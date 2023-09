На Европе, возможно, есть жизнь: Ученые сделали важное открытие

Спутники Юпитера Европа покрыт льдом, подо льдом океан.

Наблюдения, проведенные с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) свидетельствуют: на поверхности Европы - спутника Юпитера – присутствует углекислый газ. Место с наибольшей его концентрации обнаружено в районе хаотичного нагромождения хребтов и трещин шириной 1800 километров, с названием Тара Реджио (Tara Regio). Обработкой данных занимались сразу две команды исследователей. И обе пришли к выводу, что углекислота сочится из самого спутника, а не занесена из космоса вместе с астероидами, метеоритами или кометами. О чем ученые сообщили в журнале Science.

Скорее всего источник газа расположен в океане, который покрывает Европу. Сам океан скрыт многокилометровой толщей льда.

В том, что европейский океан – соленый океан - действительно существует, давно нет сомнений. Наоборот есть доказательства.

Соль обнаружена на ледяной корке, покрывающей поверхность Европы. Её отложения ещё в 2013 году обнаружили Майк Броун (Mike Brown) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (California Institute of Technology in Pasadena) и Кевин Хэнд (Kevin Hand) из NASA с помощью мощного телескопа Кек II, установленного на Гавайских островах (Telescope Keck II on Mauna Kea, Hawaii).

Фонтан воды проявился на изображении, переданном космическим телескопом.

Европейская соль близка по составу к земной – в ней содержатся сульфат магния, хлориды натрия и калия. Океан периодически выплескивает её на поверхность сквозь дыры и трещины во льду вместе с водой. Соль оседает. И становится «видимой» для приборов спектроскопии, поскольку отражает свет иначе, чем лед.

Иной раз океан выпускает мощные струи пара – одну такую запечатлел космический телескоп Хаббл (Hubble Space Telescope) в том же 2013 году. Струя вырвалась из района на южном полюсе спутника и поднялась на высоту 200 километров. То есть, прямо в космос.

По расчетам Лоренца Рота (Lorenz Roth) из Юго-Западного исследовательского института (Southwest Research Institute in San Antonio, Texas) и его коллег, вода вырывалась со скоростью около 3 тонн в секунду.

Хаотичное нагромождение льда в районе Тара Реджио создала вода. Извергаясь, время от времени, она образует зубчатые хребты и трещины и выносит на поверхность углекислый газ.

Ученые получили очередной повод для ликования. Особенно возрадовались те, которые не оставляют попыток найти жизнь в Солнечной системе. Помимо Земли, конечно. Ведь и океан, и соленая вода в нем, и углекислота свидетельствует в пользу гипотезы о том, что в этом океане подо льдом Европы может кто-то обитать. И не какие-нибудь жалкие бактерии, а гораздо более крупные существа. Вроде земных рыб или осьминогов.

Будущие миссии, нацеленные на Европу – зонд Juice ESA и Clipper NASA – инопланетян, конечно, не найдут. Ученые прямо об этом предупреждают. Но проверить, насколько обоснованы сами ожидания обнаружить внеземную жизнь, смогут.

Дышите глубже

Ричард Гринберг (Richard Greenberg) из лаборатории Луны и планет Аризонского университета (University of Arizona's Lunar and Planetary Laboratory at Tucson) подозревает, что в европейском океане стоит поискать и кислород. Вот его-то, по расчетам ученого могло занести из космоса солнечным ветром.

Животворный газ образуется на поверхности в результате бомбардировки льда частицами солнечного ветра. А потом «обогащенный» лед трескается, смещается и попадает в океанские глубины из-за гравитационного воздействия гиганта-Юпитера - его приливных сил. В результате кислород постепенно насыщает воду.

По мнению Гринберга, сейчас в воде Европы кислорода не меньше, чем в земных океанах. Что бы набралось столько, потребовалось всего 2 миллиарда лет. Нынешнего кислорода достаточно для жизнедеятельности различных существ общим весом в три миллиона тонн.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Европу (она же Юпитер II) открыл Галилео Галилей в 1610 году. Европа размером примерно с нашу Луну. Ее диаметр чуть больше 3 тысяч километров.

Вся поверхность Европы покрыта слоем льда. Что дает основание предполагать, что лед намерз поверх океана, тоже покрывающего всю поверхность. Глубина его - огромная, порядка 160 километров. Воды в европейском океане может быть больше, чем на Земле.