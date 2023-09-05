Михаил Швыдкой: «Больше всего я люблю дружеские застолья. Это у меня получается хорошо!»

Михаил Швыдкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Швыдкой сделал фантастическую карьеру: мальчик из киргизского города Кант добрался до должности министра культуры России, да еще и стал одним из самых известных телеведущих в стране. Сейчас мало кто помнит, но до этого Михаил Ефимович стал одним из самых известных театральных критиков в России, писал книги и сценарии к фильмам. А еще он лекции читает. А еще стал президентом Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова. А еще именно Швыдкой был одним из тех, кто приучил Россию к мюзиклам - возглавил переоборудованный из кинотеатра «Пушкинский» Театр мюзикла в Москве.

Май 2000 года, Михаил Швыдкой - глава Минкульта РФ. Фото Олега Булдакова (ИТАР-ТАСС)

Как заметил журналист Сергей Мардан, он стал одним из тех, кто олицетворяет российскую власть внутри культуры, — у него отлично получается совмещать в одном лице культуролога и чиновника. И Швыдкой, конечно, ярчайший пример чиновника с человеческим лицом, причем никогда не пытался делать это лицо чересчур солидным. В обширном списке программ, которые он вел, были не только серьезные ток-шоу на «Культуре», но и легкомысленная «Жизнь прекрасна». Среди его друзей была и есть масса актеров - с Игорем Костолевским они учились в одном классе, близко общаются с Александром Ширвиндтом, судьба тесно сводила его с Николаем Караченцовым и Марком Захаровым. В конце концов, именно Швыдкой вел передачу «Приют комедиантов», в которой артисты могли расслабиться и травить байки. Какой еще чиновник способен в интервью с улыбкой заявить: «Я все могу делать! И все умею одинаково плохо. Петь, бить чечетку, играть на пианино и так далее. На самом деле единственное, что я больше всего люблю, - это дружеские застолья. Вот это у меня, говорят, получается…» Ну, а потом еще признаться, что с детства стал матерщинником - научился этому от бабушки…

Михаил Швыдкой в образе Деда Мороза. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Сейчас, правда, ему приходится все чаще говорить о политике: после начала СВО журналисты бесконечно просят его комментировать ситуацию на Украине. Он настаивает: «Потребность [народов] друг в друге все равно сохраняется, она никуда не исчезнет. Хотел бы отметить только, что в России никто не отменяет украинскую культуру, и это тоже очень важный момент… А как культура отреагирует на специальную военную операцию на Украине, мы поймем через два, три, четыре года, потому что будут создаваться фильмы, будут ставиться спектакли, писаться романы и т.д. Сейчас пишут в основном о тех, кто уехал, кто высказался против этой операции. Но я вам должен сказать, что вообще таких меньшинство. Значительное меньшинство. И, как вы видите, продолжают работать театры, продолжают работать филармонии, выступают артисты, их довольно много…»

«Комсомольская правда» поздравляет Михаила Ефимовича с юбилеем и желает ему долголетия и здоровья.