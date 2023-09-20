Положение о конкурсе

Настоящее положение (далее — «Положение») регламентирует порядок участия в фотоконкурсе: «Мой питомец» (далее — «Конкурс»).

1.1.Организатором Конкурса является АО «ИД «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127015, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2Б, этаж 8, помещение 800 (далее — «Организатор»).

1.2. Публичный Конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет собственных средств и средств «Газпромбанк» (Акционерное общество).

1.3. Целью конкурса является:

• Вовлечение аудитории в коммуникацию;

• Увеличения знаний аудитории о главных новостях Газпромбанка с помощью подписки на Telegram-канал @gazprombank;

• Привлечение внимания к медиаресурсам ИД «Комсомольская правда» за счет механики конкурса.

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, а именно, в официальном телеграм-канале Организатора в https://t.me/truekpru (далее — «Страница Конкурса»), где размещается подробное описание условий Конкурса.

1.5. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением.

1.6. Конкурс проводится на русском языке.

2.Используемые термины

В настоящем Положении используемые термины имеют следующие значения:

Аккаунт Участника — личный аккаунт Участника в мессенджере Telegram.

Конкурсный пост — отдельно взятая публикация на Странице Конкурса для возможности принятия участия в Конкурсе, содержащая информацию о Конкурсе и используемая для размещения прочей информации от Организатора.

Конкурсный бот - автоматизированная форма обратной связи на основе API мессенджера Telegram.

Конкурсная работа — уникальное фотографическое произведение Участника, созданное его творческим трудом и содержащее изображение его питомца, соответствующее требованиям, указанным в п. 4.4. Положения.

Участник — лицо, соответствующее критериям, указанным в разделе 4 настоящего Положения.

Победитель — Участник, признаваемый победителем в порядке, описанном в разделе 6 Положения

Жюри — группа экспертов, подводящая итоги Конкурса и принимающая решение о Победителях.

Модерация — контроль выполнения требований Положения, установленных Организатором.

Персональные данные — фамилия, имя и отчество; дата, месяц, год и место рождения, адрес проживания и регистрации; паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, ИНН (при наличии), СНИЛС.

Приз — ценный подарок, вручаемый Победителям Конкурса согласно настоящему Положению.

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Общий период проведения Конкурса — с 20 сентября 2023 г. по 02 октября 2023 года включительно. Указанный срок включает в себя:

3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе (далее — «Период приема Конкурсных работ») — прием работ осуществляется через Конкурсный бот https:/t.me/LovelyPetsBot (@LovelyPetsBot) с 20 сентября 2023 г. по 26 сентября 2023 года включительно.

3.1.2. Сроки определения Победителей — определение победителей осуществляется в отдельном посте путем голосования подписчиков с 30 сентября 2022 г. по 01 октября 2023 года включительно.

3.1.3. Сроки публикации итогов Конкурса — результаты Конкурса публикуются Организатором в итоговом посте 02 октября 2023 года.

3.2. Сроки вручения Призов — каждый Победитель Конкурса вправе получить Приз с 09 октября 2023 года по 30 ноября 2023 года включительно.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Участником может стать полностью дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, старше 18 лет и имеющее личный аккаунт в мессенджере Telegram, открытый для переписки.

4.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с Положением. Согласие с Положением является полным и безоговорочным.

4.3. Для того, чтобы стать Участником, претендующим на получение Приза, необходимо выполнить в Период приема Конкурсных работ следующие действия:

- подписаться на телеграм-канал https://t.me/gazprombank

- прислать Конкурсному боту фотографию своих любимых питомцев, разрешенных к содержанию на территории РФ: собак, кошек, грызунов, птиц, рыбок, рептилий

4.4. Действительной Конкурсной работой считается сообщение Конкурсному боту, содержащее фотографию своего любимого питомца, разрешенного к содержанию на территории РФ: собаки, кошки, грызуна, птицы, рыбки, рептилии.

4.5. Участник вправе создать неограниченное количество Конкурсных работ. Каждая работа должна быть уникальна и не должна дублировать предыдущие свои работы и работы других Участников. Дублирующими Конкурсными работами признаются все Конкурсные работы, созданные позднее своих аналогов.

4.6. Совершение лицом действий, указанных в п. 4.3. настоящего Положения, признается согласием на участие в Конкурсе в соответствии с Положением. По итогам совершения таких действий такое лицо признается Участником и становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 5 настоящего Положения.

4.7. Конкурсные работы Участников проходят Модерацию в течение Срока определения Победителей.

4.8. Организатор имеет право по своему усмотрению дисквалифицировать Участника, включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях, если Конкурсная работа:

• содержит нецензурные выражения, призывы к насилию и т.д.;

• задевает честь и достоинство других Участников;

• разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;

• дублирует конкурсную работу других Участников.

4.9. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения, препятствующие, в том числе, недобросовестным методам получения Приза.

4.10. Участник подтверждает и соглашается, что с момента передачи своей Конкурсной работы Организатору, предоставляет ему исключительную лицензию, на основании которой Организатор без уплаты какого-либо вознаграждения Участнику вправе использовать его Конкурсную работу в любой форме и любыми способами, перечисленными в статье 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в течение всего срока действия исключительного права без ограничения территории передачи прав, а также предоставлять указанное право третьим лицам на условиях сублицензии. Участник также предоставляет Организатору право использовать его Конкурсную работу в любых рекламных и информационных материалах Организатора, в том числе, путем воспроизведения в любой форме любым способом в средствах массовой информации Организатора. Участник самостоятельно несет ответственность за нарушение прав третьих лиц по претензиям, предъявленным к Организатору в связи с использованием Конкурсной работы на условиях настоящего Положения.

4.11. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов, в установленные Положением сроки и порядке.

5. Призовой фонд конкурса

5.1. Призовой фонд - 3 (Три) смартфона Apple iPhone 14 A2884 128 ГБ стоимостью 91 590 (Девяносто одна тысяча пятьсот девяносто) руб. 00 копеек каждый, а также денежная часть приза в размере 47 164 (Сорок семь тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 00 копеек. По итогам Конкурса после определения 3 (трех) Победителей Конкурса, каждый из них получает - 1 (Один) смартфон Apple iPhone 14 A2884 128 ГБ и денежную часть приза в размере 47 164 (Сорок семь тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 00 копеек.

5.2.Участник согласен на удержание и перечисление денежной части Приза Организатором в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Участника перед бюджетом по уплате НДФЛ от получения приза в полном объёме. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением приза у Участника не возникает.

5.3.Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.

5.4.Призы не подлежат обмену и возврату.

5.5.Организатор не несет ответственности в случае, если обладатели призов не могут осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей.

5.6.Все прочие расходы, связанные с получением Участниками призов, оплачиваются Участниками за собственный счет

5.7.Невостребованные призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

6. Порядок определения победителей и призов

6.1. По окончанию Периода приема Конкурсных работ, посредством Модерации Конкурсных работ Жюри выберет 9 (девять) фотографий, которые будут опубликованы отдельным постом в официальном телеграм-канале Организатора https://t.me/truekpru для определения 3 (трех) Победителей путем голосования среди подписчиков канала.

По окончанию Периода определения Победителей публикуется отдельный пост с итогами данного конкурса, в котором будут размещены имена 3 (трех) Победителей, соответствующие всем требованиям, указанным в настоящем Положении.

6.2. Каждому Победителю согласно п. 5.1 Положения полагается по одному Призу.

6.3. После определения Победителей Конкурса в соответствии с Положением Организатор уведомляет о победе каждого Победителя Конкурса посредством направления сообщения на Аккаунт Участника.

6.4. Для получения Призов, указанных в разделе 5 настоящего Положения, Победитель обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления о победе предоставить на электронную почту Организатора elena.kiseleva@phkp.ru:

6.4.1. Скан-копии следующих документов (скан-копии должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами):

паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2-3, а также страницы с отметкой о регистрации по месту жительства);

• СНИЛС;

• свидетельства о постановке на учет физического лица (ИНН) (при их наличии).

6.4.2. Контактную информацию: точный адрес проживания для определения способа передачи Приза с обязательным указанием индекса, региона, области, населенного пункта, улицы, дома (корпус/строение), квартиры, а также номер мобильного телефона и e-mail.

6.5. Указание неполной/недостоверной контактной информации, а также непредоставление/отказ от предоставления копий документов, указанных в п.6.4. настоящего Положения, означают отказ от получения Приза.

6.6. В момент получения Приза Победитель предъявляет для проверки оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, собственноручно подписывает акт передачи Приза.

6.7. Если в течение 5 (пяти) календарных дней Победитель, претендующий на Приз, не отвечает на сообщения от Организатора о победе, отказывается от получения Приза, направив письменное уведомление на электронную почту Организатора elena.kiseleva@phkp.ru, или отказывается предоставить информацию, указанную в п. 6.5. Положения, то Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Конкурса в выдаче Приза и имеет право распорядиться Призом по собственному усмотрению иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. Организатор не несет ответственности за неполучение, в том числе в установленный срок, писем, содержащих указанные в п. 6.5. настоящего Положения копии документов и контактную информацию, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора. Организатор оставляет за собой право выбора нового победителя из списка Участников.

6.8. Организатор ни в какой мере не несет ответственность в том случае, если на сообщения с аккаунта/электронной почты Победителя будет отвечать не Победитель, а иное лицо.

6.9. Приз, указанный в разделе 5 настоящего Положения, выдается каждому Победителю в офисе Организатора по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2Б. Датой вручения Приза считается дата его фактической передачи Победителю, зафиксированная в документе, подтверждающем получение Приза Победителем.

6.10. Победителю Конкурса, который не может получить Приз указанным в п. 6.9 способом, Приз будет отправлен почтовой/курьерской службой по адресу, указанному им в ответ на уведомление Организатора о победе, не позднее чем 31 октября 2023 года включительно. Дата вручения Победителю Приза способом, указанным в настоящем пункте Положения, определяется по дате передачи Приза Организатором в почтовую/курьерскую службу.

6.11. Способ передачи Победителю Приза определяется Организатором. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза.

6.12. С даты вручения Приза Победитель несет ответственность за повреждения и утрату Приза.

6.13. Организатор не несет ответственности за задержку доставки Призов по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.

6.14. Замена Приза или какой-либо его части иными призами не допускается, Приз не может быть истребован Победителем повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит. Передача Призов третьим лицам не допускается.

6.15. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатели призов не могут осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей.

6.16. Почтовые расходы по доставке призов на адреса Победителей оплачиваются Организатором.

6.17. Все прочие расходы, связанные с получением Победителями призов, оплачиваются Победителями за собственный счет.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «ИД «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

7.2. Конкурс, Положение, а также любая деятельность, связанная с проведением Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.3. Конкурс не является публичной офертой. Участие в Конкурсе не означает заключение договора в результате объявления публичной оферты, не влечет каких-либо обязательных отношений между Организатором и Участниками.

7.4. В случае нарушения Участником Положения Конкурса, выявлении Организатором недобросовестных операций Участника с целью получения Приза, Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза.

7.5. Организатор вправе по своему усмотрению не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, предусмотренных Положением или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.6. За исключением оговоренного Положения, все Участники самостоятельно оплачивают все расходы и убытки, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть «Интернет»).

7.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, дает свое полное согласие Организатору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться Организатором исключительно в целях проведения Конкурса, передачи Победителям призов и предоставления отчетности Организатором в налоговые органы. Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие может быть в любой момент отозвано Участником путем направления уведомления по электронной почте в адрес Организатора — elena.kiseleva@phkp.ru. Отзыв согласия на обработку персональных данных считается отказом от участия в Конкурсе. Персональные данные собираются и обрабатываются Организатором в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.

Организатор вправе организовать фото (и/или видеосъемку) Призеров и участников Конкурса. Призеры и Участники конкурса, принявшие участие в Конкурсе, в фото (видеосъемке), дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе информационной продукции Организатора. Участие Призеров и Участников в Конкурсе (с момента направления Конкурсной работы), в фото (видеосъемке) считается согласием на воспроизведение и использование Организатором изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

7.7. Организатор не несет ответственность за технические сбои, в том числе за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора.

7.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. При наступлении случая использования приза Участник может обратиться в офис «Росгосстрах». По всем дополнительным вопросам Участник может обращаться к Организатору по адресу электронной почты elena.kiseleva@phkp.ru.

7.9. Все сообщения, отправленные Организатором на аккаунт Участника, считаются отправленными и полученными в момент отправки электронного сообщения от Организатора.

7.10. Организатор не несет ответственности за пропуск Участниками сроков, установленных Положением, для совершения определенных действий для участия в Конкурсе и получения призов. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются. Приз по истечении предоставленного срока для его получения не выдается.

7.11. Вся переписка с Участником имеет силу с момента начала участия в Конкурсе Участником и сохраняет ее (силу) после окончания Конкурса, в том числе после момента получения Победителем Приза.

7.12. Допускается получение Приза уполномоченным представителем Победителя на основании надлежащей оформленной доверенности. Скан-копию доверенности необходимо направить Организатору по адресу: elena.kiseleva@phkp.ru заблаговременно до получения Приза, а при получении Приза вручить оригинал указанной доверенности Организатору.