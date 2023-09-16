Чайный гриб поможет людям колонизировать Луну и Марс: на МКС сделали невероятное открытие

Гриб продемонстрировал большой потенциал, который поможет человеку колонизировать Луну и Марс. Фото: wikipedia

Чайный гриб называют философским камнем народной медицины. По словам адептов он помогает от всех болезней, которые только пытливый ум может найти в “Справочнике фельдшера”. Между прочим, чайный гриб это не только забава гражданок преклонного возраста - мировой рынок чайного гриба оценивается в 1 миллиард долларов. А наиболее развитой страной в плане коммерческого производства и продаж этого эликсира молодости являются, как ни странно, США - Мекка высоких технологий.

Скептики посмеивались над чудодейственной силой скользкого нароста, который живет в трехлитровой банке. И как выяснилось, напрасно.

Свойствами чайного гриба заинтересовались специалисты Европейского космического агентства. Оказалось, что многоклеточные биопленки чайного гриба прекрасно выживают в суровых условиях, искусственно созданных в земных лабораториях. Более того, стараясь противостоять экстремальным условиям гриб усиленно растет, генерируя дополнительные целлюлозные волокна.

Исследования оказались настолько многообещающими, что европейцы запустили склянки с клеточными культурами в космос. На МКС их выставили “на мороз”, то есть хранили на внешнем контуре станции. Ученые хотели разобраться, как симбиоз дрожжей и бактерий реагирует на воздействие космического излучения и ледяной холод межзвездного пространства. Часть образцов на 18 месяцев была помещена в специальный контейнер, где имитировалась атмосфера марсианского типа. Результаты превзошли ожидания.

Микроорганизмы смогли восстановить свою ДНК и возобновить деление клеток после воздействия космического излучения. При этом исследователи отмечают, что чайный гриб оказался способен противостоять даже бомбардировке ионами железа, которые обычно вызывают обширное повреждение клеток.

Что это значит? Сразу скажем, что задача напоить экипажи лунных и марсианских миссий ферментированным напитком не рассматривалась учеными в качестве приоритетной.

- Эти микроорганизмы могут работать, как настоящие биологические фабрики для систем жизнеобеспечения космических поселений, - считает Никол Кэплин специалист ЕКА по исследованию дальнего космоса. - Например, они способны генерировать кислород, необходимый для дыхания космонавтов. А это ключевой компонент любой звездной экспедиции.

Вполне возможно кислородный эксперимент будет проведен на Lunar Gateway (международная окололунная станция, запуск которой намечен на вторую половину 2024 года).

Кроме того, целлюлоза, которую производит чайных гриб, можно использовать для изготовления одежды, бумаги и других предметов первой необходимости. Еще чайный гриб великолепно фильтрует воду, а про то, что он вырабатывает питательные вещества, мы и так знаем. Наконец, толстая пленка, похожая на гриб, которая образуется на поверхности настоя, во время полета может защитить космонавтов от губительного космического излучения.

- Мы имеем основания полагать, что эти культуры продемонстрировали большой потенциал, который поможет человеку колонизировать Луну и Марс, — заявила Петра Реттберг, глава астробиологической группы Немецкого аэрокосмического центра.

ИЗ ДОСЬЕ “КП”

Чайный гриб это существо, которое является симбиозом двух микроорганизмов: грибов (дрожжей) и уксуснокислых бактерий. Культуру чайного гриба помещают в подсахаренный чайный настой для ферментации. Сосуд оставляют при комнатной температуре на несколько дней. Со временем на поверхности образуется толстая плёнка из микроорганизмов, а настой приобретает кисло-сладкий вкус и насыщается углекислым газом.