Такого тайфуна не было 140 лет, вода поднялась на два метра: Мощнейший ливень терзает юг Китая семь дней

По Южному Китаю прошелся тайфун Хайкуй. Фото: REUTERS

Тропические ливни, которые пришли вместе с тайфуном Хайкуй, который бушевал в середине прошлой недели в Гонконге, терзает уже седьмой день южный Китай. Затопленными оказались районы, расположенные в низинах, что привело к блокированию дорог. В некоторых населенных пунктах поломанные ветви деревьев, песок и листва забили канализационные стоки. На устранение засоров местные власти выделают дополнительные бригады коммунальных служб. А в холмистых районах оползни, вызванные дождями, разрушили несколько дорог и мостов.

Фото: REUTERS

В сельском округе Бобай в области Гуанси, где вода поднялась более чем на два метра, затопив малоэтажные дома, спасатели на лодках пытаются эвакуировать жителей в безопасные районы. Здесь уже выпало более четверти годовой нормы осадков.

Власти в южных провинциях в понедельник отменили занятия в некоторых школах, чтобы не подвергать детей опасности.

Фото: REUTERS

В Гонконге, где прошедший тайфун Хайкуй назвали самым мощным за последние 140 лет, привел к тому, что около 150 человек получили травмы и были доставлены в больницы. Ливни, обрушившиеся на город, превратили улицы в бурные потоки. Из-за подтопления во многих промышленных и бизнес-зданиях пострадало оборудование. Бизнес пытается подсчитать объем ущерба. Во время разгула стихии была нарушена работа общественного транспорта.

Ученые констатируют, что каждый новый тайфун мощнее и интенсивнее предыдущего. Перемещаясь вглубь страны, они наносят серьезный ущерб регионам, которые обычно не подвергаются таким стихийным бедствиям в отличие, например, от прибрежного Шэньчжэня. К слову, этот город пострадал в этот раз сильнее всех.

Фото: REUTERS

- Тайфуны, которые движутся далеко вглубь страны, затрагивают регионы, которые исторически менее подвержены проливным дождям и сильному ветру, часто с более низкой устойчивостью к стихийным бедствиям, что приводит к более серьезным потерям, — сказал климатолог из Калифорнийского университета Шао Сунь.