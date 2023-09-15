Зачем в космос запустили кости австралопитека: найдено объяснение загадки проекта "Мертвые астронавты"

На днях на суборбитальную орбиту (высота – 90 км, потом сразу вниз) поднялся самолет (гордо именуемый «космический корабль») компании Virgin Galactic. Фото: СОЦСЕТИ

На днях на суборбитальную орбиту (высота – 90 км, потом сразу вниз) поднялся самолет (гордо именуемый «космический корабль») компании Virgin Galactic. На официальном сайте полета есть параметры орбиты, состав экипажа, красивые фотографии, но отсутствует одна деталь. Вместе с людьми к границам космоса летали уникальные кости человеческого предка – австралопитека. Пресса окрестила эту выходку «Проект Мертвые Астронавты». Откуда взяли кости? Зачем запустили? Стоит ли за этим какая-то потайная история? История – есть. Разберемся.

КОСТИ КОГО НАДО

Хотите полететь в космос, но нет денег (или здоровья) на полноценный трип на МКС? У миллиардера Ричарда Брэнсона есть для вас предложение. Всего за полмиллиона долларов (на МКС – 55 миллионов долларов) вы ненадолго окажетесь на границе земного и небесного. Весь полет длится полтора часа, в высшей точке – пробудете совсем недолго, но вид из иллюминатора уже космический: Земля круглая и голубая.

Очередной полет не привлек бы к себе внимания, но случайно вскрылось, что вместе с людьми к звездам отправились ключица австралопитека возрастом 2 миллиона лет, и большой палец загадочного существа Homo Naledi – ему 300 тысяч лет.

Сам Брэнсон ничего комментировать не стал. К народу вышел палеонтолог Ли Бергер. Он сказал, что хотел подчеркнуть вклад человеческих предков в успехи Homo Sapiens, а еще – что австралопитек «и мечтать не мог отправиться к звездам», а мы его туда запульнули, и мы молодцы. Уважили дедушку.

Археологи тут же подняли шум, мол, кости были украдены и отправились на орбиту незаконно. Но – ничего подобного. Во-первых, сам Ли Бергер их и раскопал. Во-вторых, «Комсомолка», в свою очередь, раскопала официальный запрос Бергера правительству ЮАР – можно, мы кости возьмем? – который преспокойно висит на официальном сайте кабмина с 6 июля, и, само собой, получил от властей добро.

Итак, кости не украли. Но – зачем?

СТРАННЫЕ МЕЧТЫ СЕРЬЕЗНОГО УЧЕНОГО

Когда я копался в этой истории, то обратил внимание на вроде бы незначительный факт. Научная группа Бергера, которая открыла в 2013 году Homo Naledi, называлась «Подземные Астронавты». И в той экспедиции вообще все было очень странно.

Экспедиция Бергера копала пещеру Восходящей Звезды (название-то какое!) неподалеку от Йоханнесбурга, ЮАР. Вместо того, чтобы взять проверенных ученых, Бергер неожиданно объявляет кастинг. Ищем желательно женщин, и очень худых – дескать, пещера узкая. Желающих прорва, Бергер выбирает лично, и называет команду «Подземные Астронавты». Которые полезут внутрь Восходящей Звезды.

Запуск пересекается с сюжетом фильма Стэнли Кубрика и оставляет несколько неочевидных намеков Фото: СОЦСЕТИ

Раскопки транслируются в соцсети, Бергер дает одну пресс-конференцию за другой. Ученые источают яд: группа непрофессиональная, раскопки идут тяп-ляп, а руководитель сосредоточен на пиаре.

Раз такая помпа, сенсация обязана явится, и вуаля: открыт Homo Naledi – и с тех пор больше его не находили нигде. Это удивительное существо. Небольшой, но очень умный мозг. Существо знает огонь, исповедует религию (поклоняется звездам? Не на это ли намекает название пещеры?). Не из космоса ли оно?

Профессионалы тем временем недоумевают: странные кости какие-то. Словно взяли части современного человека и приделали к костям обезьяны. «Если бы мы нашли только ногу. Или только зубы, мы бы подумали, что это Homo Sapiens», делились ученые. «Человеческие мозги словно приклеены к обезьяньему черепу», утверждали другие. Но слово «подделка» так и не прозвучало: авторитет Бергера высок.

И тут тонкий момент. Чтобы не ронять авторитет, надо воздержаться от слишком безумных заявлений. Но намекнуть. Бергер называет существо Naledi - «звезда» на местном наречии. «Звезду» нашли «астронавты».

Остальное за Бергера сказали блогеры. Homo Naledi – мировой аналог нашего «Алешеньки», крошечный и умный. Отлично смотрится за штурвалом летающей тарелки. Вот он, наш межзвездный предок! Скрестился с австралопитеками, и вышел современный человек.

И выходит, что Бергер и Брэнсон запустили в космос «папу» (Naledi) и «маму» (австралопитека). Настоящий магический ритуал получается! Минуточку терпения, мы сейчас раскроем суть этой магии. Но сначала – немного науки.

СЕКС С ПРИШЕЛЬЦЕМ – ЭТО РЕАЛЬНО?

А вдруг Бергер прав, и некогда обезьяны скрестились с пришельцами. Такое возможно?

Вопрос первый. Есть ли в нашем ДНК что-то инопланетное? Простой ответ: мы понятия не имеем. В нашем ДНК есть много чего. Чтобы выделить инопланетное, надо знать, как выглядит инопланетное.

Вопрос второй. Были ли в истории человечества необъяснимые скачки, взлеты? Сколько угодно. Египтяне лепили горшки и оббивали камни, и вдруг – пирамиды. Наши далекие предки занимались собирательством по саваннам, и вдруг – речь, религия, культура. Эти скачки и взлеты – от внешнего вмешательства, или причины естественны? Нет ответа.

Вопрос третий. Случись инопланетному кораблю застрять на Земле, смогли бы пришельцы влиться в человеческую семью? Определенно да. Как показала команда ученых из Оксфорда, разумные существа, скорее всего, похожи по всей Вселенной. Хватит придумывать монстров и невероятных существ. У всех разумных во Вселенной плюс-минус две руки, две ноги и одна голова.

Очередной полет не привлек бы к себе внимания, но случайно вскрылось, что вместе с людьми к звездам отправились ключица австралопитека возрастом 2 миллиона лет, и большой палец загадочного существа Homo Naledi – ему 300 тысяч лет. Фото: СОЦСЕТИ

Итак, Homo Naltdi – одичавшие потомки астронавтов? А как тут не одичать. Тарелка разбита. Припасы закончились. Связи с родной звездой нет. Полезли в пещеру. Попытались восстановить родные технологии, а как тут восстановишь. Вот мы сможете воссоздать смартфон?

Заинтересовались местные. Надо налаживать контакт. Первое, что сделали моряки Колумба, завидев индейцев – уединились с женщинами. Все вам, космонавтам, только одно надо, беззлобно ворчали самки австралопитеков.

ТАЙНА ЧЕРНОГО ОБЕЛИСКА

Все вроде я раскопал. Вывел Бергера на чистую воду. Но какой-то детали не хватало… И тут приятель мне говорит – «а ты помнишь, с чего начинается фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая Одиссея»?»

А начинается картина с того, что австралопитек (!) находит некий черный обелиск. Понятно, послание пришельцев. От этого обелиска обезьяна просветляется, и кидает кость высоко-высоко, в космос.

Причем вот ведь тонкость: видно, что кость, как положено по законам гравитации, стремится к Земле, но с помощью ненавязчивого монтажа она словно превращается в космический корабль.

Так вот что провернули Бергер и Брэнсон! Они повторили сюжет культового фильма. Закинули, так сказать, кость к звездам. Причем именно так, как сделала обезьяна в картине – суборбитально. Излишне напоминать, что и Стэнли Кубрик, и писатель Артур Кларк, по рассказу которого снят фильм, были убежденными космистами, то есть верили, что люди – проект внеземной цивилизации. Верят в это, стало быть, и палеонтолог вкупе с миллиардером.

Официальная наука – это бескомпромиссный монолит (практически как в фильме Кубрика), с которым не поспоришь. Тема палеоконтакта считается паранаучной, табуированной. Что, конечно, вообще не логично: наука признает, что космос заселен, верит, что другие цивилизации перемещаются, куда хотят, на своих кораблях, а вот думать, будто залетали к нам – это ересь.

Но палеонтологи и геологи – народ крайне вольнодумный. Вы бы знали, о чем они говорят друг с другом в экспедициях, у костров. Есть такие, как доктор Эллис Сильвер, который взял, и написал книгу «Люди не с Земли». Научной карьере, понятно, положил конец. Зато – бестселлер. Большинство предпочитают намеки.

Ли Бергер аккуратно ступает по тонкому льду. Он знает цену пиара, знает в пиаре и меру. Согласитесь, этот косплей, или ритуал – ну красиво же получилось. Вроде ничего не сказал, а – сказал все. И не придерешься.