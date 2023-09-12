Татьяна Доронина: С каждым из мужей я честно отбывала по семь лет

После фильма «Три тополя на Плющихе» народная молва мгновенно «поженила» Доронину и Олега Ефремова, однако на самом деле отношения между ними были довольно натянутыми. Фото: Кадр из фильма

Знаменитый французский кинорежиссер Клод Лелюш, посмотрев советский фильм «Старшая сестра», однажды сказал: «Проход Дорониной по Дворцовой площади Ленинграда - это гениально. Так даже не умеет ходить Софи Лорен». При этом актриса, обошедшая (во всех смыслах) саму Лорен, за свою долгую творческую жизнь сыграла всего в полутора десятках фильмов, и, по большому счету, лишь немногие из них по-настоящему хороши. Последний раз она снималась в кино почти 40 лет назад. Но большинство зрителей до сих пор считают ее одной из главных актрис страны. У нее тьма поклонников, которые восхищаются ее актерским обаянием и женской красотой. Немало и тех, кто ее терпеть не может из-за манерности, наигранности, из-за специфического голоса с придыханием. Что ж, в 90 лет не оставлять никого равнодушным - это тоже талант. Любой ее поступок (покинула ли она пост худрука МХАТ им. Горького, переселилась ли со своими кошками в элитный санаторий) активно обсуждается в прессе. Она всегда всем интересна, будто речь идет не о театральной актрисе, а о рок-звезде. Собственно, она всегда и была ею - рок-звездой драматической сцены.

ИЗБАВИЛА БАСИЛАШВИЛИ «ОТ ГНЕТА»

Интересно, что родилась будущая «рок-звезда» в очень простой семье. Ее родители - из крестьян, переехали из деревни в Ленинград в поисках работы. И нет ничего удивительного в том, что в фильме «Три тополя на Плющихе» она органично сыграла деревенскую женщину Нюру, приехавшую в Москву продавать домашнюю ветчину. Играя эту роль, она ориентировалась на свою мать.

Еще в начальной школе по просьбе учителей она ходила в старшие классы и с вдохновением декламировала стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста». В 16 лет после 8-го класса попыталась поступить в Школу-студию МХАТ, будучи уверенной в том, что, когда ее увидят, примут незамедлительно. И она действительно произвела впечатление на экзаменационную комиссию, но подвело отсутствие аттестата: ей посоветовали окончить школу и только потом идти учиться на артистку. Что она и сделала через два года. Ее однокурсниками по Школе-студии МХАТ были Евгений Евстигнеев, Виктор Сергачев, Михаил Козаков. И даже на фоне таких очевидных талантов она все равно была любимейшей ученицей у своего педагога Бориса Ильича Вершилова. Училась она великолепно, но после окончания Школы-студии в

1956 году ее не взяли во МХАТ. Объясняли это по-разному: одни говорили, из-за того, что она слишком особенная, слишком яркая индивидуальность, другие связывали это с ее характером, который с юности был непростым.

Вместо московского МХАТа она получила распределение в Волгоград, куда и отправилась со своим однокурсником Олегом Басилашвили, ставшим ее первым мужем. Но уже спустя несколько месяцев их позвали в Ленинград, в Театр имени Ленинского комсомола. А через два года ее пригласил в БДТ Георгий Товстоногов, причем она поставила режиссеру условие, что будет работать, только если возьмут ее вместе с мужем. Товстоногова развеселило это очаровательное нахальство, и он взял обоих.

Работа в БДТ - это годы ее невероятной славы. Публика шла на Доронину. Критики писали: «Каждый раз она появлялась на сцене, как шаровая молния». Она играла Софью в «Горе от ума», Лушку в «Поднятой целине», Машу в «Трех сестрах», Настасью Филипповну в «Идиоте»... Она была самой любимой актрисой Георгия Александровича.

Свою дебютную роль в кино Татьяна сыграла в 1955 году в картине «Первый эшелон». Фото: Кадр из фильма

Но в разгар своей славы решила уехать в Москву во МХАТ, к великому огорчению Товстоногова и на радость всей труппе - отношения с коллегами у нее всегда складывались сложно. С Басилашвили к тому времени она развелась и этим, как он сам позже признается, избавила его от гнета. Свой уход от Товстоногова Доронина назовет предательством, за которое ей долго придется расплачиваться. Такой любви со стороны режиссера больше в ее жизни не будет.

В Москве ее ждал новый муж - драматург Эдвард Радзинский, который напишет для нее несколько прекрасных пьес. Но, по его же мнению, семья никогда не составляла смысла жизни Дорониной. Только театр. Она и сама говорила, что привыкла в жизни рассчитывать только на себя. Никогда не сидела у мужчины на шее. И со своими мужьями, а их в ее жизни было пятеро(помимо Басилашвили и Радзинского это были актер Борис Химичев, театровед Анатолий Юфит и партийный работник Роберт Тохненко), всегда была на равных: «У меня были замечательные, красивые, талантливые, умные, прелестные мужья. С каждым из них я честно отбывала по семь лет»... Словно это не семейная жизнь, а тюремный срок.

«ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Народная молва много раз «женила» их с Олегом Ефремовым.

Впервые они встретились в их дебютной картине (Доронина была еще студенткой) «Первый эшелон» об освоении целинных земель в Казахстане. Ефремов играл главную роль, Дорониной достался эпизод. Ефремов на съемках этого фильма увлекся другой молодой артисткой - Ниной Дорошиной.

С Дорониной он потом встретился на съемочной площадке легендарной картины Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе». А через год они снова повстречались в фильме «Еще раз про любовь», где персонаж Ефремова любит героиню Дорониной, а она увлечена другим. Но в жизни все было по-другому. Говорят, Доронину Ефремов почти не переносил, считал ее неискренней.

Когда Министерство культуры заставило его взять Доронину повторно во МХАТ (из которого она ушла в начале 70-х в Театр им. Маяковского, а через 13 лет захотела вернуться), часть коллектива выступила против ее возвращения. Ефремов ее все-таки взял, но почти ничего не давал играть. У Татьяны Васильевны очень сильная энергетика, она воздействовала на зал, даже когда молчала на сцене. «Такой же энергетикой она обладала и в жизни, - свидетельствует писательница Татьяна Бронзова. - Ее настроение воздействовало на коллектив. Она очень тяжелый человек».

После выхода фильмов «Старшая сестра», «Еще раз про любовь» и особенно «Три тополя на Плющихе» она стала кинозвездой. Три года подряд читатели журнала «Советский экран» называли Доронину лучшей актрисой года. Но в какой-то момент ее резко перестали снимать. Режиссеры боялись ее капризов, она же все объясняла тем, что в кино ей просто не везло. Но Татьяна Васильевна осталась королевой сцены, и, даже когда МХАТ, которым она руководила больше 30 лет, оказался на обочине театральной Москвы, все равно у нее был свой зритель.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Папины котлеты

Последний год Татьяна Васильевна живет в геронтологическом центре «Юго-Западный» в окружении персонала и своих кошек. Там она вынашивает планы выйти на сцену МХАТ им. Горького после ремонта.

Назвать этот центр домом престарелых язык не поворачивается - условия там великолепные. Хотя любое заведение, где проживают люди старше 80, всегда будет напоминать богадельню.

Доронину и там продолжают баловать и считаться с ее капризами.

Еще недавно в театральном буфете ей готовили любимую еду и привозили в геронтологический центр. Дело в том, что ее отец работал шеф-поваром в санатории: в театре сбились с ног, чтобы придумать, как приготовить «те самые котлетки», которые делал для Татьяны папа.

Ей по-прежнему трудно угодить...