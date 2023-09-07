Сборную России по хоккею мы можем потерять навсегда

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Вратарь Федотов – яблоко раздора

26-летний вратарь Иван Федотов в прошлом году отказался от продолжения карьеры в ХК ЦСКА и подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». За новую команду он сыграть так и не смог, поскольку в июле 2022-го внезапно был призван на срочную службу в ВМФ. После демобилизации хоккеист изменил свое решение и согласился выступать за московских армейцев. Проблемой стало наличие действующего контракта с «Филадельфией». Отказавшись его отрабатывать, Федотов нарушил законы, по которым строится взаимодействие разных стран и лиг в международном хоккее.

ИИХФ запретила Федотову играть в ЦСКА. В тот момент проблему можно было решить с помощью элементарных шагов. Легально расторгнуть контракт с «Филадельфией», выплатив неустойку. После этого вратарь получил бы право играть за какую угодно команду в какой угодно стране. Но вместо того, чтобы действовать в юридическом поле, часть российских хоккейных элит решила усугубить конфликт. Вопреки всем законам и правилам, Федотов играет за ХК ЦСКА, а КХЛ разрешает клубу игнорировать наложенную на спортсмена дисквалификацию.

Это плохо само по себе, о негативных последствиях «холодной войны» с ИИХФ и НХЛ в последние недели аргументированно писали разные СМИ, особенно спортивные. Но, судя по поступающим из хоккейной отрасли сообщениям, худшее еще впереди. Достаточно почитать цитаты заинтересованных лиц. После выборов президента международной хоккейной федерации победитель, Люк Тардиф, получил личные поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина – а теперь руководитель ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявляет «кто этот человек? Зачем он мне нужен?». Россия неизменно является одной из самых уважаемых хоккейных держав планеты – а теперь главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сообщает, что ни «сотрудничества», ни «договоренностей», оказывается, «не будет». Наконец, топ-менеджер КХЛ Алексей Морозов прямо поддерживает ХК ЦСКА в противостоянии с ИИХФ и соглашается со всеми аргументами армейского клуба.

Полная изоляция от всех

Достаточно вчитаться в эти цитаты и тезисы – и становится понятно, к чему ведут спикеры. В российском хоккее есть элитная группа, которая хочет превратить КХЛ в независимую спортивную лигу. То есть в проект, который не будет подчиняться ни Министерству спорта, ни отраслевой федерации, ни правилам, по которым живет остальной хоккейный мир внутри России и за границей. Кто входит в состав этой элитной группы, вы уже поняли. Где и как, с участием каких чиновников лоббируют «хоккейную перестройку», можно только догадываться. Но самое худшее даже не в этом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин еще в 2006 году поставил перед руководителями хоккейной отрасли задачу - возвращать чемпионские традиции в этом виде спорта, чтобы объединять народ вокруг побед и патриотической гордости за страну. Именно в рамках обозначенной стратегии сложились и нынешняя вертикаль российского хоккея, и экономическая поддержка профессиональных клубов госкорпорациями и бюджетами разных уровней. Прямые безвозвратные отчисления только на клубы КХЛ составляют более 40 миллиардов рублей в год, и с этой точки зрения последние два десятилетия являются рекордными с точки зрения объемов господдержки, направляемой в хоккейную отрасль.

Солидные финансовые возможности и работа по развитию и укреплению вертикали сборных обеспечили нашему хоккею мировое лидерство. Россия – в числе первых по победам на чемпионатах мира и медалям, причем как на взрослом, так и на молодежном уровнях.

При этом самой популярной командой страны также является национальная сборная. Красноречивее всего – телерейтинги. ЧМ-2019, матч Россия – США – доля 16 % телезрителей. Россия - Канада на ЧМ-2021 - 12 %. Финал Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией – 15 %. Клубный чемпионат страны вызывает куда меньший интерес. Даже самые главные матчи сезона, финальная серия Кубка Гагарина, собирают по 2-3 %. То есть разрыв в 5-7 раз в пользу сборной. И это объективная картина. Если за сборную переживают десятки миллионов жителей страны во всех регионах, то у клубов КХЛ – максимум по несколько сотен тысяч активных болельщиков, и то не везде.

Так вот, в случае возникновения «независимой лиги» никакой сборной у российского народа больше не будет никогда. Страну, в которой откажутся от соблюдения всех спортивных законов, немедленно исключат из ИИХФ и навсегда отстранят от международных соревнований. То есть нынешнее отстранение, которое является временным и может быть в любой момент отменено, не идет ни в какое сравнение с тяжкими негативными плодами «независимой лиги». Вокруг чего объединять людей, если отдельные хоккейные чиновники все-таки добьются своего и тем самым своими руками изолируют Россию от всего мира?

К тому же это рассорит нашу страну с нынешними союзниками в лице Белоруссии и Казахстана. Спортсменам всех стран запретят играть в той лиге, которая будет позиционировать себя как «независимая». А ведь хоккей – важный инструмент общественной, культурной, политической интеграции, да и матчи Россия – Белоруссия неизменно собирают аншлаги в разных городах нашей страны. В случае «перестройки» минскому «Динамо», казахстанскому «Барысу» и китайскому «Куньлуню» придется уйти из КХЛ – а это приведет к росту отрицательных настроений и прямым геополитическим рискам.

Экономика развала

Следует помнить, что специфика любой «независимой лиги» - всегда педалировать неприязнь к командам-соперникам, к городам, где они базируются. Это чисто американская модель, в США научились неплохо зарабатывать на региональном патриотизме и на гонке противостояния между разными штатами. В России совсем другое общественное, политическое, национальное устройство. Нам играть на таких струнах смертельно опасно. В «независимой лиге» обязательно перейдут грань, за которой хоккейные неудачи воплотятся в ненависть к соотечественникам из других областей и республик.

Да и окупаться хоккей в России никогда не будет. Простой болельщик не может платить по 6 тысяч рублей за билет, не может тратить на арене по 10 тысяч за вечер, покупая еду и сувениры. А без таких «налогов на зрителя» рентабельность клубов КХЛ – от 2 до 10 %. Посмотрите, как лига распределяет доходы. От 10 до 30 млн. рублей на клуб в год. Тогда как согласно клубным же бухгалтерским отчетам, безвозвратные поступления от спонсоров составляют два-три миллиарда в год, а в отдельных случаях и больше. Но если сборной больше нет, клубные соревнования провоцируют сепаратизм, а качество работы отрасли резко ухудшилось, неизбежно встанет вопрос о целесообразности таких объемов поддержки. Тем более что у государства есть более насущные статьи расходов.

Заграницу начнут массово уезжать уже с детского возраста

Ну и, конечно, «независимая лига» - это прямой путь к разворовыванию человеческого капитала и его вывоза из нашей страны. Самое ценное в любом виде спорта – это атлеты высокого уровня. И если где-то объявляют, что им плевать на любые законы, правила и договоренности – то необратимо столкнутся с симметричным неуважением к своим интересам. До того, как ХК ЦСКА и вратарь Федотов решили игнорировать контракт с «Филадельфией», вся НХЛ относилась к российскому хоккею по-джентльменски. Со стороны заокеанской лиги было полное уважение к меморандуму о взаимном уважении контрактов. А что будет теперь, если «независимая лига» в России появится и поставит себя вне всяких международных и корпоративных правил? Она мгновенно проиграет гонку финансовых вооружений, ведь экономику КХЛ и НХЛ невозможно сравнивать. А у «независимой лиги» средств будет на порядок меньше. И сотни лучших хоккеистов покинут нашу страну ради более высоких зарплат, причем навсегда. Сейчас ведь не советское время, когда всем гражданам был запрещен свободный выезд из страны. А как запретить сейчас – и чем хоккеисты отличаются от тех же айтишников?

Новые же таланты просто не появятся. Потому что и система детско-юношеского спорта рухнет из-за кризиса всей вертикали. И отъезд примет катастрофический вид. Сейчас из России отбывают в возрасте 22-25 лет и единицы, а будет – в 10-14 лет и сотнями. Сейчас в хоккей играют дети обеспеченных родителей, и те найдут средства, чтобы увезти ребенка заграницу ради продолжения занятия хоккеем, так как заниматься им в России уже не будет никаких перспектив.

Узкие интересы отдельных топ-менеджеров точно не стоят того, чтобы ради них ломать всю отрасль. Цена борьбы за сферы влияния не должна быть такой дорогой, особенно с учетом политической значимости российского хоккея. Мало того, что обесценятся результаты многолетних многомиллиардных вложений государства в хоккей. Так еще и с политической точки зрения провоцировать раскол в обществе, разочарование народа от рукотворной деградации хоккея – это просто преступно. Сплоченность нужна России как никогда. Как можно в нынешних условиях уничтожать один из факторов объединения?

В конце 2017-го законопроект о возможности создания независимых спортивных лиг уже вносился в Государственную Думу. И встретил справедливую критическую реакцию – в том числе со стороны таких заслуженных и высокопоставленных руководителей как Виталий Мутко. Здравый смысл возобладал, и парламент большинством голосов отклонил губительную для спорта инициативу. Надеемся, что так произойдет и теперь.