Максим Древаль: Лучший способ патриотического воспитания — это личный пример

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

На Восточном экономическом форуме в студии «Комсомольской правды» побывал гендиректор общества «Знания» Максим Древаль, который рассказал о том, как тема специальной военной операции отразилась на работе общества.

- Максим Алексеевич, начался учебный год и снова начались разговоры о том, как нужно правильно проводить патриотическое воспитание подростков. Ваше мнение по этому поводу? Как отличить правду от вымысла?

- Лучший способ патриотического воспитания, да и любого воспитания, это личный пример. Каждый наш лектор - не просто передатчик знаний. Это наставник, человек, который в знания вкладывает свой жизненный опыт, логику того, как он принимал решения в тех или иных ситуациях. Если этот человек патриот, логика решений заставляет слушателя понять, почему он любит свою страну, почему готов ради нее совершать подвиги.

Общество «Знание» организует огромное количество встреч. С ветеранами СВО, с волонтерами из зоны боевых действий. Это прекрасная возможность узнать, кто такие настоящие герои. Это обычные люди, которые живут среди нас. Это не персонажи блокбастеров. Они совершают подвиги из любви к Родине. Смысл очевидный, но ты его не можешь так прочувствовать, пока не пообщаешься вживую с тем человеком, который там был и рассказывает это на личном примере.

То же самое касается поэзии, культуры, искусства. Мы учредили конкурс патриотической направленности «Знание. Авторы». Хотим устроить гала-концерт с победителями в рамках выставки «России» в ноябре на ВДНХ. Сборник со стихами победителей, попросим известных артистов исполнить эти стихотворения. Запишем в профессиональной студии песни авторов-победителей. Мы ставим спектакли, снимаем фильмы, поддерживаем документалистов, которые сами хотели бы снимать фильмы. Нужно донести знания, чувства, эмоции, смыслы без назидательного тона.

Недавно у нас вышел цикл фильмов про блокаду «Фильм не сохранился». Очевидные вещи, такие как фашизм, нацизм, то, что наши войска освободили Европу, эти факты могут быть забыты. Можно переписать историю, как мы увидели это на примере Украины. Количество фейков, которые появились за время СВО, превосходит десятилетия до этого. Мы находимся на информационном фронте войны, которая сегодня развернута против России. И этот фронт не менее важен, чем физический фронт в зоне СВО. Это самая долгая война, она не закончится, когда закончится физическая война. Это война за нашу молодежь, за образ будущего, в котором будет или не будет России.

- Тема СВО стала одной из ключевых для общества «Знание».

- Это тема волнует каждого в России. Поэтому и наша работа во многом изменилась. Это и большая лекционная работа – про геополитику, историю конфликта, про санкции, про то, как Россия может ответить на эти вызовы. Нужно дать достоверный источник информации о том, что интересно каждому в России.

Слушателями наших лекций стали военнослужащие – солдаты, мобилизованные, люди в точках временной дислокации. Мы выезжаем агитбригадами. Лекторы выезжали «за ленту», с реальной угрозой для жизни, со сложной логистикой. Это трудно и опасно. Но они делают это, все больше лекторов, которые готовы помогать. Мы охватили уже более 300 тысяч военнослужащими такими встречами. Ветераны СВО, возвращаясь из зоны боевых действий, приходят к нам уже в статусе лекторов. На проекте «Знание.Герои» мы даем возможность встречаться с такими людьми. Также есть совместный проект с Фондом поддержки ветеранов СВО, где мы помогаем им адаптироваться к социальной жизни.

- Какая специфика есть для лекторов, которые выступают перед участниками СВО?

- Это вопрос подбора лекторов. Они должны быть авторитетными личностями, с точки зрения их истории, опыта. Это не должна быть теория, это должен быть мощный жизненный опыт. Человек должен понимать, о чем говорить. Ребята рискуют своей жизнью за эти убеждения. Поэтому подбор спикеров такой, чтобы никто не сомневался: спикеры знают, о чем говорят. Важна работа с лекторами с точки зрения взаимодействия с этой аудиторией. Ведь участники СВО могут задавать достаточно острые вопросы. И имеют на это право.

- Идет процесс интеграции новых территорий в культурное, экономическое пространство России. Как в этом участвует общество «Знание»?

- С 2022 года мы активно работаем с новыми регионами. Открыли там региональные отделения. Все наши проекты доступны жителям новых регионов. Мы охватили порядка 40-50 тысяч человек очными встречами разного формата с нашими лекторами. Около 2 миллионов – в онлайне. Молодежь активно участвует в разных проектах, таких как «Знание.Игра» - это интеллектуальный турнир, 15 тысяч человек из новых регионов принимали участие. Сборная команда каждого региона приехала в Москву на финал.

Мы видим, как растет сообщество просветителей из новых регионов благодаря нашему проекту «Лига лекторов», Премии «Знание». Сейчас было порядка 500 лекторов, а по Премии «Знание» растет количество заявок. В прошлом году из новых регионов было сто заявок, а сейчас уже более четырехсот. Мы поддерживаем документалистов там. Появляются фильмы про Донбасс, про СВО, киноклубы открываются в новых регионах.

Новые регионы показывают наибольшую статистику вовлеченности в наши проекты, по сравнению с другими регионами России. Мы больше сфокусированы на этих регионах. Но и мы это делаем, потому что понимаем, что для них это сейчас невероятно ценно и важно. Для них это что-то, чего не было очень давно. Отсюда и такой интерес, и вовлеченность.

- Расскажите о ближайших планах общества «Знание».

Нас ждут два очень важных события – это выставка «Россия» и Всемирный фестиваль молодежи, где мы являемся генеральным партнером по образовательной и просветительской программе. Мы привезем большое количество ребят из регионов, организуем «Знание-ТВ» для тех, кто не сможет приехать. Это 24-часовая трансляция всего, что будет происходить на выставке и на фестивале.

Изменения и новые проекты – это основной принцип перезагрузки общества «Знание». Если мы остановимся, мы перестанем быть интересны молодежи. А это самая требовательная и искушенная аудитория в плане инструментов взаимодействия с ними. Мы постоянно должны превосходить их ожидания и придумывать что-то новое. У нас есть идеи, будем о них постепенно рассказывать.