Филиппинские приветствия и призрак русской оперы: иностранные делегации начали прибывать на Восточный экономический форум

Мэр Себу Майкл Раму на Восточном экономическом форуме. Фото Александр Рюмин/ТАСС

Самыми ранними пташками среди иностранных делегаций на Восточном экономическом форуме в этом году оказались филиппинцы. Еще только начинался «нулевой» день ВЭФ-2023, еще не все журналисты добрались до основной площади форума, который традиционно проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове русский, а внушительная делегация островного государства уже ходила от стенда к стенду и не преминула, конечно, заглянуть на огонек в студию «Комсомольской правды».

Майкл Лопес Рама - мэр Себу, второго по величине города Филиппин - сразу продемонстрировал, что за пару дней во Владивостоке успел кое-чему научиться. «Доброе утро, добрый день, добрый вечер» - практически на чистом русском произнес он, авансом поздоровавшись за все наши предстоящие встречи на форуме. «Маайонг бунтаг!» (мол, и вам не хворать) - ответила хорошо подготовленная редакция на себуанском. Гости заулыбались. Стало быть, поняли.

Год назад Себу и Владивосток подписали договор о взаимной дружбе, и вот Майкл Рама лично решил приехать в столицу Приморья, чтобы повидаться с коллегой Константином Шестаковым. Накануне они обсудили насущные вопросы сотрудничества, из которых потенциально самым интересным является возможность открыть прямые рейсы между Владивостоком и Себу. Впрочем, конкретные сроки пока политики предпочитают не называть.

- Могу вас заверить только, что мы не будем останавливаться на этом пути. Мы постоянно работаем над этим вопросом, и я самый первый человек, который в этом заинтересован. Мы бы хотели принять у себя всех российских туристов, но сперва нужно пройти все шаги. Нам есть что показать россиянам, наше историческое наследие (Себу - старейший город на Филиппинах, который посещал еще Фернандо Магеллан - прим. «КП»), нашу любовь к искусству. Но в первую очередь - мы покажем наше гостеприимство, наших людей. Личное общение между человеком и человеком - это самое важное. Поэтому я сегодня здесь. Общаться с людьми и учиться чему-то новому.

У чрезвычайного и полномочного посла Филиппин в России необычное для Азии имя. Зовут его Игорь Байлен. У этой интриги интересная разгадка.

Игорь Байлен Фото: Андрей МИНАЕВ

- Моя мама была большой поклонницей русской классической музыки. И Игорем она меня назвала в честь выдающегося русского композитора Игоря Стравинского, и главного персонажа оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, — рассказал господин посол. - И конечно, я бы очень хотел, чтобы больше филиппинцев узнали о прекрасной русской культуре. Считаю, что здесь у нас огромный потенциал для сотрудничества. Мы его постепенно начинаем реализовать. Московская делегация в Маниле в этом году дала потрясающее представление. А уже в следующем году состоится ответный визит в российскую столицу, и я, надеюсь, что российские зрители смогут по достоинству оценить культуру Филиппин.

На вопрос, правильно ли Россия делает, что разворачивается на Восток, господин Байлен ответил с поистине дипломатической деликатностью.

- Безусловно, Россия сама определяет свои стратегические интересы. Но что касается меня, как представителя Филиппин, то я не могу не согласиться с таким подходом. Россия - огромная страна, и Владивосток - это настоящие ворота азиатской части вашей страны в мир. Конечно, тут существуют огромные возможности, которыми стоит воспользоваться. И я бы заметил, что сегодня Россия заново открывает для себя не только своего ближайшего соседа, Китай, но и более южные страны, такие как Индонезию, Вьетнам, Таиланд. Безусловно, Филиппины тоже хотели бы быть в этом ряду, и мы бы хотели бы показать нашу страну россиянам в лучшем виде.