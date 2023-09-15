Как малый старого учил

Необычную книгу написал ветеран «Комсомольской правды»70-80-х годов Леонид Арих

Недавно наш коллега, сотрудник «Комсомолки» 70-80-х, а ныне учредитель и главред еженедельника «Новый вторник» Леонид Арих принёс в редакцию красочную книгу «Юркины рассказы», которую собрал из маленьких новелл в соцсетях о своих встречах и беседах с соседом по даче. Начались разговоры, когда соседу Юрию Алексеевичу было 3,5 года, а к концу книги ему стало уже целых 5. Сами понимаете: общение с детьми - захватывающее занятие; недаром классика жанра - книга Корнея Чуковского «От двух до пяти» - одна из самых любимых и популярных. Но… «Юркины рассказы» не совсем такова. Главный герой в ней - сам автор, который, говоря фигурально, после каждой встречи с Юрием Алексеевичем чешет в затылке, стараясь понять, чем же так озаботили его рассуждения малыша. Непосредственный взгляд ребёнка обнажал такие подоплёки привычной житейщины, что вынуждало умудрённого взрослого крепко задуматься.

Вот, например, автор пытается втиснуть в тесное дачное пространство позарез нужный журналисту «на удалёнке» книжный шкаф: пилит, стругает, стучит молотком, зашедший в гости сосед внимательно осматривает весь дом и делает неутешительное заключение: «Дополнительного пространства не хватает!» Вспотевший хозяин забивает последний гвоздь и в недоумении спрашивает сам себя: и зачем городить одно на другое, если можно просто добавить пространства?

Или: Юрка называет кухню автора неправильной - в отличие от своей, правильной. У бабушки кухня в отдельном домике, пока туда дойдёшь - много дел по пути переделаешь и аппетит поубавится. А тут - встал с постели и сразу за стол, много каши надо съедать. Опять Леонид в затылке чешет: а что, пожалуй, прав малый-то…

Вот такую необычную книгу придумал и собрал наш товарищ. О том, что старому не грех поучиться у малого.

Я спросила Леонида, в чем он видит её пользу и интерес для читателя?

- Лично для меня дружба с этим маленьким человеком восполнила недостаток живого общения. Иной махнёт рукой: да бросьте, с утра до вечера только и делаем, что общаемся… Общаемся. Но – как? Современные гаджеты почти полностью заменили привычные контакты между людьми, в том числе – между взрослыми и детьми. Это самая заметная примета времени: самим уткнуться в экран смартфона и уткнуть при этом ребёнка в планшет с мультиками – чтобы не мешал! И набираются наши дети в этих интернет-сетях чего угодно, только не человеческого тепла и семейной премудрости. Мои внуки на дачу ни ногой. И малыши родителей неделями не видят, хорошо, если родная бабушка нянчится, а то и чужая тетя. Именно такие размышления навели на мысль рассказать о дружбе двух соседей: пятилетки и взрослого за шестой десяток. Чтобы показать, как такая дружба нужна обоим. Хотя воплотить идею оказалось делом не простым: одним издателям наши с Юркой диалоги не подходили по формату, другим не хватало «чего-то эдакого». Так что издал на свои средства. И буду рад, если книгу станут читать стар и мал вместе.

Необычную книгу написал ветеран «Комсомольской правды»70-80-х годов Леонид Арих