Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Туризм превращается в отдельное направление развития экономики региона»

Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил на Восточном экономическом форуме открытую студию «Радио «Комсомольская правда»», где рассказал о перспективах развития региона.

ТОЧКИ РОСТА – МАШИНОСТРОЕНИЕ И АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

- Дмитрий Николаевич, Пермский край известен крупными запасами полезных ископаемых и своей тяжелой промышленностью. Как последние полтора-два года отразились на развитии экономики региона?

- Пермский край известен не только добычей калия и нефти, известен не только своей тяжелой промышленностью, у нас активно развиваются такие сферы как робототехника, «цифра», высокотехнологичное производство... Несмотря на санкционное давление, инвестиционный климат не становится хуже. Он становится только лучше. Инвестиционная активность увеличивается. Это мы видим увеличению числа тех же приоритетных инвестиционных проектов. Статус «приоритетный» позволяет инвестору воспользоваться такими мерами поддержки как инвестиционный налоговый вычет, получение земельного участка без проведения торгов, а также получить административное сопровождение инвестиционного проекта.

Сегодня в реестре – почти 80 приоритетных инвеспроектов с объемом инвестиций более 600 млрд рублей с созданием свыше 10 тыс. рабочих мест. Отмечу, что практически половина инвестиций предприятиями уже вложена, также создано более 5 тысяч рабочих мест. Большая часть ПИПов реализуется в обрабатывающей промышленности. Однако в последнее время все больше появляется проектов в деловой среде, туризме, спорте, сфере придорожного сервиса и тому подобное.

У нас уже сформирован пул потенциальных резидентов для Особой эконмической зоны в Перми, объем их вложений в новые производства оцениваются в десятки миллиардов рублей. Сейчас идет подготовка необходимой инженерной инфраструктуры ОЭЗ. Кроме того, видим увеличение индекса промышленного производства. По итогам 2022 года мы вышли на шестое место в стране и на первое в ПФО по росту численности малого бизнеса – индивидуальных предпринимателей, малых форм хозяйствования. Рост продолжается и в 2023-ем году. Все это свидетельствует о том, что региональная экономика устойчива, выдерживает все санкционные давления.

Мы открываем для себя новые рынки сбыта. Если раньше нам приходилось убеждать крупных заказчиков, крупные холдинги, госкорпорации российские в том, что наша продукция конкурентоспособна, то сейчас этого делать фактически не приходится. Мы получаем не только новые заказы, но и заказы на новые разработки.

Наши ключевые партнеры в Азии, в Африке, в Латинской Америке остаются. Это не только поставки калия и нефти, нефтепродуктов, но и поставки насосов для добычи углеводородов, средств индивидуальной защиты, роботов и так далее.

- Каким вы видите для региона потенциальные точки роста?

- То, что мы сейчас продвигаем, повторюсь, это Особая экономическая зона. Точки роста здесь – машиностроение, авиационные двигатели. Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех начал строительство нового корпуса на предприятии «Редуктор-ПМ» в Перми, в котором будут проходить испытания агрегаты трансмиссии перспективных вертолетов и беспилотников. Это позволит предприятию увеличить объемы производства и расширить линейку выпускаемой продукции. У нас финализируется новый цех по космическим двигателям РД-191 (разработан для семейства российских ракет-носителей «Ангара» - «КП»). Мы видим развитие компаний, которые работают в нефтянке, с точки зрения добычи углеводородов, это и немагнитная сталь, насосы, спецжидкости, погружные кабели, - все эти предприятия растут на 30% в год.

- То есть развивается не только добыча…

- Нет. Когда «нефтянка» испытывала давление – это произошло после объявления потолка цен «большой семеркой», произошло снижение цены на нефть, наши нефтяники замедлили платежи налога на прибыль. Но в целом мы зафиксировали, что совокупные платежи налога на прибыль в бюджет региона не так снизились, как мы ожидали. Благодаря тому, что налог на прибыль заплатили наши небольшие и средние предприятия.

На ВЭФ мы встречались с послом Индии и договорились о расширении сотрудничества, чтобы пермские предприятия локализовывали и создавали производство в Индии. Это позволит расширить рынок сбыта и получить финансирование индийских банков. Одно из таких предприятий – компания «Меридиан», производящее укупорочные изделия. Раньше они пробку для бутылок производили (ее конечно, тоже надо производить!), заместив китайского производителя. Но затем предприятие сориентировалось и поняло, что способно создавать различного рода высокотехнологичное оборудование. Уже 4 млрд. рублей оборот предприятия по этому направлению. Сейчас предприятие насчитывает порядка 60 инженеров. Такие нестандартные решения для нас являются не единичными, они приносят определенную долю в развитие внутреннего регионального продукта.

«ВОЙДЕМ В ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ»

- Есть еще одна сфера, которая могла бы внести свой вклад в развитие вашего региона. Пермский край обладает гигантским туристическим потенциалом. Одна река Чусовая чего стоит…

- Триста лет исполнилось в этом году Перми, большое количество мероприятий состоялось. Это позволило стать лидерами по заполняемости гостиничных номеров. Наш международный аэропорт «Большое Савино» достиг уровня 2 млн. по пассажиропотоку (необходимо утонять у минтранса).

Участвуем во всех программах Минэкономразвития России, которые направлены на развитие туризма. Выиграли конкурсы и получили финансирование на туристический код Перми, на создание модульных отелей и глэмпингов. У нас три капиталоемких проекта с Корпорацией «Туризм.РФ», например, это развитие горнолыжного комплекса в Губахе, это фактически строительство новых отелей категории четыре звезды и строительство транспортной и инженерной инфраструктуры к комплексу.

В Перми есть что посмотреть. У нас уникальный природный ландшафт, много рек, главная из которых Кама. Вы упомянули реку Чусовая – далеко за пределами региона известны туристические сплавы по ней. Есть музеи, театр, балет... Много планов на развитие туризма.

Мы в стадии завершения реализации нескольких причальных стенок под речной туризм (реализация нескольких объектов причальной инфраструктуру, мы не реализуем причальные стенки), круизная история развивается – как раз по Каме и историческим поселениям, стоящих на ней. Это и Усолье, и Хохловка – архитектурно-этнографический музей под открытым небом. В Пермской агломерации уже появилась причальная инфраструктура. Закамск, Краснокамск… С компанией «Водоход» - нашим ключевым партнером – в планах развиваться. Простые цифры: число круизных туристов, которое прибыло в Пермский край на теплоходах этой компании уже превысило значение предыдущего года на 41% и составило около 9 тыс. человек. Это не единственный круизер у нас. Туризм превращается в отдельное направление развития экономики региона.

- В целом по стране количество населения сокращается. Как привлекаете людей в свой регион?

- Надо создавать условия, прежде всего для молодых. Комфортную городскую среду. Наша задача была к 300-летию полностью преобразить Пермь. Я думаю, что нам это комплексно удалось. Кроме того, необходимо создавать возможности для получения престижного образования по высокооплачиваемым профессиям. Мы видим рост поступлений в наши техникумы. Если молодые люди после девятого класса поступают в среднее специальное учебное заведение, затем 95 % выпускников устраивается по специальности и остается на родной земле.

Наша задача – развивать и вузы. Идут предпроектные решения по созданию в Перми межвузовского студенческого кампуса на 5 тысяч человек. Этот проект поддержан федерацией в рамках нацпроекта, мы благодарны за такое решение. Наша задача – к 2027-2028 году создать и построить этот кампус.

Не может не радовать изменение политики крупных промышленных предприятий, которые борются за высококвалифицированный персонал и кадры. Вместе с предприятиями мы формируем другие подходы к уровню заработной платы, к досугу для работников. Задача краевых властей – помогать предприятиям в этом и создавать определенную «движуху» в регионе. Прикладываем много усилий для того, чтобы Пермь и Пермский становилась по-настоящему комфортной и современной: создаем инфраструктуру во всех районах города, занимаемся благоустройством общественных пространств, реновацией промышленных территорий, расселением ветхого и аварийного жилья, сохранением объектов культурного наследия.

Несколько дней назад в Перми проходил Всероссийский форум трудовой молодежи. Мы обсуждали с молодыми людьми, что нужно, чтобы оставаться работать и развиваться не только в краевых столицах, в Москве и Санкт-Петербурге, но и в небольших рабочих городах численностью 20-40 тысяч человек. Видно, что потенциал есть и в таких территориях. Важно, чтобы власть работала вместе с предприятиями, чтобы мы создавали единое целое в части мотивации людей оставаться на местах и приносить пользу там.