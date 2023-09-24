Юнна Мориц: Не спрашивай, когда мы победим?.. Мы победим всегда!

Поэтесса Юнна Мориц.
Фото: Александр ГАМОВ
…- Юнна Петровна, здравствуйте! Это - ваш поклонник Саша Гамов из «Комсомолки».
- Привет!
- И я хотел спросить у вас, когда мы победим? Это всех сейчас волнует. И…
- Мы, Саша, победим всегда.
- Ага… Это вам подсказывает ваше поэтическое чутьё? И - ваши стихи, которые мы слышим от вас и которые, после этого, становятся нашими.
- Это мне подсказывает мой личный исторический опыт, поскольку я была очевидцем Победы - именно над этим явлением, имя которого - нацизм. Западный нацизм.
И я сейчас вижу этот повтор.
Мы победили тогда. Победили навсегда.
И сейчас победим. Всегда. Навсегда.
- Ой, как здорово! А вы можете для наших слушателей, для посетителей сайта KP.RU, для моей Любы, для моей семьи, для моих друзей прочитать стихотворение об этом? Которое вселяет оптимизм.
- Я прочту, Саша…
(Юнна Мориц читает стихотворение - слушайте прямо здесь.)
* * *
Не спрашивай: когда мы победим?..
Мы победим всегда!.. У нас – один
Победы свет включён для навсегдательства
Победы нашей, он – один на всех,
За исключеньем перемен путём измен,
Когда горбельциных творится подлый грех,
Который навсегдательство предательства –
Капитуляция России, сдача в плен.
Не спрашивай: когда мы победим?..
Мы победим всегда!.. У нас – один
Победы свет включён для навсегдательства
Победы нашей, он – один на всех
Победы свет над подлостью предательства:
Нам объявил войну, и не одну,
Предательства успех, где без помех
Горбельцинство сдавало в плен страну,
Сдавало западу, творя развратный грех,
Народ России грабя, недра и казну, –
Теперь нам запад объявил войну,
Полсотни стран, вся русофобская орда!..
Не спрашивай: мы победим когда?..
Мы победим всегда!.. Победы свет
У нас включён, Победы навсегдательство –
Наш Божий дар, единственный ответ
Победы, истребляющей предательство!
* * *
- Ой, как классно. Супер! Спасибо огромное, Юнна Петровна! Я, с вашего позволения, прямо сейчас это опубликую. Потому что это - так свежо. И - так оптимистично. Мы вас очень любим, Юнна Петровна.
- А мы вас как любим!
- Спасибо огромное. Я вас целую - крепко-крепко.
- Обнимаю, целую - тебя, Любу, всех… И, вообще, все гамство!
- Спасибо огромное! Хорошо сказано, это я не буду вычеркивать. Я так и напечатаю.
- Да. Конечно.
- Главное, не звездеть - надменной спесью официоза.
- Ой, это я тоже напечатаю. Спасибо!
- Да!
- До свидания. Счастливо. Есть!
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