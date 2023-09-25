У проекта «Помощь рядом» появилась еще одна возможность для удобной благотворительности

Социальный проект Яндекса — инфраструктурный фонд «Помощь рядом» — системно помогает более 400 некоммерческим организациям. За счет программ «Помощи рядом» НКО получают бесплатные поездки на такси для своих сотрудников и подопечных до места лечения или реабилитации, закрывают потребность в товарах первой необходимости и имеют возможность получить грант на социальную рекламу в Яндекс Директе. Бюджет в поддержку фондов складывается из округлений пользователей в сервисах — теперь такая возможность появилась и в Маркет Деливери, а также вклада Яндекса — ежемесячно компания добавляет в копилку проекта 12 млн рублей. За счет собранных средств фонды закрывают свои базовые потребности, что позволяет им чувствовать себя более стабильно и развиваться.

«Помощь рядом» — современный пример удобной благотворительности. Пользователи сервиса могут настроить округления суммы чека. Для этого в меню приложения нужно выбрать соответствующий раздел. Округление автоматически увеличивает стоимость заказа до ближайшего целого числа. Например, с 395 до 400 рублей. Пользователь сам задает шаг округления: 10, 50 или 100 рублей. Опцию можно как подключить, так и отключить в любой момент.

Суммарное число «округляющих» в сервисах компании в сентябре этого года превысило 1 млн пользователей. Ежемесячно опцию используют около 1,4 млн раз. С момента появления возможности было округлено более 58 млн чеков на общую сумму 408 млн рублей.