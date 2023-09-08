«Пятёрочка» запустила доставку горячей пиццы

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С начала сентября в «Пятёрочке» можно заказать четыре топовых вида пиццы: «Маргарита», «Сырная», «Пепперони» и «Баварская мясная». Выпекают пиццу за три минуты, а довозят до покупателя за полчаса в термосумке, чтобы сохранить её горячей и вкусной.

Стоимость пиццы от 299 рублей. Заказать её в сервисе «Пятёрочка Доставка» можно как отдельно, так и вместе с другими продуктами. При заказе от 499 рублей доставка будет бесплатной, поэтому выгоднее продумать список покупок заранее или заказать сразу две горячие пиццы.

Купить пиццу Zotman или заказать её доставку на тестовом этапе можно в трёх регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане [1].

До конца года компания планирует масштабировать проект на большее количество магазинов по всей стране.

«С началом учебного и делового сезона спрос на быстрый и горячий перекус обычно возрастает. Зная об этом, мы пополнили ассортимент готовой еды и рады предложить нашим покупателям пиццу от одного из самых популярных производителей в России — Zotman, — комментирует Павел Владыченко, федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе». — Для нас это знаковый проект — часть стратегии в формировании доступного и качественного предложения готовой еды, максимально отвечающего потребностям наших гостей. До конца 2024 года мы продолжим активное масштабирование собственных пекарен, кофемашин и расширение готовой кулинарии».

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1. Заказ возможен в магазинах по следующим адресам:

• Санкт-Петербург: ул. Тельмана, дом 33

• Санкт-Петербург: Луначарского, дом 86

• Москва: ул. 3-я Гражданская, дом 17

• Республика Татарстан: Пестречинский р-н, село новое Шигалеево, ул. Габдуллы Тукая, дом 2

• Республика Татарстан: Верхнеуслонский р-н, город Иннополис, ул. Спортивная, дом 126, помещения 1002, 1003

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