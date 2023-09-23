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В мире23 сентября 2023 12:42

США пытаются отбить партнера у России и Китая: раскрыта истинная цель визита Байдена во Вьетнам и сделки по оружию

Вашингтон хочет навязать Ханою крупную поставку вооружений, но вьетнамцы еще не забыли кровопролитную войну
Людмила ПЛОТНИКОВА
Стали известны детали переговоров, которые Байден инициировал во Вьетнаме

Стали известны детали переговоров, которые Байден инициировал во Вьетнаме

Фото: REUTERS

Подтверждение получила основная версия причины, по которой президент США Джо Байден досрочно покинул саммит G20 и отправился во Вьетнам.

Вот уже много лет Белый дом пытается склонить Ханой к отказу от закупок различных видов вооружений российского производства. Еще в 2018 году представитель Госдепа США заявлял, что Вашингтон намерен убедить вьетнамские власти «диверсифицировать поставщиков и перейти от таких исторических поставщиков как Россия к покупке американского оружия».

И вот стали известны детали переговоров, которые Байден инициировал во Вьетнаме: речь шла о передаче Ханою солидного объема вооружений.

Пока предполагаемая сделка лишь обсуждается. Стороны предполагают, что она будет заключена в 2024 году. Среди прочего ВС Вьетнама могут получить истребители F-16 производства США. Самолеты и другие виды вооружений будут предоставлены Вьетнаму в кредит.

Вьетнамские военные пока закупают оружие в России и Китае, также в арсеналах армии этой страны немало оружия советского производства.

Стратегическое партнерство именно с Вьетнамом является одной из целей нынешней американской администрации, пытающейся играть ключевую роль в регионе Юго-Восточной Азии в качестве основного сдерживающего фактора расширения китайской экспансии и возможных военных конфликтов.

Вьетнамцы помнят, что именно США стали одним из спонсоров и участников кровопролитной Вьетнамской войны, в которой Вашингтон потерпел поражение, и пока у Штатов немного шансов на то, чтобы наладить стратегическое партнерство с Ханоем.

При этом Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2001 году Москва и Ханой подписали Декларацию о стратегическом партнерстве в XXI веке. Вьетнам – единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посещал президент России.

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