Как дома приготовить кушанья из мультфильмов Хаяо Миядзаки

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Хаяо Миядзаки называют величайшим из ныне живущих аниматоров, а японскую студию Ghibli, где он работает - одной из самых влиятельных в мире. «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Небесный замок Лапута», «Порко Россо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо» - все это шедевры, которыми равно восхищаются и знаменитые аниматоры со студии Walt Disney, и простые зрители из Рязани, Лиона или Сиднея.

Сейчас вышла в свет «Кулинарная книга Ghibli»; ее автор, Тибо Вилланова, изучил мультфильмы легендарной студии с гастрономической стороны, и объяснил, как приготовить дома то, что на экране едят пираты, принцессы и ведьмы.

Карри воздушных пиратов из фильма «Небесный замок Лапута»

4 порции. Подготовка - 20 минут, приготовление - 4 час 30 минут

Ингредиенты:

ДЛЯ СОУСА КАРРИ:

Сливочное масло или рафинированное растительное масло — 20 г

Мука — 20 г

Специи гарам масала — 1 1⁄2 ст. л.

Порошок карри — 1 ч. л.

Свежий корень имбиря — 1 см

Чеснок — 1 зубчик

Соевый соус — 1 ст. л.

Мирин или рисовый либо яблочный уксус — 1 ч. л.

Томатная паста — 1 ч. л.

Яблочное пюре — 1 ч. л. или яблоко, натертое на крупной терке — 1⁄2 шт.

Темный шоколад — 1⁄2 дольки

ДЛЯ РАГУ ИЗ ГОВЯДИНЫ:

Говяжьи щеки, голяшка или лопатка — 800 г

Копченое сало — 150 г

Красивая морковь — 4 шт.

Лук-шалот — 4 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Репчатый лук — 2 шт.

Овощной бульон, или даси, или бульон из кацуобуси и комбу — 2 л

Соевый соус — 100 мл

Саке (или сухое белое вино) — 50 мл

Жидкий мед — 2 ст. л.

Сушеные грибы шиитаке — 4 шт.

Букет гарни - 1 шт. (Это связанный нитью букет пряных трав. Может состоять, например, из 3 веточек петрушки, веточки тимьяна и лаврового листа. Если свежих трав не нашлось, можно использовать сушеные, завязав их в мешочек из чистой марли)

Картофель — 6 шт.

Подсолнечное масло

1. Сначала подготовьте мясо. С помощью ножа удалите с его поверхности жир и прожилки, нарежьте крупными кубиками и посолите. С сала срежьте кожу и нарежьте его тонкими ломтиками, если оно цельным куском.

2. Подготовьте овощи: очистите морковь, лук, шалот и чеснок. Морковь нарежьте ровными кусочками, шалот — на четвертинки, репчатый лук — полукольцами, зубчики чеснока — на продольные половинки.

3. Разогрейте духовку до 150 °C. На средний огонь поставьте чугунную кастрюлю (или другую толстостенную огнеупорную посуду). Налейте в нее 2 столовые ложки подсолнечного масла. Когда оно нагреется, выложите сало и овощи. Пассеруйте 2 минуты, затем выложите говядину. Обжаривайте со всех сторон до изменения цвета в течение 2 минут. Залейте бульоном, добавьте соевый соус, саке или вино, мед, шиитаке и букет гарни. Хорошо перемешайте и доведите до кипения.

4. Накройте крышкой или фольгой и поставьте в духовку на полчаса при температуре 150 °C, а потом оставьте еще на 4 часа при температуре 135 °C.

5. Когда пройдет 3 часа 45 минут, очистите картофель, нарежьте на четвертинки и добавьте его в рагу. Снова накройте крышкой и оставьте до конца положенного времени.

6. Пока рагу томится, приготовьте соус карри — ароматическую основу блюда, которая придаст ему законченность и особенную теплоту: в кастрюле на среднем огне нагрейте сливочное или растительное масло, добавьте муку, специи, нарезанные чеснок и имбирь. Помешивая деревянной лопаткой, доведите массу до однородности и загустения. Добавьте соевый соус, мирин и томатную пасту, а также яблочное пюре или тертое яблоко. Если предпочитаете поострее, добавьте чайную ложку пасты из перца чили (или немного молотого чили). Уменьшите огонь, при необходимости добавьте приправ и продолжайте готовить до однородной массы, которая будет хорошо отставать от стенок кастрюли. Ваш соус карри готов.

7. Достаньте кастрюлю с рагу. Выньте букет гарни и шиитаке, шумовкой переложите в миску мясо и овощи. В ту же чугунную кастрюлю влейте соус карри — половину, три четверти или весь — в зависимости от желаемой консистенции. Держите на медленном огне, пока соус не станет кремообразным. Натрите дольку шоколада, добавьте в соус, перемешайте. Выложите мясо и овощи обратно в кастрюлю, чтобы они пропитались соусом, перемешайте — и рагу можно подавать само по себе или вместе с круглозерным рисом.

Окаю монаха Дзико-Бо (суп из риса, курицы и свежих трав) из фильма «Принцесса Мононоке»

4 порции. Подготовка: 10 минут. Приготовление: 1 час.

Ингредиенты:

Круглозерный рис (японика, арборио) — 160 г

Петрушка — несколько листиков

Кунжут — 4 щепотки

Куриные бедрышки — 2 шт.

Корень имбиря — 2 см

Овощной бульон или вода — 2 л

Крупная соль — 15 г

1. Заранее приготовьте бульон: можно сварить простой, а можно использовать даси или бульон из комбу и кацуобуси, или, как в нашем рецепте, приготовить из птицы. Снимите с бедрышек кожу, при необходимости удалите кости. Имбирь очистите и измельчите.

2. В большую кастрюлю налейте воду, посолите, опустите в нее курицу и имбирь. Доведите до кипения, снимая пенку, и варите 30 минут под крышкой, после чего процедите бульон. Мясо положите в посуду с крышкой, чтоб не остыло.

3. Трижды промойте рис холодной водой, положите его в большую кастрюлю и залейте бульоном. Доведите до кипения, накройте крышкой, уменьшите огонь и варите 30 минут; несколько раз за это время необходимо будет помешать рис деревянной лопаточкой, следя, чтобы он не пристал ко дну. Окаю готово!

Подача: разложите окаю (рис с бульоном) в 4 глубокие тарелки, сверху выложите мясо, украсьте листиками петрушки, посыпьте кунжутом. Подавайте горячим!

Закрытый пирог с селедкой и тыквой из фильма «Ведьмина служба доставки»

4 порции. Подготовка: 30 минут. Приготовление: : 35 минут.

Ингредиенты:

Филе свежей сельди или стейк трески — 400 г

Обычная тыква или японская тыква каботя — 500 г

Песочное тесто — 2 пласта по 200 г каждый

Сливочное масло (чтобы смазать форму)

Мука (чтобы работать с тестом)

Оливковое масло

Соль, перец

ДЛЯ ПРЯНОГО СОУСА БЕШАМЕЛЬ:

Несколько веточек эстрагона или петрушки

Растительное масло — 150 мл или сливочное масло

Мука — 15 г

Соль — 1 большая щепотка

Молоко или бульон даси — 250 мл

Мускатный орех — 1 щепотка

В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Яичный желток — 1 шт. + молоко — 1 ст. л.

Оливковое масло

Черный перец, перец саншо (или сычуаньский)

Особые принадлежности:

Мультиварка или пароварка

Толкушка для картофеля (необязательно)

Скалка

1. Подготовьте рыбу: посолите со всех сторон и уберите в холодильник. Соль укрепит ее и улучшит процесс приготовления.

2. Переходим к тыкве: очистите ее и нарежьте кубиками. Положите в бамбуковую пароварку или мультиварку и поставьте над кипящей водой или на медленный огонь и готовьте на пару 25 минут (15 минут после того, как кастрюля начнет шуметь).

3. Пока готовится тыква, займемся соусом бешамель: мелко нарежьте травы. Налейте сливочное или растительное масло в кастрюлю, поставьте на средний огонь. Когда растительное масло начнет кипеть или сливочное растает, добавьте муку и соль. Хорошенько перемешивайте деревянной лопаточкой, пока не получите однородную массу, хорошо отстающую от стенок кастрюли («высушите» ее). Важно хорошо обжарить муку. Убавьте огонь до медленного и неспешно влейте молоко, непрерывно помешивая, пока не получите гладкую однородную массу, после чего добавьте травы и мускатный орех. Перемешайте и уберите с огня.

4. Когда тыква станет мягкой, переложите ее в миску, посолите, поперчите, добавьте оливковое масло и разомните вилкой или толкушкой до однородной массы. Оставьте при комнатной температуре.

5. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте сливочным маслом форму для выпечки. На рабочую поверхность насыпьте муки, выложите первый пласт теста, раскатайте до идеально ровного состояния, придайте нужную форму.

6. Выложите на тесто пюре из тыквы, после рыбу, посыпьте черным перцем и перцем саншо. Полейте соусом бешамель.

7. Накройте пирог вторым пластом теста, предварительно также раскатав его в нужную форму. Хорошо защипните края теста, чтобы не вытекла начинка.

8. Из остатков теста вырежьте фигуры, напоминающие рыбью голову, плавники и чешую, используя нож, и выложите их на пирог. Сделайте отверстие на месте глаза или у хвоста, чтобы пар мог выходить во время выпекания. Смешайте молоко и яичный желток и смажьте им пирог, чтобы он хорошо подрумянился в процессе, и отправьте в духовку на 35—40 минут.

Подавайте пирог сам по себе или со свежим салатом, соевым соусом и мисо!