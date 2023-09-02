Коллеги звезды Большого театра Максима Пастера собирают деньги на помощь семье

Солист Большого театра Максим Пастер скончался на 48-м году жизни. Фото: пресс-служба ГАБТ

1 сентября на 48-м году жизни скоропостижно скончался солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер. Об этом сообщила пресс-служба ГАБТ.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой».

Максим Пастер дебютировал на сцене Большого театра в 2003 году. В 2004 году он был принят в оперную труппу.

- Он прекрасный певец, давно работает в театре. Очень востребован не только в России, но и за рубежом, - рассказала «КП» народная артистка СССР, помощник главного дирижера-музыкального руководителя Маквала Касрашвили. Что случилось с Максимом Пастером во время отпуска в Махачкале, не знают даже его коллеги.

На страничке в соцсетях Большого театра люди выражают соболезнования семье оперного певца: «Какая печальная новость. Молодой, яркий, с тонким чувством юмора, незабываемый, артистичный, талантливейший Василий Шуйский….Большая и такая неожиданная потеря».

Максим Пастер родился 4 декабря 1975 года в Харькове на Украине. В 2003 году получил диплом вокального факультета Харьковского государственного института искусств.

В 2003 году дебютировал в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. В 2004 году принят в постоянную труппу ГАБТ.

Музыкальный продюсер Павел Токарев вспоминает Максима Пастера, выдающегося певца своего поколения:

«Я помню, когда он пришел в Большой, сразу стали перешептываться, мол, а вы уже слышали?.. Такой голос…

Был не только голос, было очень четкое понимание ролей и внутреннее наполнение партий. Он был великолепным Шуйским в знаменитом спектакле «Борис Годунов», создал невероятные образы в постановках Дмитрия Чернякова в «Воццеке».

Помню его Труффальдино «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева.

Редкое дарование.

Почему то на всю жизнь он запомнится мне стоящим на лестнице Новой сцены Большого театра, курящим (а курил он много) в перерывах своего выступления,

Молча, задумчиво,с ощущением какой то внутренней боли, которую он всю жизнь держит в себе и терпит.

Покурит, выкинет сигарету - и дальше в бой, с бесконечными перелетами, трудностями и многими проблемами, которые бывают у всех. С шутками-прибаутками. Через боль».

Генеральный директор фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко написала: «Вчера вечером не стало замечательного человека, прекрасного тенора Максима Пастера.

В апреле 2017 года он пел в «Снегурочке» в постановке Дмитрия Чернякова в Париже. В те же дни Фонд Елены Образцовой открывал Культурно-духовный центр России в Париже. Один из приехавших из Москвы певцов заболел. Я попросила Максима выручить нас. И он в свой выходной приехал и потрясающе спел. А на том вечере в зале были бывший Президент Франции Жак Ширак, почти в полном составе послы большинства стран Европы, Азии, Америки»…

Коллега Максима Пастера, оперная певица Александра Дурсенева объявила сбор средств на помощь семье Максима. Деньги следует переводить его маме - Ольге Николаевне Пастер.

Церемония прощания с Максимом Пастером, вероятно, состоится 6 сентября, однако окончательные дата и место ее проведения станут известны позже.