Как улучшить свое самочувствие при магнитной буре: правда ли, что поможет магнитный пояс или стельки

Метеозависимые люди страдают во время магнитных бурь от головных болей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эволюционно наш организм приспособлен быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды - перепадам температуры, влажности, атмосферного давления, периодам повышенной активности Солнца (геомагнитным бурям). Если человек молод, крепок, здоров, то - ура, все эти колебания ему, как слону дробина. Но с возрастом, болезнями, нездоровым образом жизни наши адаптационные возможности слабеют. И тогда при резкой смене погоды или магнитной буре, что называется, «накрывает». При этом в научно-медицинкой среде отношение к метеочувствительности до сих пор неоднозначное. Часть исследований не подтверждает прямой связи природных катаклизмов и физиологических изменений в организме людей. Однако есть и научные работы, доказывающие, что мощные вспышки на Солнце повышают количество инфарктов, особенно весной и осенью.

Словом, вопрос о том, как спасаться, облегчить свое самочувствие и снизить риски для здоровья при магнитных бурях вовсе не праздный. В последнее время по соцсетях расходится лайфхак, который, по уверению автора, действительно поможет! Насколько оправданы советы очередного «гуру», решила выяснить «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Когда на Землю обрушивается магнитная буря, наши клетки крови эритроциты, содержащие железо, буквально рвутся ей навстречу, утверждает героиня видеоролика. Из-за этого они прилипают к стенкам кровеносных сосудов. Растут тромбы, маячат инфаркты и инсульты. Но есть спасение! Женщина призывает «разорвать цепочку». А именно - надеть магнитный пояс, вставить в обувь магнитные стельки или просто засунуть магнит в носок. Тогда эритроциты, находясь между двумя источниками магнитный полей (от бури снаружи и от магнита в носке) - останутся на своих местах, и беды не случится.

Звучит, конечно, интригующе. Но при попытке оценить такое ноу-хау с научной точки зрения сразу начинаются проблемы. Сам по себе феномен стремления эритроцитов вырваться навстречу магнитной буре, прилипая к стенкам сосудов, науке не известен. Да, в нашей крови действительно есть железо - в среднем около 2 граммов у взрослого человека. При этом основную часть крови (около 60%) составляет плазма. Она состоит в основном из воды. А вода магниты не притягивает.

Вообще, если бы то, о чем вещает героиня ролика, было правдой, к людям липли бы любые намагниченные предметы, включая сувенирные магнитики с холодильников. Но такого мы не наблюдаем.

Вывод - информация, приведенная автором видео, не выдерживает никакой критики. Говоря официальным языком, все это не соответствует современным научно-медицинским данным об устройстве и функционировании организма человека. А попросту - является глупостью, выдуманной на пустом месте. Примерно с таким же успехом можно спасаться от окружающих нас источников излучений, надевая шапочку из фольги.

А ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

На сегодня ученые склоняются к тому, что магнитные бури действуют на восприимчивых людей (ослабленных, пожилых, больных) как источник стресса. Из-за этого происходят различные сбои в работе организма. В том числе, возникают нарушения в вегетативной нервной системе, которая регулирует работу наших внутренних органов, выработку гормонов, изменение тонуса сосудов и т. д. По всей видимости, у людей с сердечно-сосудистыми проблемами при геомагнитных бурях реакция вегетативной нервной системы оказывается настолько критичной, что может резко ухудшить состояние, считают исследователи. В частности, возможны сбои сердечного ритма, которые ведут к внезапной сердечной смерти.

Какие способы улучшить самочувствие и снизить риски сердечно-сосудистых катастроф действительно работают? Врачи дают такие советы:

1. Если у вас появляется головная боль, накрывает чувство тревоги, усиливается сердцебиение, измерьте свое артериальное давление.

2. В случае, когда тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт ст, нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления, - рассказал «КП» профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов. Проще всего позвонить диспетчеру Скорой.

3. При сильном учащении сердцебиения могут быть назначены препараты из группы бета-блокаторов. Но для этого требуются особые показания (определенные диагнозы, высокий риск инфаркта и т. п.), подчеркивает профессор Копылов. Поэтому нужна полноценная медицинская консультация. Например, можно воспользоваться сервисами теле- и аудио-консультаций, которые в некоторых регионах доступны по полису ОМС. Либо связаться с платными медсервисами.

4. Также для облегчения состояния в дни магнитных бурь медики советуют:

- по возможности высыпаться, снизить умственные и физические нагрузки. В частности, не увлекаться силовыми тренировками;

- есть больше овощей и фруктов, ограничить соленые, жирные блюда и алкоголь;

- кофе и крепкий чай пить не чаще одного раза в сутки. В идеале - временно заменить их зелеными чаем или травяным с мятой, ромашкой. Они обладают мягким успокаивающим действием;

- побольше гулять на свежем воздухе и почаще проветривать помещения.

5. В ряде случаев нужно, не откладывая, вызывать Скорую помощь. Это необходимо при таких симптомах:

- внезапно возникшая резкая, сильная боль в груди;

- боль в груди, которая отдает в челюсть, левую руку или спину;

- внезапная острая боль в груди с одышкой, особенно после длительного периода неподвижности (например, после сна);

- боль, которая сопровождается тошнотой, головокружением, учащенным сердцебиением и/или одышкой, спутанностью сознания, посинением губ или лица, потливостью, снижением артериального давления.

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