В Сбербанке выразили надежду на снижение ставки Центробанка уже в 2023 году

Сбербанк надеется на снижение ставки Центробанка уже в 2023 году, заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в преддверии ВЭФ. Уменьшение ключевой ставки, в свою очередь, повысит привлекательность кредитов.

Ранее ЦБ повысил ставку на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. Затем, на внеочередном заседании 15 августа, регулятор поднял ее сразу на 350 базисных пунктов – до 12% годовых. Причиной резкого повышения ключевой ставки, по словам Попова, стало желание Банка России поддержать рубль.

«Основной задачей регулятора, по моему мнению, была стабилизация валютного курса. Мы видим, что эта задача выполняется. По мере улучшения ситуации начнется снижение ключевой ставки», - рассказал зампред правления Сбербанка «Интерфаксу».

Повышение ключевой ставки ЦБ, по его словам, снижает спрос на услуги кредитования.

«Более высокое по предыдущим меркам финансирование снижает спрос на новые кредиты. При этом у нас большое количество кредитов по плавающим ставкам. Возможно, в моменте это финансирование будет дорогим, но далее ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, расходы на обслуживание долга будут снижаться».

Анатолий Попов отметил, что уже сейчас заметна тенденция к оздоровлению финансовой ситуации. Поэтому, по его прогнозам, уменьшения ключевой ставки можно ожидать уже до конца 2023 года.

«Рынок не верит, что ключевая ставка на уровне 12% будет находиться долгое время - это видно по ценообразованию ОФЗ (облигаций федерального займа – Ред.). Мы надеемся, что уже в этом году ключевая ставка будет снижаться, что, соответственно, сделает кредиты для всех участников рынка более привлекательными», - заявил зампред правления Сбербанка.

По его словам, доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном кредитном портфеле Сбербанка составляет чуть меньше 50%. В начале этого года на них приходилось примерно 47%.

«Сейчас для компаний еще более выгодно брать кредиты по плавающей ставке, они ожидают снижения ключевой ставки. Привлекать по фиксированной ставке очень дорого», - отметил Попов.

Очередное плановое заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 15 сентября. В ЦБ не исключают ее дальнейшего повышения. Об этом на прошлой неделе заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор примет решение, основываясь на поступающих данных. Руководитель ЦБ подчеркнула, что августовское решение было принято из-за риска повышения цен.

«В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», - отметила Набиуллина.