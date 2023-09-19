Взлететь к небесам при помощи книги

Матвей Кийко 14-летний блогер-тоболяк, отбиравший книги для сибиряков на Московской международной книжной ярмарке. Фото: предоставлено организаторами

Что общего у книг, воздушного шара и рампы для скейтбординга? Все это было на фестивале в Тобольске, которой прошел с 15 по 17 сентября. В первую столицу Сибири специально на фестиваль приехали не только жители близлежащих городов, но и туристы из-за Урала, из европейской части России. В последние годы Тобольск становится центром туризма: у города богатейшая история, которая сейчас подкреплена еще и удивительной сибирской гастрономией. Ну а фестиваль стал еще одним поводом наведаться в этот уютный и очень красивый город.

ВОЗРОДИТЬ «УСНУВШУЮ» УЛИЦУ

Фестиваль сибирских историй «Книги в городе. Тобольск» развернулся по всему городу. Но главной локацией стала улица Мира. Когда-то на ней была бурная жизнь: здесь располагались дома богатых купцов, а рядом по соседству - базарная площадь. Но потом улица «уснула», потеряла былой блеск, ее даже стали называть «улицей мертвых домов». Некоторым показалось странным решение провести здесь книжный фестиваль, но затея оправдала себя. Книги и улица «подружились».

- Тоболяки, по правде сказать, фестивалями избалованы. У нас каждые выходные что-то проходит, - говорит тобольчанка Елена. - Но фестиваль «Книги в городе» - особый. Он как картинка-пазл: в нем есть множество составляющих для самых разных людей - для детей, для спортсменов-экстремалов, для интеллектуалов, для тех, кто любит экскурсии, культуру и искусство, захватывающие истории, театр…

Фото: Предоставлено организаторами

Действительно, афиша фестиваля - это более 110 мероприятий для взрослых и свыше 40 для детей, встречи с писателями, театрализованные экскурсии, мастер-классы, дегустационные экскурсии и многое другое.

Нынешний фестиваль был посвящен Витусу Беренгу, великому первооткрывателю. На встречах с авторами можно было узнать множество любопытных фактов из его биографии.

Второе знаменитое имя, но не последнее, связанное с Тобольском - Дмитрий Менделеев. Здесь он родился, сюда приезжал спустя много лет. Психолог, актриса Олеся Поташинская и Максим Абаев, шеф-редактор портала «Наука и жизнь», попробовали составить психологический портрет ученого, опираясь на факты его биографии.

Фото: Предоставлено организаторами

РАМПА ДЛЯ СКЕЙТЕРОВ И «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОСКИ»

«Маяком» фестиваля, его символом стал воздушный шар. Он притягивал к себе взрослых и детей издалека. Взмыть в высоту в его корзине мог каждый, кто купил на ярмарке книжки. А выбрать было из чего: в Тобольск со своими крутыми новинками и хитами приехали самые авторитетные издательства страны, а также местные авторы. К каждому стояла очередь: кто-то покупал новинки, кто-то задавал вопросы писателю-земляку и делал фотографии на память с авторами.

Еще одним местом, в котором всегда было много гостей, стала рампа-библиотека для скейтинга. На ней, конечно же, можно было покататься, а также, пока ждешь своей очереди, полистать книги с полок, расположенных по бокам конструкции. Кстати, книги для этой мини-библиотеки выбирал на Московской международной книжной ярмарке 14-ти летний блогер-тоболяк Матвей Кийко. Подростки оценили!

Фото: Предоставлено организаторами

Тут же проходили встречи с лучшими райдерами земли сибирской. Павел Третьяков, Егор Бахтов, Андрей Мельников, Никита Антоновский, Арсений Лапшин, Савватий Прутов устроили показательные выступления, а по вечерам отвечали на вопросы начинающих райдеров.

Сктейтбординг - увлечение яркое, которое всегда хочется запечатлеть на память. Но сделать это очень непросто. Скейт-фотограф Нуртай Сыздыков и скейт-видеограф Денис Журик поделились профессиональными секретами. А скейтер из Екатеринбурга Егор Бахтов еще и рассказал, как можно использовать доску для скейта после того, как она стала непригодна для катания. По словам Егора, доска становится для райдера почти родной, с ней «срастаются энергетически» и расстаться с ней бывает трудно. Кстати, служит скейт при интенсивном катании совсем недолго, всего-то пару месяцев. Егор делает из досок, вышедших из употребления, предметы интерьера, а также кольца, брелоки. Его изделия пользуются спросом. Красиво, практично и экологично!

ТЮРЕМНЫЕ ИСТОРИИ

Немало интересного можно было узнать и на экскурсиях. Музеи Тобольска совместно с командой фестиваля сибирских историй «Книги в городе. Тобольск» придумали немало новых маршрутов. В Музее Николая II и его семьи, расположенном в Губернаторском доме, можно было узнать о тех месяцах, что провела императорская семья в Тобольске. Специально к фестивалю появилась экскурсия по музею судебной системы, что в доме купцов Корниловых. Сейчас там располагаются мировые судьи и в музей закрытого типа попасть очень непросто. Сибирские истории предоставили такую возможность.

Фото: предоставлено организаторами

Конечно, еще одним популярным у экскурсантов местом стал Тюремный замок - музей сибирской каторги и ссылки. В прошлые века Тобольск был настоящим тюремным хабом. Отсюда отправлялись дальше по этапу, здесь же отбывали наказание и ссылку. В тюрьме Тобольска побывало немало известных сидельцев. Кого только и ЧТО сюда не ссылали! Началось все с угличского колокола в 1591-м, возвестившего о смерти царевича Дмитрия. Ему «отсекли язык» и привезли в Тобольск. Потом сюда сослали нареченную невесту Михаила Федоровича Марию Хлынову, позднее здесь за решеткой томились Достоевский и Короленко. На экскурсии можно было узнать, что горячая пища предоставлялась арестантам один раз в день. Два раза в неделю и по праздникам давали похлебку с кроликом. За провинности полагался карцер. Туда могли «упечь» на срок до 15 суток. А сами карцеры бывали разных видов - горячий, холодный, темный, мокрый, горбатый (тот в котором нельзя выпрямиться). Кормили там только хлебом и давали кипяток.

ОТКУДА КРУАССАН В СИБИРИ?

Куда как более приятные эмоции вызывают дегустационные экскурсии. В Тобольске поняли, что имея такую богатую историю, не надо изобретать что-то кардинально новое, надо использовать то, что есть! Вот, например, сибирские круассаны. Звучит странно? Зато как вкусно! Появились круассаны в Тобольске вместе с царской семьей. Во время посещения Парижа в 1896-м году венценосной чете очень понравились слоеные полумесяцы. Повара императора с блеском освоили французский рецепт. Когда же семью отправили в ссылку, повар Иван Харитонов последовал за ними и стал печь Романовым круассаны в Тобольске. В Губернаторском доме, в подвальных помещениях организовали кухню и кондитерскую. Ежедневно утренний морозный воздух Тобольска наполнялся ароматами свежеиспеченного хлеба и французской сдобы. Нынешние кулинары превратили французские круассаны в сибирские: стали выпекать их с местными начинками - облепихой, вишней, смородиной и, конечно, с кедровыми орешками и медом.

Следующий фестиваль сибирских историй «Книги в городе. Тобольск» пройдет через год.