодиц стала выше другой.

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева после замены ягодичных имплантов. Фото: социальные сети

- Потеря веса, и как следствие — растянутый карман, — объяснила своим подписчикам причины такого ужаса Мамаева.

Модель опубликовала жуткое видео подвижных имплантов. Вскоре девушка легла на операцию, заменила импланты на более качественные.

Однако многие хирурги отговаривают дам от подобного вмешательства.

- Скажу прямо, я не сторонник ягодичных имплантов, - делится с KP.RU пластический хирург Дмитрий Зимин. - Почему? Потому что результат коррекции имплантами данной зоны, на мой взгляд, не долговечен. Контур ягодичных имплантов чаще всего заметен, и пациенты их ощущают, так как это очень активная с точки зрения движения зона. Для меня дискомфорт пациентов после установки имплантов в область ягодиц является основным противопоказанием для их применения. Но, безусловно, у каждого специалиста свой подход и свой взгляд на данный вопрос.

Пластический хирург Дмитрий Зимин считает, что импланты не долговечны. Фото: Личный архив

По своему опыту могу сказать, что в области ягодиц лучше работает липофилинг, то есть собственный жир. Плюс еще одно преимущество – это своя собственная ткань, которая не вызывает отторжения, аллергии, отлично приживается. Но липофилинг может представлять потенциальную опасность, если вы обратились к человеку, который не понимает, что он делает и не знает анатомии. Если вы обратились к пластическому хирургу с большим опытом работы, он знает, что жир можно вводить только в слой так называемой подкожно-жировой клетчатки. Ни в коем случае нельзя вводить его внутримышечно – это действительно опасно и грозит в том числе летальным исходом.

Второе правило для данной зоны – нельзя вводить объёмы безгранично, потому что жир имеет свойство приживаться в нужном количестве, но также имеет свойство не переживаться, погибать, образовывать так называемые жировые кисты. Есть такое понятие как емкость тканей: мы должны адекватно ее оценить и ввести только необходимое количество жира,-считает хирург Зимин.