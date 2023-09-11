Едем омолаживаться в Кунгурскую пещеру

В пещере устраивают и спектакли, и световые шоу. Фото: Shutterstock

Маленький городок Кунгур в Пермском крае известен на весь мир. А все благодаря ледяной пещере, которую по праву называют одной из главных достопримечательностей Урала и России.

МАМОНТ ОЧЕНЬ СТАРАЛСЯ

Обнаружили пещеру еще в 1703 году. Местные жители считали, что вырыл ее гигантский мамонт. На самом деле долгие годы осадки проникали в толщу породы, размывая мягкий известняк. По данным ученых, пещера образовалась 10 - 12 тысяч лет назад. И процесс ее образования идет до сих пор!

Первые экскурсии начались в 1914 году. Сейчас здесь 48 гротов и около 70 подземных озер. Длина всех ходов более 8 км. А для туристов организовано около 2 км пути.

Зимой в гротах от -15 до +5 градусов. В теплое время года от -3 до +5. И если вы одеты не по погоде, рядом со входом в пещеру можете взять теплую одежду напрокат (куртка - 200 руб.).

Постоянная влажность воздуха 98% и неизменная температура создают уникальный микроклимат. Говорят, люди здесь становятся моложе. Ради эксперимента в один из гротов на глубине 60 м поставили новогоднюю елку. Первый раз в 1974 году. По легенде, в память о случае, когда из-за обвала группа студентов не смогла выйти наружу и встретила праздник в пещере. Первая установленная елка, без корней и без полива, простояла 12 лет! И убрали ее только из-за потери привлекательности: появилась плесень и пыль на ветках. Теперь елку меняют каждые четыре года.

Ледяной мамонт, видимо, тот самый, которому местные приписывают происхождение пещеры. Фото: Shutterstock

Экскурсии радуют разнообразием. Рекомендую с лазерным фильмом прямо в гроте (взрослый билет с 15 лет - 1200 руб., детский с 5 до 14 лет - 800). Для желающих проведут и театрализованные представления, и интерактивные игры, и викторины. Есть маршруты и для экстремалов, которые обследуют пещеру в сопровождении опытного спелеолога со специальным оборудованием.

Пещера работает круглогодично, ежедневно. Расписание экскурсий - на сайте KUNGURCAVE.RU. Из минусов - билеты онлайн не купить! Только в кассе и только лично.

КАМЕНЬ ЕРМАК

Это скала в 10 км от пещеры. Добраться до нее можно по навигатору. Взбираешься по козьим тропам до смотровой площадки. А там виды неимоверные! Вот скалы Ермак, Ермачиха и Ермачонок - утесы, покрытые сосновым лесом. Говорят, это древнейший риф, оставшийся от Пермского моря. Вот внизу быстрая река Сылва течет. Небо синющее рядом. И воздух такой сочный и густой, что можно ложкой есть.

ЧАЙНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

Кунгур - центральная его часть - законсервировался в XIX веке. Здесь по-прежнему стоят шикарные купеческие особняки. Ведь город изначально развивался как торговый. Он был удачно расположен на Великом Сибирском тракте. По нему из Азии ехали обозы, груженные в том числе и чаем. Так что о чае местные жители знали издавна. Его пили возницы, ямщики, торговые и служивые люди в трактирах. Благодаря местному купцу Губкину чай стал доступен многим. Основанное Губкиным предприятие поило чаем полстраны. До сих пор в городе стоят здания, которые купец щедро строил из благотворительности. А в 2009 году здесь поставили памятник самовару.

Подробнее об этом расскажут в Музее купечества.

Взрослый билет - 100 руб., детский - 60.

ПОТРИ ПУПОК - ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ

Никитка-летун - один из самых интересных памятников города. По легенде, в Александровской слободе (ныне г. Александров Владимирской области) он изготовил подобие крыльев из дерева, прыгал с колокольни и летал. Но по приказу Ивана Грозного его казнили, чтоб неповадно было стремиться к небу.

Наш корреспондент с дочкой прикоснулись к Пупу земли. Фото: Личный архив

Никитку чтят воздухоплаватели, которые по традиции собираются в Кунгуре на фестиваль «Небесная ярмарка». В начале июля здесь летают дельтапланы, парапланы, паралеты и воздушные шары.

А если потереть Никитке пятку - желание сбудется.

Напоследок мы Пуп земли навестили. Это гранитная полусфера, вокруг нее названия городов и расстояние до них. Говорят, на перекрестке пяти дорог поставили да между двух рек - заветное число семь получается. Потерли Пупок, чтоб мечты сбывались. Я загадала путешествовать много и в хорошей компании.

Наглядно Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Как добраться

На поезде из Москвы - и это займет почти сутки.

На самолете до Перми. Далее: на автобусе от автовокзала (ездят каждый час, время в пути - 1 час 45 мин.), либо на электричке с вокзала Пермь II (время в пути - 1 час 25 мин.).

На автомобиле - 1525 км. Можно заночевать в Кирове - это примерно 970 км от Москвы.