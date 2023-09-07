«Перекрёсток» продлевает проект по трудоустройству

Пилотный проект показал эффективность и востребованность: за период летних каникул торговая сеть трудоустроила более 500 молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Саратове, Самаре и Тюмени. До конца 2023 года инициатива будет масштабирован на всю сеть.

Проект получил высокий отклик у старшеклассников и их родителей. На протяжении трех месяцев молодые люди хорошо справлялись со своим функционалом и по итогу получили положительную обратную связь от работодателей, а скорость сбора заказов была выше средних показателей.

«Мы очень рады, что решились на этот эксперимент и пригласили школьников летом на работу в супермаркет. Оказалось, во-первых, что они с удовольствием пришли подработать на каникулах и готовы к сотрудничеству на регулярной основе. Во-вторых, это очень ответственные и энергичные сотрудники, четко и быстро выполняют поручения и практически на сверхскоростях осваивают гаджеты, которые мы выдаем для работы в супермаркете. Поэтому мы продляем проект и продолжаем приглашать старшеклассников на подработку в удобном графике», — отметил управляющий директор федеральной торговой сети Андрей Калмыков.

Чтобы попасть на работу, достаточно заполнить анкету на сайте, предоставить полный пакет необходимых документов [1] и пройти очное собеседование. На время работы торговая сеть гарантирует школьникам гибкий график с рабочими сменами от 4 до 7 часов в день во время летних каникул и до 4 часов на протяжении учебного года.

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