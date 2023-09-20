Автопробег «Открываем Дальний»: мост через Амур и Амурский газохимический комплекс

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот и завершился автопробег «Открываем Дальний». Это было очень масштабно. Участники автопробега проехали более 6 тысяч километров, посетили более 45 предприятий, познакомились и поговорили с десятками людей, которые живут на Дальнем Востоке. Осмысление и анализ того, что мы увидели, наверняка, займет не один месяц. Сейчас же продолжаю свой рассказ о производствах и стройках, на которых мы побывали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итак, мы на Амурском газохимическом комплексе. ГХК пока только строят, после ввода в эксплуатацию предприятие станет одним из крупнейших и самых современных в мире заводов по производству базовых полимеров.

Cтроительство «Амурского газохимического комплекса». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Произведенный из этана полиэтилен будет применяться во многих отраслях промышленности. Полиэтилен высокой и низкой плотности широко используется в автомобильной промышленности, при изготовлении упаковочных материалов, медицинского оборудования, деталей сложной технической аппаратуры, а также в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, производстве товаров широкого потребления.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно была создана единая территория опережающего развития ТОР «Амурская», куда вошел и ТОР «Свободный», якорным резидентом которого является именно Амурский ГХК. Статус резидента – это земля под проект, инфраструктура, а также существенные льготы – обнуление налога на прибыль, землю, имущества, сниженная ставка ЕСН и административная поддержка.

Cтроительство «Амурского газохимического комплекса». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна...нет…. уже не стройка, уже построенный и сданный в эксплуатацию объект - международный мост через реку Амур в районе городов Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем началось 24 декабря 2016 года. Его длина – 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. После этого работы с двух сторон ещё продолжались; строительство основных этапов моста было завершено в декабре 2019 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение. Мост – двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам же мост – от пролёта до пролёта – 18,2 метра.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У самого моста «Благовещенск – Хэйхэ» построили масштабный таможенно-логистический терминал «Каникурган».

Таможенно-логистический терминал «Каникурган». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обслуживанию грузопотока новой логистической магистрали способствует новый комплекс ТЛТ «Каникурган», введённые площади которого способны пропускать около 250 единиц техники ежедневно. Создаётся задел на будущее – с выходом терминала на полную мощность пропускная способность достигнет 600 транспортных средств в сутки. Проект реализуется с применением преференций территории опережающего развития (ТОР) – Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики оказывает инвестору поддержку, предоставляет землю и коммуникации, оказывает помощь по проекту.

Таможенно-логистический терминал «Каникурган». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мост пока ещё не введен в полную мощность, но окружающая инфраструктура строится с опережением. Уже начаты предпроектные работы по строительству склада временного хранения на инвестиционной площадке «Ровное» ТОР «Амурская», где для реализации проекта будет задействовано более 42 га земли, также инвестор планирует создать универсальный экспортно-мультимодальный терминал в селе Березовке Амурской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И всё это с помощью ТОР. Кстати, важно, что такую поддержку получают не только масштабные проекты – резидентом территории опережающего развития может стать и малый бизнес. Пороговая сумма для получения статуса резидента была снижена с 5 млн рублей до 500 тысяч – столько надо вложить в свой собственный проект. Заявки на получение статуса резидента принимают прямо на сайте КРДВ: https://erdc.ru/about-tor/