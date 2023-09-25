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Наука25 сентября 2023 13:40

На Европе, возможно, есть жизнь: Ученые сделали важное открытие

На Европе обнаружен таинственный источник углекислого газа
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Спутники Юпитера Европа покрыт льдом, подо льдом океан.

Спутники Юпитера Европа покрыт льдом, подо льдом океан.

Наблюдения, проведенные с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) свидетельствуют: на поверхности Европы - спутника Юпитера – присутствует углекислый газ. Место с наибольшей его концентрации обнаружено в районе хаотичного нагромождения хребтов и трещин шириной 1800 километров, с названием Тара Реджио (Tara Regio). Обработкой данных занимались сразу две команды исследователей. И обе пришли к выводу, что углекислота сочится из самого спутника, а не занесена из космоса вместе с астероидами, метеоритами или кометами. О чем ученые сообщили в журнале Science.

Скорее всего источник газа расположен в океане, который покрывает Европу. Сам океан скрыт многокилометровой толщей льда.

В том, что европейский океан – соленый океан - действительно существует, давно нет сомнений. Наоборот есть доказательства.

Соль обнаружена на ледяной корке, покрывающей поверхность Европы. Её отложения ещё в 2013 году обнаружили Майк Броун (Mike Brown) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (California Institute of Technology in Pasadena) и Кевин Хэнд (Kevin Hand) из NASA с помощью мощного телескопа Кек II, установленного на Гавайских островах (Telescope Keck II on Mauna Kea, Hawaii).

Фонтан воды проявился на изображении, переданном космическим телескопом.

Фонтан воды проявился на изображении, переданном космическим телескопом.

Европейская соль близка по составу к земной – в ней содержатся сульфат магния, хлориды натрия и калия. Океан периодически выплескивает её на поверхность сквозь дыры и трещины во льду вместе с водой. Соль оседает. И становится «видимой» для приборов спектроскопии, поскольку отражает свет иначе, чем лед.

Иной раз океан выпускает мощные струи пара – одну такую запечатлел космический телескоп Хаббл (Hubble Space Telescope) в том же 2013 году. Струя вырвалась из района на южном полюсе спутника и поднялась на высоту 200 километров. То есть, прямо в космос.

По расчетам Лоренца Рота (Lorenz Roth) из Юго-Западного исследовательского института (Southwest Research Institute in San Antonio, Texas) и его коллег, вода вырывалась со скоростью около 3 тонн в секунду.

Хаотичное нагромождение льда в районе Тара Реджио создала вода. Извергаясь, время от времени, она образует зубчатые хребты и трещины и выносит на поверхность углекислый газ.

Ученые получили очередной повод для ликования. Особенно возрадовались те, которые не оставляют попыток найти жизнь в Солнечной системе. Помимо Земли, конечно. Ведь и океан, и соленая вода в нем, и углекислота свидетельствует в пользу гипотезы о том, что в этом океане подо льдом Европы может кто-то обитать. И не какие-нибудь жалкие бактерии, а гораздо более крупные существа. Вроде земных рыб или осьминогов.

Будущие миссии, нацеленные на Европу – зонд Juice ESA и Clipper NASA – инопланетян, конечно, не найдут. Ученые прямо об этом предупреждают. Но проверить, насколько обоснованы сами ожидания обнаружить внеземную жизнь, смогут.

Дышите глубже

Ричард Гринберг (Richard Greenberg) из лаборатории Луны и планет Аризонского университета (University of Arizona's Lunar and Planetary Laboratory at Tucson) подозревает, что в европейском океане стоит поискать и кислород. Вот его-то, по расчетам ученого могло занести из космоса солнечным ветром.

Животворный газ образуется на поверхности в результате бомбардировки льда частицами солнечного ветра. А потом «обогащенный» лед трескается, смещается и попадает в океанские глубины из-за гравитационного воздействия гиганта-Юпитера - его приливных сил. В результате кислород постепенно насыщает воду.

По мнению Гринберга, сейчас в воде Европы кислорода не меньше, чем в земных океанах. Что бы набралось столько, потребовалось всего 2 миллиарда лет. Нынешнего кислорода достаточно для жизнедеятельности различных существ общим весом в три миллиона тонн.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Европу (она же Юпитер II) открыл Галилео Галилей в 1610 году. Европа размером примерно с нашу Луну. Ее диаметр чуть больше 3 тысяч километров.

Вся поверхность Европы покрыта слоем льда. Что дает основание предполагать, что лед намерз поверх океана, тоже покрывающего всю поверхность. Глубина его - огромная, порядка 160 километров. Воды в европейском океане может быть больше, чем на Земле.

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