Миелофон почти существует, а до летающих флипов - 10 лет: что сбылось из предсказанного в фильме «Гостья из будущего»

Произведения Булычева были экранизированы более двадцати раз. Фото: Олег ПРОШИН/PhotoXPress

Вообще-то настоящее имя писателя - Игорь Всеволодович Можейко. В миру - научный сотрудник Института востоковедения Академии наук СССР, специалист по Бирме, доктор исторических наук (диссертацию, кстати, писал по буддизму). А в свободное время - писатель, публикующийся под псевдонимом, чтобы институтское начальство не прознало о легкомысленном увлечении. Свою главную героиню Алису фантаст называет в честь новорожденной дочери...

В фильме «Гостья из будущего» (1984), сценарий которого Кир Булычев написал по мотивам своего романа «Сто лет тому вперед» (1977), писатель рассказывает о Москве 2082 года. Начинаешь перечитывать и удивляешься. Оказывается, многие вещи, которые автор считал достижимыми лишь в далеком будущем, существуют уже в наши дни - на 60 лет раньше указанного книгой срока!

Футуролог Александр Кононов. Фото: Канал "Россия 1"

«КП» разобрала главные предсказания Кира Булычева с футурологом, экспертом РАН, кандидатом технических наук Александром Кононовым.

В любом московском дворе...

Напомним, по сюжету книги шестиклассник Коля Герасимов находит машину времени и оказывается в Москве 2082 года. Мальчик решает погулять по городу. И видит много интересного. Например, «столбики разных цветов».

«На белом было написано «Мороженое», на желтом - «Лимонад», на зеленом - «Яблоки», на синем - «Бутерброды», на коричневом - «Квас». А всего столбиков было штук тридцать. Мимо проходил человек, приложил палец к клавише поверх столбика, и выскочил стакан с лимонадом».

- Думаю, всем понятно, что это привычный нам вендинговый аппарат, - говорит футуролог Кононов.

А еще Колю впечатляет дорожка, по которой он идет: вроде на асфальт похоже, но пружинит. В наши дни такое прорезиненное покрытие можно увидеть в любом московском дворе. Тартан называется. Им покрывают детские и спортивные площадки, а кое-где и прогулочные дорожки в парках.

Чудеса мини-техники

На глазах у изумленного школьника из ХХ века прохожий поманил пролетавший мимо небольшой шар.

«В шаре появилось отверстие, и из него на ладонь старику Павлу выпала черная штука, похожая на портсигар. «Почитаем газетку», - сказал старик».

Дальше на «портсигаре» появляются кадры новостей: диктор заговорил про фестиваль на Луне.

Да, похоже на наши смартфоны. Но интереснее другое: это устройство самому человеку не принадлежит.

- Возможно, это уже следующая стадия развития, когда даже смартфон носить не нужно будет, - говорит Александр Кононов. - Вы просто берете вещь и используете ее, как описано в книге. Вспомните: в московском метро уже сейчас стоит больше сотни терминалов, где можно взять в аренду внешний аккумулятор для подзарядки мобильника. Зарядился - вернул в такой же терминал на другой станции. У Булычева - нечто подобное.

Читаем дальше. Коля спросил у старика Павла, который час. Тот показал ему браслет на запястье.

«Вдруг на браслете вспыхнули слова и цифры: «Время 10:12:36. t 15 оС. Дождя не будет».

В 70-е в СССР уже были электронные ручные часы, которые носили на запястье. Но погоду они, конечно, не сообщали. Описанное же очень похоже на Apple Watch и аналоги.

А еще герой книги встречает бытовых роботов.

«Головы у уродца не было, зато многочисленные ручки прижимали к бокам и спине листочки, сор, а круглые щетки выскакивали из-под карлика и, вертясь, обмахивали перила и ступеньки, а мусор загоняли в блестящий мешок».

Вы, конечно, узнали уже привычный нам робот-пылесос.

Позже Коля увидел платформу, переносящую грузы, - робота-грузчика. Для нас это тоже знакомая вещь. На улицах столицы появились даже роботы-курьеры, которые доставляют еду. Катаются пока в пределах пары кварталов. Но начало положено.

Вместо крыльев - ранцы

Еще один фрагмент из книги: «Над головой пронеслась стая мальчишек с крыльями за спиной. Они махали этими крыльями, как стрекозы».

В наше время на портативных крыльях никто не летает. А вот реактивные ранцы для индивидуальных полетов в прототипах уже существуют.

- Вряд ли в будущем станут летать на крыльях, - продолжает футуролог. - Слишком ненадежно и уязвимо. Более перспективная разработка - ранцы. Скорее всего, массово такие полеты станут возможны благодаря ионным двигателям. (Это тип электрического ракетного двигателя, сейчас такими ускоряют различные аппараты в космосе. Но ученые считают, что технологии получится применять и на Земле. - Авт.) Вопрос - когда. В книге эта реальность датирована 2082 годом? Ну вот и рассчитывайте примерно на 2080-е.

Лабораторное мясо

Один подросток рассказывает Коле, что его друг хочет стать генетиком:

«Мечтает выращивать завтраки для космического флота. Чтобы были запакованные, с вареной курицей, рисом и черной икрой».

- Экспериментальные заводы по созданию искусственного мяса из выращиваемых в лабораторных условиях клеток уже существуют, - отмечает эксперт. - Технологию двигают экоактивисты, которые призывают избавить скот от мучений и не портить озоновый слой (считается, что коровы выделяют колоссальное количество парникового газа. - Авт.). В эти проекты вливают большие деньги. Так что со временем дойдем и до того, что появится искусственная еда в виде бутербродов, супов и котлет.

3D-стройки

На Гоголевском бульваре Коля видит, как строят жилой дом. Рабочие приделывают балкон к уже стоящим стенам. Опрыскивают металлические прутья каким-то порошком, обливают водой, и материал начинает «расти», заполняя пространство между прутьями.

Футуролог Кононов считает, что Кир Булычев представлял себе нечто вроде уже давно применяемой технологии 3D-принтера (дома промышленные принтеры тоже уже умеют строить).

- Конечно, эта технология не так примитивна, как добавление к порошку воды. И человеку в этом процессе участвовать незачем. Скорее всего, такие работы будет контролировать ИИ.

«Рейсовый на Луну»

В Москве-2082 книжный школьник ошарашен, узнав, что полеты на Луну или Марс стали обыденностью. Спросил у старика Павла о белой полосе в небе.

«Рейсовый на Луну. Там ведь фестиваль».

Позже Коля выяснил, что в Москве целых четыре космодрома. Два пассажирских, грузовой и учебный.

Напомним, что полет космического аппарата «Луна-25» закончился неудачей. Так будем мы через 60 лет гонять на спутник Земли по выходным или это чистая фантазия?

- А у человечества нет другого выхода, - говорит Александр Кононов. - Оно в третьем тысячелетии должно заниматься колонизацией планет, астероидов, созданием большого количества космических станций. Безопасность цивилизации - из-за проблем на самой Земле, угрозы самоуничтожения - зависит от космической экспансии. Путь неизбежный... Или мы самоуничтожимся и вымрем, или станем космической цивилизацией. Я думаю, что уже через десятилетие на Луне появится первая космическая станция. Всем уже ясно, что строить нужно под поверхностью. При строительстве метро, в условиях города и с оглядкой на коммуникации, проходческий щит за сутки преодолевает 100 метров. В лунном грунте это будет намного быстрее. И уже над всем этим будет строиться вся остальная инфраструктура. Как подземный торговый центр на станции метро «Охотный Ряд». Так что в рейсовые пассажирские полеты на Луну я верю. Пусть и не в 2082 году, а попозже.

Искусственный интеллект вместо «умных» кристаллов

Главное изобретение книги и «Гостьи из будущего», вокруг которого крутится весь сюжет, - миелофон. Устройство, которое умеет читать мысли. По Булычеву, главное в миелофоне - редкие кристаллы с далекой планеты. Они реагируют на деятельность приближающихся к ним людей. Ученые догадались присоединить к кристаллам усилители - и вуаля!

Так в фильме выглядел миелофон - устройство для чтения мыслей. Фото: Кадр из фильма

В разумные кристаллы никто из серьезных экспертов, конечно, не верит. Но многие считают, что аппарат, который сможет условно читать мысли, можно создать с помощью искусственного интеллекта. Сейчас ИИ через камеры видеонаблюдения может выявлять в толпе, например, агрессивных людей. По мимике. Может, через какое-то время научится читать и их намерения по жестам, походке и так далее? Конечно, это не такие же чудеса, как слушать чужие мысли в наушниках через миелофон, но все же...

- В одном я уверен на сто процентов: чтение мыслей нельзя использовать повсеместно, - замечает Кононов. - Пусть это будет исключительно в руках специалистов, например медиков. Ведь если общество будет уметь читать мысли друг друга, это может пагубно на него повлиять. А вот если так проверять людей, склонных к суициду, излишне агрессивных, психически неуравновешенных, их мысли можно будет контролировать.

ЧУДЕСА

Каршеринг в небе

Советских школьников будоражили выдуманные Киром Булычевым флипы - летающие шары, в которых умещаются один-два человека. Они стоят на специальных парковках. Сел, нажал кнопку с нужной остановкой и полетел. По книге, все московское небо в этих самых летящих в разных направлениях флипах.

Такой транспорт, по замыслу писателя, заменит такси. Фото: Кадр из фильма

В наших реалиях это похоже на некий летающий каршеринг.

- Не представляю, как такой транспорт может использоваться в городе, - говорит Александр Кононов. - Прежде всего с точки зрения безопасности движения. А вот за городом - другое дело. Технически, думаю, идеальным решением для подобного транспорта будет тот же ионный двигатель. И совершенно точно это должно быть без участия человека, полный автопилот. Рулить должен искусственный интеллект, который способен в микросекунды просчитывать траектории движения флипов в небе, не давая им столкнуться. Разработки загородного транспорта на воздушной подушке могут финансировать, например, крупные агропромышленные предприятия. Думаю, перспективы выпуска такой техники - 10 - 20 лет. То есть 2040 - 2050 годы.

ИНТЕРЕСНАЯ ВЕРСИЯ

Вертер - бывший Терминатор

Одним из самых полюбившихся зрителям персонажей «Гостьи из будущего» стал робот Вертер - уборщик московского Института времени, с которым Коля Герасимов знакомится, когда прилетает из прошлого. Робот, которого сыграл Евгений Герасимов, в итоге погибает от рук пиратов, героически прикрывая возвращение мальчика в свое время.

В книге Вертера нет. Булычев придумал его, когда писал сценарий для будущего фильма.

Вы тоже не догадывались, что Вертер когда-то был боевым роботом? Фото: Кадр из фильма

Блогер и историк Клим Жуков (знакомый многим как близкий товарищ Дмитрия «Гоблина» Пучкова) высказал не лишенную изящества гипотезу.

- Кто такой робот Вертер? Это робот-уборщик. Почему-то сделанный в виде человека, хотя с такими же функциями справился бы обычный робот-пылесос, - размышляет Жуков. - И вот появляются пираты. Весельчак У стреляет в него из бластера пять раз. А робот не останавливается, идет дальше, и только потом у него что-то ломается. А в последней серии «Гостьи...» одним выстрелом из того же бластера рушится капитальная колонна. То есть Вертеру пяти попаданий в корпус не хватило, а колонна разлетается? Почему? Все просто. Вертер - это бывшая боевая машина. Алиса в книге говорит, что в ее время на Земле живет пять миллиардов человек. Получается, что в наше время на планете 8 млрд жителей, а через 60 лет - 5? Это значит, что в будущем случилась страшная война. А Вертер - боевой механизм, из которого выдернули пару цепей, чтобы он не мог никого шлепнуть.

То есть, по версии блогера, Вертер - это такой добрый, перевоспитанный Терминатор из второй части знаменитой франшизы.

КСТАТИ

Все станет бесплатным?

Прилетевший из 1976 года в 2082-й шестиклассник Коля Герасимов удивляется, что в будущем все бесплатно. Хочешь - мороженое ешь из фандомата (ограничение по три порции в одни руки - исключительно чтобы горло не заболело), хочешь - на флипах сколько душе угодно летай, хочешь - телепортируйся по районам города на автобусах. Примерно о такой жизни, помнится, мечтал герой другой советской киноклассики Афоня Борщов: «Афанасий! Если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?» - «Да где пиво бесплатное...»

Шутки шутками, но все-таки почему во вселенной Алисы Селезневой ни за что не нужно платить?

- Отчасти Кир Булычев выступает здесь идеалистом и рисует мир победившего коммунизма, - рассуждает футуролог Александр Кононов. - Но вовсе не потому, что он советский писатель. Подобный мир будущего описывали и многие зарубежные авторы. С другой стороны, возможно, тут дело вовсе не в коммунистическом «все бесплатно». Просто в этом мире уже нет привычных Коле Герасимову денег, любая покупка идентифицируется по биометрии. Технология уже в наше время начинает внедряться. Например, в московском метро, где можно расплатиться «лицом». Так и в книге: система считала твое лицо, узнала человека и списала сумму с его счета.