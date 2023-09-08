Расследование «КП»: За кем из нас тайно следит налоговая

Представление о том, что «налоговая следит за каждым нашим шагом» - это скорее миф или пугалка Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАД БЛОГЕРАМИ

«По техническим причинам оплата банковскими картами недоступна». Кто был в Сочи, знает, что такие объявления - чуть ли не норма. Как будто все рабочие банковские терминалы остались в Москве. А на юге из-за жары они сломались. Вот и предлагают оплатить… по номеру телефона владельца шашлычной.

Мотивация у бизнеса вполне понятная. Во-первых, не надо платить банку, который принимает платежи. А тот берет обычно около 2% от суммы. Во-вторых, компания экономит на страховых взносах (зарплаты сотрудникам до сих пор часто платят в конвертах). Но самое главное – в этом случае не нужно платить налоги!

Правда, недавние громкие события заставили многих предпринимателей задуматься о своем поведении. В этом году против «королев» российской блогосферы Елены Блиновской и Валерии Чекалиной возбудили уголовные дела за неуплату налогов на сотни миллионов рублей.

- Налоговые скандалы с участием Блиновской, «Лерчек» и других популярных блогеров заставили рынок встрепенуться. Эти во многом показательные процессы вынудили задуматься о выходе из тени очень многих из тех, кто до этого момента работал всерую, - считает Игорь Знак, гендиректор маркетплейса для самозанятых Qugo.

Модные блогеры в итоге отделались испугом средней тяжести, домашним арестом и крупными штрафами. Однако не только они, но и все мы поняли: с налоговой теперь шутки плохи. И сразу же возник вопрос: под кого налоговики копают сейчас?

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ ФНС

Начнем с хорошей новости. За каждым из нас налоговая не следит. Даже при наличии всех автоматических систем и искусственного интеллекта, сделать это было бы довольно сложно. Инспекторы бы просто увязли в лавине мелких платежей и переводов.

- Представление о том, что «налоговая следит за каждым нашим шагом» - это скорее миф или пугалка. Налоговые органы, конечно, контролируют и мониторят ситуацию по поводу налогов, которые уплачиваются физическими лицами, но этот контроль не является тотальным. Во всяком случае, пока, - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

Как объясняют юристы, ФНС обратит внимание на физлицо лишь в двух случаях.

1. Если информацию о подозрительных операциях передаст банк. Там отслеживают переводы крупных сумм денег - от миллиона рублей. Особенно если их снимают почти сразу, как они поступили на счет (подробнее см. «Кстати»). Это может говорить об отмывании или мошенничестве. Например, если телефонные аферисты развели очередную жертву и уговорили ее отправить сбережения на чужой, якобы «безопасный» счет.

2. Налоговая сама может инициировать проверку. К примеру, если у ФНС есть подозрения, что конкретный человек скрывает свои доходы и не желает делиться с государством. Это может быть чиновник, живущий не по средствам, или предприниматель, получающий выручку на личные банковские карты.

За каждым из нас налоговая не следит, ибо сделать это было бы довольно сложно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НИЗКИЕ ДОХОДЫ - ВЫСОКИЕ РАСХОДЫ

При этом, как правило, налоговики целенаправленно гоняются лишь за крупной рыбешкой. Там, где усилия на сбор доказательств и задержание подозреваемого точно окупятся.

- Точной статистики на эту тему нет, но выездные налоговые проверки в отношении физлиц - редкое явление. Не больше сотни в год (на всю страну, - Ред.). В основном под проверку попадают те, кто имеет зарубежные активы и нарушают законодательство о валютном контроле. Работа ведется в основном с теми, у кого доходы измеряются сотнями миллионов рублей, - поясняет Аркадий Брызгалин.

Налоговая знает, какие у нас доходы и какая у нас есть собственность. А также сколько денег лежит на счетах и вкладах в различных банках (эту информацию банки обязаны отдавать в ФНС, чтобы ведомство могло начислить новый налог на вклады). Поэтому в поле зрения налоговиков стали попадать те, у кого низкая официальная зарплата, но при этом большие расходы. Например, крупные покупки в виде дорогих квартир и машин.

К примеру, пару лет назад одному жителю Кировской области пришло письмо счастья. Налоговая просила обосновать, почему при зарплате в 50 тысяч рублей в месяц человек купил Мерседес за 6 млн. Такие случаи не часто попадают в прессу, но их немало.

Налоговые рассылают «письма счастья» всем, у кого возникают подобные несоответствия. А тем уже приходится доказывать, откуда у них дорогая собственность при скромных доходах. Если доказать не удается, приходится платить налог (как он рассчитывается - см. «На сколько придется раскошелиться»).

- Огромное количество доходов физлиц находится в серой зоне. Эту сумму даже посчитать проблематично, но ясно, что она исчисляется триллионами рублей в год. Налоговики очень хотят обложить эти доходы налогом, но есть две проблемы. Во-первых, все эти триллионы «размазаны» по десяткам миллионов человек. Так что в среднем сумма на плательщика выходит сравнительно небольшая, а каждого не проверишь. Ресурсов нет таких. Во-вторых, если человек получает доход, минуя банк, то отследить его практически невозможно. Так что для того, чтобы стать объектом внимания, нужно, чтобы доходы были значительными и заметными, - объясняет Николай Визер, юрист, руководитель компании TaxPower.

ПРОДАЖА И АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Если говорить про обычных граждан, которые не ворочают десятками и сотнями миллионов, то проще всего вычислить тех, кто владеет недвижимостью. Здесь налоговики пользуются услугами «неравнодушных» соседей и участковых. Но не только.

- Помимо блогеров, объектом внимания часто выступают арендодатели квартир. Мало того, что они объявления размещают на популярных электронных площадках, так еще и деньги на карточку получают регулярно. Периодически налоговики устраивает даже рейды за такими людьми. Такие случаи есть, но поскольку они касаются людей непубличных, то в прессу они попадают редко, - рассказывает Николай Визер.

Чаще всего в поле зрения ФНС попадают те, кто владеет несколькими квартирами. Логично, что человек вряд ли попеременно живет в каждой из них. А значит, велика вероятность, что какую-то часть собственности он сдает.

То же самое и с проверками профессиональных перекупщиков – тех, кто не хочет платить налог при перепродаже квартиры. Стандартная схема с занижением стоимости в договоре купли-продажи работает все реже.

- Основанием для проверки налоговой сделки служит подозрительно низкая стоимость недвижимости. Цена объекта ниже 70% от кадастровой стоимости становится сигналом для ФНС, - объясняет Ригина Гордеева, управляющий партнер агентства премиальной недвижимости Etagi Prime.

По словам эксперта, при подозрении налоговики обяжут банк показать все документы по сделке. Как правило, при оформлении ипотеки с занижением стоимости продавец и покупатель заключают дополнительное соглашение, по которому и передают остаток денег. Этот документ тоже остается в банке. И он служит для налоговиков доказательством, что продавец намеренно занизил стоимость. В этом случае ему придется заплатить не только дополнительный налог, но и (об этом подробно рассказано в пункте «Знай») штраф в размере 40% от начисленной суммы.

КСТАТИ

Как попасть под подозрение

Конкретные параметры операций, которые вызывают подозрения у налоговиков, в ФНС по понятным причинам не раскрывают. Но кое-какие ориентиры есть. Центробанк выпустил методические рекомендации, с помощью которых банки могут наладить собственную службу контроля. Так, подозрительной, по версии ЦБ, считается следующая активность:

- Крупные поступления на счет (от миллиона рублей). И при этом по данному счету нет «традиционных» транзакций. Например, оплаты по карте в офлайн- или онлайн-магазинах.

- Деньги на счет быстро приходят и уходят. И при этом в среднем на конец каждого дня на счете остается меньше 10% от того, что пришло за неделю;

- Если в течение дня приходит больше 30 операций от 10 и более человек. И так несколько дней подряд.

Другими словами, если вы большой компанией сходили в ресторан, расплатились там своей картой, чтобы получить кэшбек, а потом стали получать от друзей переводы по номеру телефона, бояться не стоит. Налоговую вряд ли заинтересует такая бытовая активность. А вот если вы что-то продаете и каждый день получаете разные суммы от незнакомых людей, тогда ФНС может провести проверку. Правда, просто взять вашу выписку по счету и потребовать НДФЛ со всех поступлений на карту налоговики не могут. Чтобы доначислить налог, они должны провести проверку и доказать, что вы получили доход.

СОВЕТ «КП»

Стань самозанятым и не волнуйся

По словам опрошенных «КП» экспертов, самый простой способ и платить минимальные налоги и не иметь проблем с законом, - это стать самозанятым. Они платят с заработанного либо 4% (при расчетах с физлицами), либо 6% (при работе с юрлицами). Да, есть ограничение по доходу. Он не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Но для большинства мелких предпринимателей и тех, кто сдает квартиры, этого лимита будет вполне достаточно.

Тем более что отчитываться и платить налоги там очень просто. Нужно лишь скачать мобильное приложение «Мой Налог». Зарегистрироваться там через госуслуги. И привязать банковскую карту. Тогда налоги будут списываться автоматически. По данным ФНС, сейчас в России более 8 млн самозанятых. Их выручка в августе этого года составила 118 млрд рублей, а сумма налогов - 5,5 млрд.

ЗНАЙ!

На сколько придется раскошелиться

Если налоговики подозревают, что вы утаили доход от государства, то действовать они будут так.

- Сначала пришлют письмо с требованием пояснить, откуда деньги, и расплатиться подобру-поздорову. Расчет тут на то, что «клиент» испугается и помчится в ФНС, теряя тапки и купюры. Или сам докажет, что все заработал легально.

- Если «подозреваемый» на это не повелся, налоговики подают в суд. Делают запросы в банки, собирают подтверждения незаконных доходов. Их цель – доказать дельту, то есть разницу между вашими доходами и расходами, которая не подтверждена официальными заработками.

- Затем эта дельта умножается на 13%. Например, они докажут, что вы незаконно получили 10 млн рублей за прошлые три года. 1,3 млн придется отдать.

- Да еще и штраф заставят платить – по закону он составляет 40% от утаенной суммы. В нашем примере это 520 тысяч рублей.

Уголовная ответственность - то есть не просто дополнительный налог и штраф, но и тюремный срок - грозит за неуплату налогов…

…в крупном размере (от 2,7 млн рублей за три года): до года тюрьмы

…в особо крупном размере (от 13,5 млн рублей за три года): до трех лет тюрьмы