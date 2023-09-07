ПСБ: 72% россиян, откладывающих на образование детей, - это женщины

Женщины значительно чаще, чем мужчины инвестируют в будущее детей. Из общего числа россиян, откладывающих деньги на обучение и образование наследников, 72% - это представительницы прекрасного пола. Об этом старший вице-президент, директор по внешним связям банка ПСБ Вера Подгузова рассказала в ходе дискуссии «Женский взгляд на инвестиции» на площадке форума «Capital Markets: Россия». Участники встречи обсудили инвестиционные возможности для женщин как в России, а также подход к формированию капитала для детей.

«ПСБ много лет занимается темой финансовой грамотности населения, анализирует получаемую информацию, проводит оценку финансового и инвестиционного поведения мужчин и женщин, их подходов к управлению своим благосостоянием. Мы пришли к выводу, что женщины более ответственны - они используют долгосрочные инвестиционные стратегии, может быть, менее доходные, но при этом и менее рискованные», - отметила Вера Подгузова.

По ее словам, несмотря на эту тенденцию, в общем числе российских инвесторов доля женщин не превышает 30%. Эксперты объяснят это недостаточной финансовой информированностью слабого пола и непониманием того, как заниматься инвестициями на практике.

Как показало новое исследование, женщины чаще заботятся о сохранности своих сбережений, особенно в условиях экономической нестабильности. Кроме того, они более ответственно относятся к выплате долгов по кредитам. В этом году ПСБ запустил инвестиционный индекс, который позволяет на регулярной основе проводить оценку сберегательно-инвестиционной активности населения России. По итогам первого исследования индекс составил 54 пункта из 100 возможных, то есть чуть выше среднего. Это означает, что у россиян есть потребность в консультациях по инвестициям и обучающих услугах. В рамках исследования также проводилось изучение женского подхода к инвестициям.

«Женщины чаще ориентированы на сохранение своих сбережений, в период нестабильности первыми замечают негативные эффекты, например, высокую инфляцию и переориентируют семейные сберегательные стратегии в сторону сохранения доходов. Это очень рациональный сегмент населения. Исследование также показало, что среди трудоустроенных россиян женщины берут кредиты заметно чаще мужчин, но при этом более ответственно смотрят на долговые обязательства: так, среди них в два раза меньше тех, кто считает нормальным допустить просрочку по кредиту», - рассказала Вера Подгузова.

Она отметила, что в России необходимо внедрять программы по повышению финансовой грамотности и инвестиционной активности населения, в том числе специально ориентированные на женщин. Так, по инициативе ПСБ несколько лет назад был запущен проект «Женское лидерство в инвестициях», который вошел в план Национальной стратегии действий в интересах женщин России. Главная цель проекта – информирование тех, кто интересуется инвестициями, и хотел бы получить необходимые знания и поддержку в этой сфере.