33 года не стриглась: Медсестра из США отрастила самые длинные в мире волосы

58-летняя медсестра из американского штата Теннесси Тами Манис. Фото: Guinness World Records/Guinness World Records video screengrab

58-летняя медсестра из американского штата Теннесси Тами Манис вот уже больше 30 лет не посещает парикмахерскую. Что и обеспечило ей место в Книге рекордов Гиннесса как обладательницы самых длинных волос в мире. Их длина составляет почти 173 см.

На отращивание волос Манис решилась, прослушав одну из песен группы TIl Tuesday, которая была в конце 1980-х годов на пике своей популярности. И в феврале 1990 года Тами в последний раз побывала у парикмахера, который немного укоротил ей хвост волос. С тех пор она их больше не стригла. Точнее, она сама укорачивает себе челку, сохраняя форму модной когда-то прически «кефаль».

Теперь у Тами – самые длинные волосы в мире. Их длина превышает ее рост, и Тами для удобства заплетает косу.

«Кефаль» уже давно вышла из моды, но в США остались поклонники этой прически, которые даже ежегодно собираются на чемпионат. В прошлом году для участия в нем записалась и Манис, заняв второе место и получив приз в размере $300.

А вот в Иране «кефаль» под запретом: власти исламского государства сочли ее «чересчур декадентской».

Манис считает, что длинные и густые волосы ей обеспечила генетика, и не жалуется на сложности с уходом за ними, рассказывая, что для этого ей достаточно обычного шампуня и кондиционера с аргановым маслом.