Киев пытается скрыть провал скандалом с красотками: девушек с конкурса «Мисс Украина» обвинили в «связях с Россией»

Организаторы конкурса «Мисс Украина» исключили трёх участниц из-за связей с РФ Фото: Shutterstock

Жизнь украинца без перемог – это и не жизнь вовсе, а так – зрадное существование. С перемогами, правда, не очень, но если хочется, то всегда можно найти, а на худой конец – придумать.

Именно это украинские патриоты решили провернуть с конкурсом красоты «Мисс Украина» в этом году. Гарны дивчины чи не очень – это уже не так важно. Главное, чтобы они были украинскими патриотками. Именно такой логикой руководствовался украинский комик Андрей Лузан, который озаботился правильностью подбора конкурсанток и соответствием их высокому званию «патриотки Украины». И – о ужас! – нашел сразу нескольких девиц, не имеющих, по его мнению, права на участие в конкурсе.

Самая главная претензия к Ксении с фамилией Магера. В этой фамилии всего одну букву изменить, и уже ни до каких конкурсов красоты дела не будет. Девушка, правда, симпатичная (остались еще у Незалежной такие, не все разлетелись по Европам и «Дубаям» на содержание), но, представьте себе – она жила в Москве и даже посещала в российской столице рестораны Аркадия Новикова.

Просто какая-то «Бриллиантовая рука» с порывом откровенности в обвинениях: «И я не исключаю, что по субботам ваш муж тайно посещает синагогу».

Еще Магера участвовала в конкурсе «Будущее России», и пусть это было до начала СВО, это само по себе свидетельствует, что она хотела связать свою жизнь с москалями.

Есть еще известная зрадница Ирина Пиляева из Черниговской области. Ее некоторое время назад застукали на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании, который до начала СВО был одним из спонсоров конкурса «Мисс Украина».

А что касается Екатерины Чувашовой, то, как сообщил Лузан, ее отца, который по его данным, был сотрудником ФСБ, вообще, задержала СБУ за якобы слив «москалям» данных о позициях ВСУ. Ее в тюрьму надо, а не на конкурс красоты, уверен Лузан.

Что значит, Сталин говорил, что сын за отца не отвечает? Чай не при диктаторе Сталине живут на Украине, а при «демократе» Зеленском.

Комика, попробовавшего себя в жанре трагифарса поддержали и другие участницы, заявившие, что они не выйдут на одну сцену с изменницами, потому что все они «патриотки Украины». Их логика примитивна и понятна – чем меньше участниц, тем меньше конкуренция, и выше шансы на победу. Но организаторы конкурса уже пошли им навстречу. И сняли с конкурса Чувашову. Но две других в списках участниц пока остаются. Лузан может торжествовать и праздновать победу.

Но не таковы украинские комики. Нам бы хватило одного Зеленского, но там есть еще и Лузан, и другие под стать.

Лузан предъявил участницам обвинение в том, что они занимались оказанием эскорт-услуг (это так приличными словами называется их занятие) богачам и олигархам в Куршевеле. Дескать, непатриотично. Хотя на этом европейском курорте зажигают не только русские, но и европейские, и украинские богачи. Вот если бы они оказывали эти услуги экс-министру обороны Незалежной Алексею Резникову, который уже вовсю тусит в Европе на роскошной яхте, или на курортах Западной Украины – это было бы другое дело.

С такими требованиями к участницам конкурса красоты не удивлюсь, если главным выходом их на сцену станет исполнение наизусть гимна Украины, причем в вышиванке. Или, например, салют/зигование участниц Зеленскому.

Впрочем, чего только не придумаешь, чтобы отвлечь население от нынешней украинской действительности. Любой скандал годится, даже если это пир во время чумы. Чем такой конкурс сейчас и является.

Чуть позже на официальной странице конкурса появилось сообщение, что организаторы все-таки исключили трех участниц на фоне "выявления связи с Россией".