Почему небо – черное, а солнце и луна – одного размера? Топ-5 самых простых вопросов, на которые наука до сих пор не знает ответа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этим летом в астрономии произошла революция. Опубликованы открытия, которые переворачивают наш взгляд на Космос. Найден источник космической радиации, обнаружен «шепот Создателя» - гул гравитационных волн, увидели звезды, которые светят за счет энергии из другого измерения. Все это круто, но… абстрактно. Только в телескопы можно разглядеть.

А хотелось бы чего-то таинственного, но - чтобы самому увидеть, без приборов. Есть такое! Знакомим вас с пятью тайнами мироздания, для рассмотрения которых не понадобится даже бинокля.

ЧЕРНОЕ НЕБО

Ночное небо – черное, а как иначе? Но оно не должно быть черным! В самом деле: Вселенная бесконечна. Куда бы вы ни посмотрели, ваш взгляд упрется в звезду. Скажете, они далекие и тусклые? Но их бесконечно много! Небо должно жарить, как поверхность Солнца. Но – нет.

Вопросом задались еще в XVII веке, а в начале XIX столетия Генрих Ольберс сформулировал этот парадокс, и мы его зовем «парадоксом Ольберса». Предлагалось несколько решений:

- пылевые облака закрывают далекие звезды: но тогда облака должны переизлучать энергию, и светиться сами, ведь энергия не может никуда деваться;

- звезды сконцентрированы в галактики, а между ними пусто: но галактик тоже бесконечно много, и это ничего не меняет;

- Вселенная расширяется, галактики разлетаются, и энергия далеких тел как бы уходит в невидимую часть спектра (так называемое красное смещение): но тогда небо должно светиться в радиодиапазоне, этого тоже нет.

Сейчас объяснение такое: поскольку скорость света конечна, свет от самых отдаленных окраин еще не успел дойти. Ведь возраст Вселенной не бесконечен, она создалась 13,7 миллиарда лет назад. Но у этого объяснения тоже есть изъяны. Парадокс Ольберса полностью не расшифрован до сих пор.

РЕЗКИЙ КРАЙ СОЛНЦА

Солнце выглядит на небе четко очерченным кружком. Только не смотрите на него ни в оптические приборы, ни даже просто глазом, лишитесь зрения! На закате (и даже на закате не смотрите на Солнце в бинокль!) очевидно, что Солнце словно вырезано из бумаги ножницами, такие резкие края.

Но на самом деле у Солнца нет резкого края. Солнце – газовый шар, очень плотный в центре и постепенно разрежающийся в космическое пространство. Очень постепенно: в каком-то смысле Земля погружена в Солнце, потому что ее омывает солнечный ветер. Откуда же берется иллюзия «поверхности»?

Популярное объяснение: мы видим «поверхность» Солнца так, как «поверхность» облака. Облако ведь тоже просто туман. Представим, что мы светим фонариком в облако. Наш луч немного ослаб, потом еще немного, еще… Наконец ослабление накопилось так, что луч поглотился весь. Это место и будет восприниматься как «поверхность». Что-то такое и с Солнцем, но полного описания этого феномена не существует. Не разгадали тайну до конца физики.

ЛУНА РАВНА СОЛНЦУ

Видимый размер Луны с высокой точностью равен видимому размеру Солнца. То есть Луна настолько же меньше, насколько она ближе.

Подсчитано, что вероятность такого совпадения как минимум один на миллион, если не меньше. В самом деле, хотя в Солнечной системе спутники у многих планет, такого нет нигде.

Наука говорит: раньше Луна была ближе. Она постоянно отдаляется от Земли. Стало быть, нам невероятно повезло, что живем в такое интересное время. Но, выходит, что человечество появилось именно тогда, когда диски Луны и Солнца сравнялись. Это… еще более странно?

У сторонников теории заговора на все готов ответ. Инопланетяне создали людей, а, чтобы люди посмотрели вокруг, удивились и все поняли, оставили на небе более чем ясный намек. У науки ответа нет, кроме «ну вот так получилось».

ПЛАНЕТЫ НЕ МЕРЦАЮТ

В астрономическом кружке мы постоянно путали звезды и планеты. И нас учили так: если «звезда» не мерцает, это на самом деле планета.

Почему так? Классическое объяснение такое. Звезда – это очень далекое светило. По сути это математическая точка, то есть источник света без ширины и диаметра. От звезды к нам поступает поток фотонов, которые идут один за другим, как вагончики в железнодорожном составе. Когда этот «паровозик» попадает в атмосферу, потоки воздуха начинают искажать путь фотонов. Он уже не прямой. Но по-прежнему фотоны идут друг за другом. Их только шатает из стороны в сторону. Это и есть мерцание.

Планета обладает неким диском, хотя мы его и не различаем. От планеты идет много таких «паровозиков», фотонных ниточек. Все они колеблются. Но колебания суммируются. И в итоге мы видим, что планета не мерцает.

Отличное объяснение, и меня оно много лет устраивало. Но недавно один физик (не астроном) задал мне этот детский вопрос, я стал отвечать, как учили, и понял, что несу чушь. Посмотрел – многие специалисты сомневаются, не только я.

В самом деле:

- если мы не различаем диска планеты, а он есть, то ведь мы не различаем и диска звезды, а он тоже есть, в чем же тогда разница?

- как так фотонам от звезды удается идти одной ниточкой, ведь наверняка они перепутались бы еще в пылевых туманностях в космосе?

- почему звезды мерцают по-разному, например, ярчайшая звезда Сириус меняет цвет, а другие нет?

В общем, хотя в любом учебнике вы найдете «объяснение», на самом деле его толком нет.

ЛУНА ГРОМАДНАЯ У ГОРИЗОНТА

Однажды знакомый фотограф прислал мне фото: восходящая Луна была огромной, светила сквозь многоэтажки. Он торжественно мне написал: «Вот как мне удалось приблизить». На что я ответил: ты удивишься, но высокая Луна точно такого же размера. Он не поверил.

Но я проверял, так и есть. Возьмите дощечку, и на вытянутой руке замерьте видимый размер Луны у горизонта. Поднимется – повторите. Убедились? То-то. Еще греки знали, что на самом деле Луна и Солнце у горизонта не увеличиваются. Но глаза-то говорят, что да!

Конечно, перед нами – зрительный феномен. Чаще всего поясняют так: видя Луну рядом с земными предметами, мозг думает, что она ближе, и «увеличивает» ее. Но это объяснение никуда не годится. Эта иллюзия – по-прежнему тайна.

КСТАТИ

А если вооружиться биноклем?

Конечно, загадок станет только больше. Вы можете увидеть:

- Прямую Стену на Луне. Сооружение длиной 110 км и высотой 200-300 метров. Да, она совершенно прямая;

- Красное пятно на Юпитере. Вихрь, который держится на месте как минимум 400 лет (с момента изобретения телескопа). Что поддерживает его вращение?

- Кольца Сатурна, которые вспыхивают, когда планета оказывается точно за Солнцем. Считается, это такой состав камешков и пылинок, но в точности неизвестно;

- Что-то движется по Луне: если будете очень долго наблюдать, вам повезет, и вы заметите перемещения каких-то объектов размером с километры. Не путайте с птицами, мухами и самолетами. Явление очень редкое;

- Рога Луны становятся длиннее. Заметно, если Луна совсем молодая или экстремально старая, но заметно не всегда. Говорят, это из-за пылевых бурь на нашем спутнике, но откуда они берутся?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

На самом деле, можно сделать и топ-10, и топ-20 таких явлений, их очень много. Наука штука строгая. Можно «объяснить на пальцах», то есть качественно, но это не считается. Надо количественно, нужна математическая модель.

Так вот, у нас нет математической модели, как горят падающие звезды (метеоры). Строго говоря, это явление не объяснено. Слабо разработана модель сумерек. Не поддаются точному анализу молнии и многие виды облаков.

Но мы не стали раздувать статью до бесконечности. Лучше еще одну напишем! А вы выходите под ясное небо и наслаждайтесь загадками природы.