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Звезды3 сентября 2023 10:55

Жена Алексея Янина подробно рассказала о мошенниках, которые "похоронили" ее мужа: Номер записан как "Морг Коломенский"

О смерти мужа Дарье Яниной сообщила девушка, представившаяся медсестрой
Ольга РОДИНА
Cупруга Алексея Янина подробно рассказала о том, что же на самом деле произошло

Cупруга Алексея Янина подробно рассказала о том, что же на самом деле произошло

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что вчера, 2 сентября, произошла жуткая история: новость о смерти 40-летнего Алексея Янина, облетевшая все СМИ, оказалась ошибкой. Родных актера ввели в заблуждение мошенники, которые представились сотрудниками НИИ им. Н.В. Склифосовского и сообщили о кончине Янина. Лишь ближе к вечеру 2 сентября, когда родным с помощью сотрудников ритуальных услуг удалось связаться с представителями НИИ, чудовищный обман вскрылся. Сегодня супруга больного актера подробно рассказала о том, что же на самом деле произошло.

Дарья приезжала помогать ухаживать за Алексеем

Дарья приезжала помогать ухаживать за Алексеем

Фото: Личный архив героя публикации

По словам Дарьи Яниной, до 31 августа Алексей находился в реабилитационном центре, где у него начались судороги. Оттуда его сначала перевезли в Люберецкую больницу, а вечером 1 сентября в тяжелом состоянии доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

«Утром 2 сентября мне поступил звонок с незнакомого мобильного номера. Затем с городского номера позвонили родителям Леши: девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Леши. Мама и папа Леши, Ольга Андреевна и Николай Алексеевич, сразу же перезвонили мне. Мы начали заниматься подготовкой, связались с РАМТом», — написала Дарья Янина в соцсетях.

Историю со смертью актера мошенники поддерживали до трех часов дня: звонили, давали номер его медицинской карточки, говорили, что тело в морг спустят только к вечеру. Мама Алексея перезвонила на городской номер — по которому с ней связывались с утра. Ответила девушка, подтвердила факт смерть, но быстро закончила разговор, сославшись на сильную занятость.

Историю со смертью актера мошенники поддерживали до трех часов дня

Историю со смертью актера мошенники поддерживали до трех часов дня

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Мы заподозрили неладное, и я решила проверить, какой номер звонил мне утром. Посмотрела тег в приложении GetContact — незнакомый номер был записан как «Морг Коломенский». Это еще больше смутило сотрудников ритуальных услуг. В результате они самостоятельно вышли на связь с главным врачом НИИ Сергеем Петриковым и получили опровержение. Я сразу выехала к Леше и попала к нему в палату реанимации», — рассказала Дарья Янина.

Позднее с супругой актера связался уже сам Сергей Петриков, рассказав, что в НИИ провели внутреннее расследование и выяснили, что звонок поступил не от сотрудников учреждения, а от мошенников. Помимо родных Янина, пострадала еще одна семья — им тоже сообщили о смерти родственника в этой же больнице.

Алексей Янин. Фото: кадр из фильма «Сильнее судьбы» (2014)

Алексей Янин. Фото: кадр из фильма «Сильнее судьбы» (2014)

«Руководство НИИ им. Н.В. Склифосовского подало заявление в полицию. Мы очень надеемся, что мошенников найдут и накажут по всей строгости закона», — сообщила в соцсетях Дарья Янина.

Также Дарья добавила, что на сегодняшний день состоянии супруга не изменилось.

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