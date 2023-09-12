Государство будет стимулировать инвестиции в геологораздведку и разработку месторождений

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций и Федеральное агентство по недропользованию договорились о стратегическом сотрудничестве в развитии российского минерально-сырьевого комплекса. И теперь будут вместе заниматься стимулированием притока частных инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений. Об этом заявил в рамках пресс-конференции на ВЭФ-2023 генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

- Фактически речь идет о том, что создается некий внебюджетный фонд, который будет инвестировать в геологоразведку. Это позволит осуществлять больше геологоразведочных работ, привлекать новые технологии и в конечном итоге приведет к тому, что в России будет больше качественных месторождений, — объяснил журналистам на пресс-конференции на полях форума Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.

По его словам, в России огромные залежи различных природных ресурсов, но у бизнеса часто не хватает денег на геологоразведку, а также на качественную экспертизу рентабельности и дальнейшую разработку. Это позволит удовлетворить растущие потребности российской экономики и повысить ее конкурентоспособность. При этом инвестиции пойдут, в том числе на поиск и добычу дефицитных стратегических видов сырья. Это позволит, в том числе, сократить зависимость от импорта.

- Есть пул первых компаний и геологоразведочных проектов, которые мы начнем финансировать. Мы объявим о них до конца года. Речь идет о значимом увеличении финансирования геологоразведочных работ в России, — пояснил Кирилл Дмитриев.

Кроме того, в ведомствах хотят сделать работу с запасами минерально-сырьевых ресурсов более эффективной. Планируется внедрить передовые цифровые технологии в сфере геологоразведки, более эффективно выявление запасы полезных ископаемых. И тем самым повысить качество и инвестиционную ценность геологической информации. В частности, планируется создать национальную систему управления запасами минерального сырья и систему взаимного признания экспертизы (аудита) запасов на международном уровне.

- Наша задача - обеспечить долгосрочную стабильность российской экономики. Несмотря на стремительно меняющиеся экономические условия, Россия остается одним из лидеров по запасам основных видов критически важного для мировой экономики минерального сырья. Новые механизмы привлечения внебюджетных инвестиций позволят повысить инвестиционную привлекательность российского минерально-сырьевого комплекса для устойчивого развития России, — добавил Евгений Петров, руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).