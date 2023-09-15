Минобороны России сообщило об уничтожении 41 беспилотника ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении противник потерял до 275 украинских военнослужащих, на Запорожском более 145, на Краснолиманском до 55, на Южно-Донецком более 175, на Купянском до 20, на Херсонском до 75.

Кроме 745 солдат и наемников киевский режим лишился полевых складов 126-й, 110-й и 103-й бригад территориальной обороны, шести артсистем М777 производства США, орудия FH-70 производства Великобритании, самоходки М109 «Paladin» (США), а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 (США).

Конашенков отметил, что силами Черноморского флота в течение суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря.

Армейской авиацией, ракетными войсками уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах.

Конашенков отметил военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, которые перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 41 украинский беспилотник.

В Минобороны России также показали нарезку роликов боевой работы операторов FPV-дронов Воздушно-десантных войск на Артемовском направлении. Они уверенно уничтожают скопления украинских формирований в укрытиях и лесопосадках.

Операторы дронов работают в паре с операторами обычных квадрокоптеров, которые проводят разведку и намечают цели.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

249 - вертолетов.

6800 - беспилотных летательных аппаратов.

437 - зенитных ракетных комплексов.

11865 - танков и других боевых бронированных машин.

1150 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6394 - орудия полевой артиллерии и минометов.

13019 - единиц специальной военной автомобильной техники.