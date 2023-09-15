Принцы Уильям и Гарри устроили информационную войну против друг друга

Гарри и Меган держались за руки, позировали фотографам, выступали со сцены перед военными - полная идиллия Фото: REUTERS

За последние годы принц Гарри и Меган Маркл появляются на публике исключительно с постными лицами. Всем своим видом они подчеркивают, что являются жертвами обманов и интриг английской короны. Добавило драматизма слухи о грядущем разводе в семье Сассекских. Но то ли Гарри и Меган в очередной раз напустили тумана для привлечения внимания к себе, то ли жизнь в Голливуде не прошла даром и у пары выработались актерские навыки, но в Дюссельдорфе, куда принц и его супруга прибыли на игры военных ветеранов, они снова выглядели счастливыми.

Гарри и Меган держались за руки, позировали фотографам, выступали со сцены перед военными - полная идиллия. При этом, несмотря на то, что принц Гарри после своего отречения имеет к британской монархии лишь формальное отношение, он решил провести встречи с генералитетом НАТО и их семьями. По мнению королевских экспертов, таким образом Гарри решил снизить значение визита принца Уильяма на Генассамблею ООН на следующей неделе.

Как заметил многолетний приятель принца, многим знакомым Гарри было отрадно видеть его при деле, поскольку он всегда хотел «помогать людям, оказывать влияние на ситуацию».

- Если у Гарри снова появится цель в жизни, которая заставит его дважды подумать, прежде чем нападать на Чарльза, - добавил источник в окружении Карла III.

Однако в американской прессе уверены, что принц Уильям не доволен тем, что его брат снова вышел в свет и претендует на выполнение королевских обязанностей, от которых он добровольно отказался. Поэтому, как констатируют репортеры, пикировка между братьями продолжается.

Например, неделю назад появление принца Гарри в часовне Святого Георгия, куда тот приехал в связи с годовщиной смерти Елизаветы II, затмило официальную службу в соборе Святого Давида, на которой присутствовал Уильям с семьей. Затем уже старший брат переплюнул младшего, представив часовое интервью вместе с Кейт Миддлтон для популярного спортивного подкаста.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: REUTERS

Публичность Кейт в последнее время тоже повышенная. Она посетила мужскую тюрьму, но внимание британских репортеров было больше приковано к ее забинтованному пальцу, который она повредила во время прыжков на батуте с детьми.

Буквально в одно и то же время пиарщики братьев разместили их фотографии: Гарри и Меган со встречи с генералами НАТО, а принца Уильяма и Кейт с детьми в лесной эко-школе.

Домыслы американских репортеров о мелочности принца Уильяма развенчивает его друг. Он заявил, что наследник выше мелких пакостей и не станет намеренно портить важный момент для своего брата, перебивая повестку. Выход спортивного подкаста был приурочен со стартом Чемпионата мира по регби, который начался в один день с играми военных ветеранов.

- Реальность такова, что Уильям может щелкнуть пальцами и организовать беседу у камина в Виндзорском замке, чтобы оказать влияние на свои дела. Гарри больше не может этого делать, но это неизбежное последствие его решения покинуть королевскую семью. Уильям — наследник престола, а Гарри — просто частное лицо, не имеющее такого доступа. Это то, чего он хотел, - подвел друг принца Уильяма.

Британские СМИ в свою очередь строят предположения, что в будущем те мероприятия, которые будет посещать Гарри, могут лишиться поддержки со стороны британской короны. Но в близком окружении Виндзоров отрицают, что такое возможно.