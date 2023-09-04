В московском районе Солнцево открылась новая школа на 825 учеников

В столичном районе Солнцево накануне учебного года открылась новая школа №1002 на Солнцевском проспекте, рассчитанная на 825 учеников. В современном четырехэтажном здании есть все, что необходимо детям для занятий и творчества.

Кроме учебных классов в школе работают мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства, библиотека с читальным залом, медиатекой и зоной для педагогов. Изучать иностранные языки ученики будут в лингафонном кабинете, а для практических занятий по химии оборудовали две лаборатории. Информатика и основы программирования преподаются в кабинете, оснащенном новыми компьютерами. В здании есть просторный физкультурный зал и актовый зал с амфитеатром, который может трансформироваться, освобождая пространство для двух малых спортивных площадок.

Общая площадь школы – более 16 тысяч квадратных метров, еще 25 тысяч «квадратов» занимает прилегающий к ней спортивный кластер. В него вошли футбольное поле с воротами для классического и мини-футбола, три волейбольных поля и две баскетбольных площадки. На площадках для общефизической подготовки можно заниматься гимнастикой и прыгать в длину. Здесь же оборудованы две беговых дорожки, а также зона для спокойного отдыха. На всех спортивных площадках уложено резиновое покрытие.

Особо позаботились о пожарной безопасности здания: при строительстве были использованы негорючие материалы - железобетон, керамзитный наполнитель, керамогранит и фиброцементные панели. Кроме того, лифты в здании специально приспособлены для перевозки пожарных подразделений и при необходимости быстро доставят спасателей к нужному этажу. В здании создана комфортная среда для маломобильных посетителей, в том числе для них предусмотрен отдельный лифт.

Школа №1002 расположена рядом с ЖК «Лучи» между Боровским и Киевским шоссе, в трех минутах ходьбы от станции метро «Солнцево». В квартале с новыми многоэтажками живет много семей с детьми, район активно развивается. Поэтому кроме уже готовой и переданной застройщиком в муниципальную собственность школы здесь появятся еще три образовательных объекта. Рядом с ЖК «Лучи» планируется построить еще одну школу на 1200 мест и два детских сада на 600 мест.

«Мы возводим комплексы, в которых предусмотрено все для комфортного проживания: от продуманных планировок до социальной инфраструктуры в шаговой доступности, - сообщил генеральный директор компании-застройщика «ЛСР. Недвижимость - Москва» Александр Чайковский. - В этом году начала работать первая школа в составе ЖК «Лучи», параллельно мы начали строительство еще двух образовательных учреждений в этом же проекте. А в скором времени здесь же откроется и муниципальный сад, так что жители комплекса могут быть уверены, что недостатка в социальной инфраструктуре не будет».