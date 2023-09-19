УАЗ опроверг слухи о подорожании своих автомобилей

Рекомендованные розничные цены на автомобили УАЗ остаются неизменными с февраля 2023 года Фото: Shutterstock

По интернету распространяется сообщение о подорожании автомобилей. С 1 августа введены новые ставки утилизационного сбора, кроме того резко вырос курс доллара. На этом фоне цены на многие автомобили в России выросли. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное агентство промышленной информации) провело исследование цен на многие продаваемые в России модели и определило, что цены поднялись у 127 моделей. В этом перечне была оказана и популярная модель УАЗ «Патриот»: якобы, ее цена в одной из комплектаций выросла на 8,3%. Исследование растиражировали многие СМИ.

Однако в рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации, «Комсомольская правда» выяснила: это фейк.

На автозаводе официально заявили: «Опубликованная в ряде СМИ информация об августовском повышении стоимости УАЗ «Патриот» на 8,3% не соответствует действительности».

- Аналитическим агентством была допущена неточность, впоследствии растиражированная рядом СМИ, - рассказали kp.ru в департаменте внешних связей ООО «УАЗ». - В аналитической заметке указывалась стоимость автомобилей ограниченной партии (200 экземпляров) в комплектации «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум» (1950000 рублей). Это предложение появилось в июле. При этом сравнивалась она с совершенно другим вариантом оснащения - Base ИКАР с пакетом Limited, который по-прежнему стоит 1 800 000 рублей.

На автозаводе отметили, что рекомендованные розничные цены на ульяновские автомобили остаются неизменными с февраля 2023 года. А также сообщили, что «Патриот» при минимальной рекомендованной розничной цене 1,53 млн руб. с учетом скидок и предложений можно приобрести за 1,107 млн руб.

В общем, путаница произошла: злого умысла в ошибке нет, просто досадная неаккуратность при сопоставлении чисел.

Однако в информационном потоке немало и сознательных искажений фактов.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте Лапша Медиа.