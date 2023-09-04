Внутренние дела

Герой Владимира Яглыча хочет умереть героем. Фото: Кадр из фильма

Режиссер назвался Мишей Поляковым, и, кажется, умерли еще не все, кто в состоянии просечь юмор.

Первый Миша Поляков нашей беллетристики ловко щелкал тайны шифров с наводкой на сокровища внутри антикварных кортиков, бронзовых птиц и фолиантов инженера Зимина. Помогал органам и вербовался туда же по комсомольской путевке. Воодушевлял пионеров. А второй вот - снимает облегченное, но не позорное кино про районного сыскаря-терминатора.

Опер Боря Фадеев (Яглыч - артист не отстал от режиссера и решил, что ему лучше без имени; а и правда лучше) топил жизнь в бутылке и уже почти утопил, когда узнал о неоперабельной опухоли и решил самовыпилиться более творческим образом. Для чего: лезть на любой захват без гоблинов силовой поддержки, все гоп-компании встречать братовским «Здорово, бандиты!» и вообще нарываться на посмертный знак отличника внутренних дел. Сбежавшая было жена принимается снова надевать на случайные встречи эротическое белье, а дочь (Алиса Руденко) в папе и так души не чает. Когда они вдвоем пытают привязанного к стулу плюшевого медведя, выведывая каналы поставки тяжелых наркотиков, нежелание сценаристов слезать с темы папы и дочки как можно дольше понятно любому.

С наркотой герои воюют без обычных для жанра комических поблажек - сцена в клинике, где застигнутые бандитской «крышей» опера вырубают свет и с той минуты освещены только взаимной бешеной пальбой, сделала бы честь и хорошему экшену. Правда, комический напарник капитан Зуев (Нодар Джанелидзе) временами стягивает на себя слишком много внимания и экранного времени, но это типичная ошибка креативной команды. Зато пара идиотов пэпээсников, разогревающих шаурму в капоте служебного авто (Алексей Бахметьев и Степан Абрамов), неимоверно хороша. Ну а место начальника участка еще с «Улиц разбитых фонарей» забронировано за тяжелой исполнительской артиллерией - на сей раз это Федор Лавров, которого после всех сыгранных им сыщиков и судейских следует включать в зал славы МВД наравне с Гармашом и Жженовым.

Хорошо, что на проекте всего два сценариста (Воронин и Ворочай): коп-комедии делаются у нас малыми силами, в отличие от всех остальных, где от сочинителей не протолкнуться. Многовато туалетных сцен, но такое кино весьма востребовано у младшеклассников (несмотря на индекс 16+), а для них мочеиспускательный юмор ценнее игровой приставки. Постмодернистские хохмы приветствуются - и дочь прощается с отцом бессмертным «Асталависта, беби!», а тот по телефону советует неизвестному Дмитрию Львовичу не сдавать квартиру аферистке с ребенком (память о писателе Дмитрии Львовиче Быкове* пока жива в сердцах, хоть и не во всех).

Артист Яглыч умеет улыбаться по- шварценеггеровски - большой-пребольшой и доброй-предоброй улыбкой человека-горы, - а что еще нужно размягченному зрителю летнего кино.

Конечно, для полного постмодерна киллера, засадившего Боре пулю в орган внутренних дел (не тот, дураки!) с неизвестным исходом, должен был играть сам режиссер Миша Поляков.

Но, видимо, светлое имя героя советской «Библиотеки пионера» не позволило.

*Иноагент, ибо давно стремился и ушел некрасиво.

«УХОЖУ КРАСИВО»

2023 г.

Реж. Миша Поляков.

СТС.