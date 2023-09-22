Открытие новых линий МДЦ улучшило транспортную доступность новых ЖК за МКАДом: эксперты допускают, что цены начнут расти

Определить уровень жизни населения можно по трем составляющим: доступная медицина, доступное образование и доступное жилье. Есть еще четвертый пункт — это транспортная доступность. Согласитесь, когда мы смотрим предложения новостроек, в первую очередь отдаем предпочтение району проживания, а затем подбираем объект, чтобы было удобно добираться до работы или учебы.

Тратить четверть рабочего времени на проезд до рабочего места давно никто не хочет, и покупательский запрос во многом формируют транспортные реалии.

Уже давно покупка квадратных метров сопряжена с покупкой комфорта и необходимой инфраструктуры. В Москве и Московской области вопросам транспортной доступности уделяется особое внимание – с каждым годом растет и расширяется география метро. Ветки подземки давно ушли за МКАД, давая возможность людям с комфортом и без пробок добираться до любой точки столицы.

Со строительством новых станций решается не только транспортный, но и жилищный вопросы. Купить квартиру в Москве непросто – ценник больно бьет по карману. А рассматривать отдаленные районы покупатель традиционно не горит желанием, резонно заявляя, что проводить 2 часа в пробках - непозволительная роскошь.

Рассказываем, на какие направления стоит обратить внимание, чтобы выгодно купить жилье и иметь возможность добраться до центра Москвы без пробок менее чем за полчаса.

17 августа в Москве запустили линию МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Она улучшила транспортную доступность сразу трех жилых комплексов вблизи МКАД.

Например, станция «Молжаниново» открылась рядом с ЖК комфорт-класса «1-й Ленинградский» в Молжаниновском районе Москвы – это Северный административный округ (застройщик ГК ФСК, работы ведутся под брендом «1-го ДСК»).

Этот интересный по своей архитектурной задумке проект строится в 7 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Благодаря новой станции МЦД, добраться до зеленой ветки метро можно всего за 11 минут.

Данного события ждали многие. МЦД-3 – новая линия Московских центральных диаметров, которая связывает Зеленоградский округ Москвы и подмосковный город Раменское. Длина ветки - 85 километров. От «Молжаниново» можно проехать 38 станций, на 14 из которых можно сделать пересадку на пригородные поезда, МДЦ и метро. Также МЦД-3 пересекается с Московским центральным кольцом (МЦК).

В час-пик поезда будут ходить каждые пять-шесть минут, в остальное время – каждые 10 минут. Это значит, что можно забыть о пробках и транспортных накладках. А дойти от дома до метро пешком – вовсе бесценно.

Помимо транспортной доступности, в «1-м Ленинградском» немало иных плюсов – архитекторам удалось передать атмосферу двух столиц. Жилищный комплекс уникален тем, что в нем живет будоражащая динамичная атмосфера Москвы и степенный адмиралтейский дух исторического Петербурга.

Качество «комфорт-класса» ни в чем не уступает монолиту, а иногда даже выигрывает за счет вариативности планировочных решений. В данном ЖК представлен широкий выбор планировок квартир, многие из них с улучшенной функциональностью, то есть каждый метр площади будет полезным.

«1-й Ленинградский» будет первым ЖК с домами нового поколения «ЕвроМодуль», который основан на уникальной платформе проектирования, что обеспечивает широкий выбор планировок и является альтернативой монолитному домостроению. Новые дома «1-го ДСК» легко подстраиваются под запрос рынка: они строятся быстро, качественно и по индивидуальным проектам.

«Евромодуль» отличает долговечность, высокое качество и вариативность современных планировок и дизайна.

Преимущества домов нового поколения:

- Функциональные планировки с повышенной комфортностью: все квартиры имеют балконы и лоджии,

- Кухни-гостиные с увеличенным количеством окон, большинство квартир с окнами на две стороны с увеличенными оконными проемами,

- Нет узких помещений, просторные комнаты правильной формы, высота потолков – 2,8 метра,

- Уникальная система вытяжек для кухонь,

- Высокий класс энергоэффективности (В),

- Продуманные общественные зоны (в подъездах колясочные, мусорные камеры с вентиляцией, комнаты для питомцев, где можно помыть им лапы после прогулки),

- Дома переменной этажности (от 12–15 этажей). А способ строения в формате буквы П уменьшает сквозняки во дворах,

- Квартиры с дизайнерской отделкой и ремонтом White box,

- В студиях – лоджия и «однушках» встроенные гардеробные,

- Между домов проходят обустроенные петербургские бульвары, а вот сами дворы имеют столичный стиль.

Пожалуй, про атмосферу ЖК «Первый Ленинградский» стоит сказать отдельно. Каждый двор носит имя в честь дерева, что звучит как названия улиц из старых добрых фильмов: «Рябиновый», «Липовый», «Ивовый». Между домами расположены Адмиралтейский и Лиговский бульвары. А возле Большого Молжаниновского пруда открыли огромную, благоустроенную детскую площадку с крейсером «Аврора».

ЖК «1-й Ленинградский» — это пример удачного совмещения плюсов городской жизни (начиная от бытового комфорта и заканчивая московскими льготами) и демократичных цен. Пока еще они гораздо ниже средних в Северном административном округе. Квартиры стартуют от 7,8 млн рублей, а просторную трешку для семьи можно купить за 14 млн рублей. Для сравнения, примерно в эти же 14 млн рублей обойдется однушка в пятиэтажке на Ленинградском проспекте. Последний из этапов строительства ЖК завершится в 2024 году.

Эксперты рынка недвижимости полагают, что с открытием МДЦ цены на жилье в близлежащих районах пойдут вверх. Так что если вопрос покупки недвижимости стоит остро, то стоит задуматься. С учетом того, что на новостройки действует программа льготной ипотеки, то выгоднее уже не будет.