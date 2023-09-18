Старый фейк всплыл в сети в очередной раз - мошенники нацелились на кошельки россиян

В социальных сетях расходится очередная страшилка про мошенников, которые крадут деньги прямо через телефон Фото: Shutterstock

Источником оказалась фотография объявления опубликованная в сети некой Гульнарой в сети. В самом тексте сообщения говорится, что «есть просьба из полиции», не нажимать на клавиши телефона, когда звонят неизвестные с просьбой «нажать 1 если сделал прививку». Автор поста просить разместить фотографию объявления в общедомовых чатах, хотя сама судя по снимкам в блоге живет в деревенском доме.

В рамках совместного проекта «Комсомолки» и фактчекингового ресурса «Лапша Медиа», мы решили проверить, правда ли пользователям смартфонов грозит опасность.

- Так как не указан источник, регион, можно сразу можно сказать, что объявление создано с целью масштабного распространения. И хотя такие объявления для специалистов выглядят довольно комично, они работают. Важно учитывать, что создаются такие бумажки для того, чтобы создать впечатление незащищенности простых граждан перед мошенниками и другими преступниками, — пояснили «КП» в правоохранительных структурах.

При этом пояснили, что с такой же целью в подобных блогах, а иногда на деревьях в парках и стенах подъездов появляются подобные объявления о похитителях собак, маньяках, мигрантах-насильниках.

Целей у таких «обращений» может быть сразу несколько: показать, что государство не способно защитить простого человека, поднять уровень тревожности в обществе, развить национальную нетерпимость к людям другой национальности или вероисповедания.

Более того, именно этот фейк уже несколько раз появлялся в сети. Впервые в 2021 году. Тогда пресс-служба сбербанка от сообщения открестилась, мол, они никого ни о чем не предупреждали. В полиции тоже заявили, что никаких сообщений не распространяли.

Тот же самый фейк несколько раз всплывал в сети несколько раз в течение 2022 года.

В полиции советуют не придавать значения подобной дезинформации иностранных спецслужб, а также не распространять подобные анонимки в сети, так как за распространение фейков можно попасть под суд.

А если распространение вами лживой информации приведет к последствиям, то можно будет получить и тюремный срок.