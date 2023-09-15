Нижегородский фестиваль «Столица закатов» в 2023 году посетили 400 тысяч человек

Фото: АНО «Центр 800»

Традиция предзакатных вечеринок на открытом воздухе под живую музыку местных и приглашенных музыкантов на Стрелке, в Александровском саду, в сквере Свердлова, на улице Рождественской, на набережных Федоровского и Нижне-Волжской появилась в 2021 году, когда город широко праздновал 800-летие со дня основания.

Фото: АНО «Центр 800»

Как и прошлые годы, насладиться потрясающе живописными нижегородскими закатами под музыкальный аккомпанемент приходили и местные жители, и многочисленные гости из других регионов нашей страны. Но в этом сезоне одно из самых ярких событий нижегородской культурной программы посетили на 50 тысяч человек больше, чем в прошлом. Общее число гостей превысило 400 тысяч. По данным компании «Мегафон», абсолютным лидером по количеству приехавших в Нижний Новгород туристов стала Москва и Московская область (34%). Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области было 6% гостей. В пятерку лидеров также вошли Самарская (5%), Кировская (4,5%) области и Республика Татарстан (4%).

Фото: АНО «Центр 800»

Аналитики компании «МегаФон» оценили цифровую активность посетителей площадок фестиваля «Столицы закатов» и составили топ самых популярных мест. Самой активной локацией по передаче фото и видео стала набережная Федоровского. На ней было суммарно использовано 75 терабайт интернет-трафика.

– На этой площадке проходило одно из направлений фестиваля – «Соло на закате». Из данных статистики можно сделать интересный вывод, что уличные музыканты оказались самыми популярными у гостей, поскольку впечатлениями отсюда делились больше всего, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Фото: АНО «Центр 800»

Александровский сад оказался на втором месте. Здесь на сцене «Ракушка» несколько выходных играл академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии им. М.Л. Ростроповича в рамках направления «Симфонические воскресенья». Также выступили группы «Моя Мишель» и Zoloto, R&B-исполнитель By Индия, хип-хоп-певец Feduk, участница шоу «Голос», певица Fantine, легенда русского рока Евгений Маргулис, эстрадно-джазовый оркестр JP BIG BAND под управлением Александра Дубровского, талантливый саксофонист Armir Lee, мультиинструменталист из Латинской Америки Joander Santos и струнный квинтет Сергея Мазаева. В общей сложности зрители передали из Александровского сада своим друзьям и подписчикам 16 терабайт фото и видео.

Фото: АНО «Центр 800»

Нижне-Волжская набережная и Стрелка стали почти такими же популярными локациями «Соло на закате». В пятерку лидеров попала и улица Рождественская. По субботам она становилась только пешеходной для проведения гастрономического фестиваля.

А всего в центральных локациях Нижнего Новгорода за фестивальное лето абоненты «МегаФона» израсходовали 475 терабайт. По объему это сопоставимо со среднемесячным потреблением трафика жителей такого небольшого российского города как, например, Кстово.

Фото: АНО «Центр 800»

НАША СПРАВКА

Организатором фестиваля «Столица закатов» выступает АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий «Центр 800» (АНО «Центр 800»). Название фестиваля отсылает к неофициальному статусу и природному бренду Нижнего Новгорода, который запущен самими жителями благодаря расположению города. С 2022 года фестиваль стал традиционным, ежегодным. Он охватил большее количество площадок в центре города и стал по-настоящему мультижанровым.

Фото: АНО «Центр 800»

КСТАТИ

Столица Приволжья – в пятерке наиболее популярных направлений для туров выходного дня

Минувшим летом спрос на экскурсионные туры выходного дня в России, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по сравнению с прошлым годом, вырос на 15-20%. Наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца и Нижний Новгород.

Среди самых популярных бюджетных туров со стоимостью до 10 тысяч рублей на человека без учета проезда – Нижний Новгород (6,5 – 8,1 тысяч рублей), Санкт-Петербург (от 6,6 тысяч), Москва (от 6,9 тысяч рублей), Карелия (7,1 – 8,8 тысяч рублей).

Власти Нижегородской области оценили прошлогодний туристический поток в регион почти в 4 миллиона гостей. Ожидается, что в 2023 эта цифра увеличится до 4,5 миллионов.

Популярность Нижнего Новгорода среди путешественников объясняется как многочисленными достопримечательностями, так и насыщенной круглогодичной культурной и развлекательной программой.