Константин Хабенский ждет поздравлений с космической орбиты и обещает хулиганством будоражить сердца

Традиционное собрание труппы провел худрук МХТ Константин Хабенский. Фото: Екатерина Цветкова

2 сентября в МХТ им. Чехова прошел сбор труппы. Начавшийся сезон юбилейный: 26 октября Московскому Художественному театру исполнится 125 лет.

Традиционное собрание труппы провел худрук МХТ Константин Хабенский. Он сообщил, что в этом году труппу пополнили артисты Сергей Беляев (он пришел из Театра Олега Табакова), Анатолий Кот (из бывшего театра Армена Джигарханяна), Павел Чинарев, Никита Бурячек, Маргарита Якимова и Илья Козырев.

Минутой молчания почтили память народной артистки России Ирины Мирошниченко, ушедшей из жизни месяц назад.

И плавно перешли к творческим планам.

Фото: Екатерина Цветкова

Вне всякого сомнения главным событием сезона станет 125-летия со дня основания Московского Художественного театра. Сейчас идет подготовка к этому празднику. 26 октября в Портретном фойе пройдет церемония вручения памятных знаков «Чайка». А вечером на Основной сцене - премьера спектакля-посвящения «9 ряд, 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой. Режиссер Денис Азаров.

Фото: Екатерина Цветкова

«Это история о взаимоотношениях людей, которые нашли друг друга в Художественном театре. История любви к театру, о создании системы Станиславского», - пояснил худрук Константин Хабенский. - 26 октября, в день рождения театра, космонавты поздравят нас прямо с орбиты. Мы и дальше будем с ними общаться».

10, 11 и 28 октября выйдет спектакль «Маскарад с закрытыми глазами», режиссер - Пётр Шерешевский по мотивам пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад». Запланирована премьера спектакля «Как вам это понравится» Уильяма Шекспира в постановке Юрия Муравицкого.

Фото: Екатерина Цветкова

«Театральный роман» Михаила Булгакова будет ставить Денис Азаров. В конце сезона должен состояться прогон со зрителями, а официальная премьера спектакля пройдет в следующем сезоне.

«Параллельно я начну репетировать одну небезызвестную пьесу, кровно связанную с Московским Художественным театром. Ее название я скажу позже, - сообщил Хабенский: - Хулиганить и своим хулиганством будоражить сердца - это наша профессия».

Фото: Екатерина Цветкова

На Малой сцене 28, 29 сентября пройдет премьера спектакля Юрия Квятковского «Занавес» по пьесе Андрея Стадникова. Это тоже об истории МХТ глазами его актрис и сотрудниц. «Это женский взгляд на мир театра, на то, что заставляет людей, попадая в его пространство, оставаться здесь навсегда с любовью и преданностью», - пояснил Хабенский.

Режиссер Елизавета Бондарь поставит спектакль по роману Кнута Гамсуна «Голод».

Специально для МХТ драматург Дмитрий Данилов написал пьесу «Стоики». Ее поставит Марат Гацалов.

Фото: Екатерина Цветкова

На новой сцене режиссер Татьяна Архипцова поставит пьесу Ярославы Пулинович «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето». В главной роли – народная артистка России Ольга Яковлева. Продолжит работу экспериментальный проект «АРТХАБ».