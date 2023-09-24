Юнна Мориц: Не спрашивай, когда мы победим?.. Мы победим всегда!

Поэтесса Юнна Мориц. Фото: Александр ГАМОВ

…- Юнна Петровна, здравствуйте! Это - ваш поклонник Саша Гамов из «Комсомолки».

- Привет!

- И я хотел спросить у вас, когда мы победим? Это всех сейчас волнует. И…

- Мы, Саша, победим всегда.

- Ага… Это вам подсказывает ваше поэтическое чутьё? И - ваши стихи, которые мы слышим от вас и которые, после этого, становятся нашими.

- Это мне подсказывает мой личный исторический опыт, поскольку я была очевидцем Победы - именно над этим явлением, имя которого - нацизм. Западный нацизм.

И я сейчас вижу этот повтор.

Мы победили тогда. Победили навсегда.

И сейчас победим. Всегда. Навсегда.

- Ой, как здорово! А вы можете для наших слушателей, для посетителей сайта KP.RU, для моей Любы, для моей семьи, для моих друзей прочитать стихотворение об этом? Которое вселяет оптимизм.

- Я прочту, Саша…

(Юнна Мориц читает стихотворение - слушайте прямо здесь.)

* * *

Не спрашивай: когда мы победим?..

Мы победим всегда!.. У нас – один

Победы свет включён для навсегдательства

Победы нашей, он – один на всех,

За исключеньем перемен путём измен,

Когда горбельциных творится подлый грех,

Который навсегдательство предательства –

Капитуляция России, сдача в плен.

Не спрашивай: когда мы победим?..

Мы победим всегда!.. У нас – один

Победы свет включён для навсегдательства

Победы нашей, он – один на всех

Победы свет над подлостью предательства:

Нам объявил войну, и не одну,

Предательства успех, где без помех

Горбельцинство сдавало в плен страну,

Сдавало западу, творя развратный грех,

Народ России грабя, недра и казну, –

Теперь нам запад объявил войну,

Полсотни стран, вся русофобская орда!..

Не спрашивай: мы победим когда?..

Мы победим всегда!.. Победы свет

У нас включён, Победы навсегдательство –

Наш Божий дар, единственный ответ

Победы, истребляющей предательство!

* * *

- Ой, как классно. Супер! Спасибо огромное, Юнна Петровна! Я, с вашего позволения, прямо сейчас это опубликую. Потому что это - так свежо. И - так оптимистично. Мы вас очень любим, Юнна Петровна.

- А мы вас как любим!

- Спасибо огромное. Я вас целую - крепко-крепко.

- Обнимаю, целую - тебя, Любу, всех… И, вообще, все гамство!

- Спасибо огромное! Хорошо сказано, это я не буду вычеркивать. Я так и напечатаю.

- Да. Конечно.

- Главное, не звездеть - надменной спесью официоза.

- Ой, это я тоже напечатаю. Спасибо!

- Да!

- До свидания. Счастливо. Есть!

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