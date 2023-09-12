В России запустят прямые рейсы в Гоа и и Маврикий: стало известно расписание и цены на билеты

Из Москвы «Аэрофлот» будет летать в Гоа трижды в неделю Фото: Shutterstock

Хорошие новости для тех, кто хочет зимой слетать к теплому морю. С 30 сентября «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Гоа из Москвы и Екатеринбурга. На индийском курорте как раз закончится сезон дождей и начнётся пляжный сезон.

Из Москвы «Аэрофлот» будет летать в Гоа трижды в неделю, по вторникам, пятницам и субботам, на огромных лайнерах Airbus A330. Время удобное - вылет в ночь, в 20:25, а прибытие в 6.40 утра. Обратный рейс будет отбывать из Индии в 8.10 и приземляться в Москве около 14 часов. Время в пути около 8 часов. Билеты на октябрь-ноябрь сейчас можно купить за 68 - 69 тысяч рублей на человека (туда-обратно, тариф без багажа), с багажом - порядка 80 - 82 тысяч рублей.

С 3 октября национальный перевозчик начнёт летать в Гоа также из Екатеринбурга, тоже три раза в неделю, по вторникам, пятницам и субботам, на лайнерах Boeing 737-800.

«Аэрофлот» круглый год летает в Дели, но для пляжного отдыха прямые рейсы в Гоа, конечно, удобнее.

Виза в Индию гражданам РФ нужна. Получить её по идее можно онлайн, но оплатить сбор ($10-80, в зависимости от сезона и срока действия) российскими банковскими картами не получится. Белорусские, казахстанские и так далее работают, также с оплатой обычно готовы помочь в турагентстве. Другой вариант - обычная виза паспорт через визовый центр, стоит чуть больше 3 тысяч рублей.

В расписании «Аэрофлота» появились ещё и рейсы на Маврикий - курортный остров в Индийском океане. С 23 декабря, как раз под новогодние каникулы, дважды в неделю. Билетов в продаже пока нет. Но в любом случае это более дорогой способ искупаться в Индийском океане, чем Гоа.

Напомним, что в зимнем сезоне наша крупнейшая авиакомпания планирует чаще летать на Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланку. А «Россия» к рейсам на кубинский курорт Варадеро добавит перелеты в Гавану.